“Corremos porque tenemos mucha prisa porque la sanidad no puede esperar más”

Por

“Lo hicimos pintando, lo hicimos andando, en coche, hemos recorrido pueblos, hemos pegado carteles, hemos estado en la Gerencia del Salud, hemos llegado hasta las Cortes de Aragón y hoy nos toca correr. La sanidad no puede esperar más. Corremos por la sanidad pública. Corremos contra las carencias de personal en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios y en nuestros hospitales de la provincia de Teruel”. Con estas palabras comenzaba el manifiesto que se leyó en la plaza de San Juan sobre las 13.45 horas y que suponía el colofón de una jornada reivindicativa y simbólica que este sábado unió Utrillas y la capital en una carrera de relevos de 80 kilómetros.



El texto que leyó Lola Oriol venía dentro del testigo que, desde las 4.00 horas de la madrugada y hasta las 11.30 horas, había ido de mano en mano de la veintena de vecinos de las Cuencas Mineras que, convocados por el Movimiento de Acción Rural (MAR), habían recorrido la distancia que separa el centro de salud de Utrillas del que dependen catorce pueblos hasta la ciudad de Teruel.



El manifiesto recordó las falta de profesionales sanitarios y reconoció que hay un problema estructural de falta de médicos que se va a agravar porque pronto se jubilarán muchos facultativos pero reclamaron “soluciones” como redimensionar plantillas o sacar más plazas a oposición, la creación de la figura del médico rural o que los MIR de cuarto año hagan prácticas en los centros de salud de los pueblos.



Y esta plataforma ciudadana exigió una normativa que permita abordar la situación y exigió a los grupos políticos “que se sienten y legislen, que legislen de urgencia si es preciso, fórmulas, leyes y sobre todo soluciones a esta situación en el medio rural y en nuestros hospitales de la provincia”.



El portavoz del Acción Rural, Antonio Jiménez, se mostró satisfecho con el desarrollo de la jornada. “Ha ido todo muy bien”, destacó e indicó que habían estado acompañados por coches de la Guardia Civil y que no se había producido ningún percance. Aunque el recorrido se había realizado muy temprano al pasar por algún pueblo como en Alfambra había salido gente a aplaudirles, al igual que a su llegada al Centro Histórico de la capital.



Jiménez recordó que esta es una acción más de las muchas que han estado realizando para reclamar un mejor servicio sanitario en las Cuencas Mineras: se han hecho murales de homenaje a los sanitarios en tres pueblos y que quiere llegar a los catorce de esta zona de salud, también se hizo una marcha desde cuatro pueblos al centro de salud. “Nuestra intención es no parar, ser una lluvia fina para que nadie se olvide de nuestra problemática, ir calando”, comentó el portavoz de MAR.



Recientemente representantes de este movimiento comparecieron en la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para exponer a los diferentes grupos parlamentarios la problemática de la sanidad en este territorio y también se reunieron con la gerente del Salud en Teruel, Perla Borao.



Un encuentro que Jiménez aseguró que fue “muy cordial” y mostró su comprensión porque las decisiones dependen de “más arriba”.



“La única manera de que se pueda solucionar la falta de médicos en la provincia de Teruel, igual en los centros de salud que en los hospitales, es legislando”, argumentó Antonio Jiménez.



El portavoz de Acción Rural mostró su preocupación por lo que pueda ocurrir durante el verano. “No estamos desatendidos sanitariamente y en ningún momento lo hemos dicho. Se cubren plazas con médicos que están de descanso pero ya se empiezan a cansar y de cara al verano no van a querer. Estamos en un continuo parche. Esto se ha quedado crónico y alguien tiene que alzar la voz”, insistió.



Jiménez reiteró que corresponde a los políticos y los gobernantes “solucionar estas situaciones. En estos problemas es cuando realmente se valora a la clase política y tiene que estar a la altura”.



El representante de este colectivo aseguró que van a continuar con las movilizaciones. “Sería una tontería hacer hoy una carrera de relevos si mañana ya no hacemos nada, no valdría de nada”, argumentó y avanzó que el siguiente paso podría ser en Zaragoza. La sanidad, el servicio más esencial

Los relevistas llegaron a la plaza San Juan de Teruel cargados de energía y con una idea clara: visibilizar la realidad de su comarca y recordar que para la gente que vive en los pueblos la sanidad es un servicio fundamental.



Carlos Irisarri fue uno de los corredores que participó con toda su familia, su mujer que es enfermera en Montalbán “y sabe de primera mano lo que está pasando” y sus hijos Patricia y Rodrigo, de 15 y 12 años. “Como vecinos del medio rural estamos viendo que algo está fallando en la gestión política”, aseguró y por ello señaló que hay que “visibilizar” lo que ocurre, “llamar al atención para que vean que hay un problema”.



“Sanidad, educación y servicios sociales son fundamentales y en lo que más se nota la gestión pública. Independientemente del color político, lo que la ciudadanía quiere es que tengamos los mismos servicios independientemente de donde vivamos y quizá desde hace demasiado tiempo se está empezando a hablar de que en el medio rural no se atiende y la situación es dramática”, aseguró Carlos Irisarri quien también valoró que se hubiera optado por esta propuesta de carrera de relevemos como “una manera de relacionar la salud con el deporte”.



Choni Romeo de 60 años fue la participante más veterana y fue caminando desde Montalbán durante cuatro kilómetros. “Hay que reivindicar porque la salud es lo primero y estamos fatal. Nos están dejando sin médicos, sin enfermeras, sin nada de nada y estamos en una edad ya un poco avanzada y hay que reivindicarlo”, señaló.



“Esperemos que nos hagan caso y llenen un poco más de médicos los pueblos. No puede ser que solo tengamos dos o tres horas de médico porque estamos mucha gente mayor y seguiremos reivindicando hasta que nos hagan caso. No nos vamos a parar”, añadió Choni Romeo.



Los relevistas vivieron el trayecto con mucho ánimo e ilusión. “Ha sido un día maravilloso. Teníamos unos cuatro kilómetros por persona y me ha tocado de Perales al cruce de Orrios. Ha sido espectacular porque íbamos acompañados de mucha gente, ha estado muy bien, muy emotivo”, aseguró Iván Royo, otro de los corredores que recordó que entre la veintena de participantes había una representación de los distintos pueblos y de la gente que vive en ellos de todas las condiciones, más o menos deportistas, pero que todos están afectados por este tema.



“Cualquier persona que viva en el medio rural y especialmente en nuestra provincia sabe las carencias que tenemos en el tema sanitario. Creo que es el momento de reivindicar la falta de medios que estamos sufriendo”, concluyó Iván Royo.