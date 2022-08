El PP de Albarracín califica de "negligente" la gestión de las piscinas municipales

El PP de Albarracín calificó este martes de “negligencia” la gestión de las piscinas municipales con una apertura hecha con premura e improvisación poniendo en riesgo la salud de los usuarios. Por su parte, el alcalde socialista, Michel Villalta, denunció la campaña de desinformación y de populismo realizada por el PP.

En un comunicado del PP de Albarracín se expone que el equipo de gobierno del PSOE del Ayuntamiento de Albarracín decidió abrir las instalaciones el pasado 23 de julio cuando las obras de las nuevas instalaciones todavía no estaban finalizadas. “Lo más grave es que se abrieron al público sin que la depuradora estuviera todavía operativa. Esto conllevó el cierre del recinto debido a la mala calidad del agua tan solo una semana después. A pesar de la evidencia, el alcalde del PSOE, Michel Villalta, insistió en su reapertura con las deficiencias, lo que ha obligado de nuevo a su clausura, ante la impotencia de los vecinos, muchos de los cuales adquirieron el bono de temporada”.

Desde el PP considera “desastrosa” la gestión de las nuevas piscinas municipales, cuya apertura “se ha hecho con excesiva premura e improvisación, poniendo además en riesgo la salud de los usuarios”.

El grupo popular, de hecho, llevó varias preguntas a los plenos sobre el estado de las obras de construcción ante el retraso que acumulaban los trabajos. La contestación del equipo del gobierno fue siempre favorable, ocultando la verdadera realidad a los vecinos.

Usuarios

Añade el comunicado que “desgraciadamente, los usuarios han podido comprobar in situ la lamentable situación en precario con la que abrían las nuevas piscinas, comprobando día a día cómo el agua se iba oscureciendo y las instalaciones no cumplían con las condiciones de salubridad requeridas. Tomás Almazán, portavoz del PP en Albarracín, califica estos hechos como una “negligencia grave, puesto que las instalaciones no contaban con una depuradora y sólo se han usado productos químicos”. De hecho, en el último pleno, el alcalde admitió que habían sido los propios concejales socialistas quienes habían manipulado los productos químicos, “hecho que nos parece de extrema gravedad, puesto que el propio alcalde posee una titulación de la rama sanitaria, y debería haber sabido el riesgo que conllevaba”.

Por último, el PP recuerda que las obras se han financiado con el remanente municipal, aprovechado ahora para “vender” un proyecto faraónico que ha terminado en chapuza.

“Nos vendieron una imagen de piscinas irreales; fueron incapaces de ejecutar las obras sabiendo que no iban a poder terminarlas antes del verano; las han abierto sin garantías de salubridad; y encima tienen la desfachatez de cobrar a los ciudadanos, que han sido engañados”, afirmaron los populares. Por esta razón, los populares exigen la devolución íntegra de la cuantía del bono a los numerosos usuarios.

Por su parte, el alcalde de Albarracín, Michel Villalta, denunció la campaña de desinformación y populismo que hace el PP del Ayuntamiento de Albarracín, “a la que están acostumbrados”. Dijo que “la campaña está dentro del acoso y derribo de los populares al equipo de Gobierno”.

Información exhaustiva

Recordó que el pasado 4 hubo un pleno donde se dio exhaustiva información sobre las piscinas municipales con la comunicación de apertura a la Diputación General de Aragón y las inspecciones correspondientes con los resultados satisfactorios.

Michel Villalta señaló que el PP lo que hace es construir una línea argumental extrema y “apocalíptica” con la construcción de las piscinas municipales.

Añadió que las piscinas se cerraron por la turbidez del agua por problemas que hubo con la depuradora, que se subsanaron con mediciones y que los ajustes a realizar se hace con la empresa dentro de la seguridad.