El PSOE acusa a la alcaldesa de Celadas de convocar los plenos de "mala fe" y de incumplir calendario

El Partido Socialista denuncia que la alcaldesa de Celadas, Raquel Clemente, del Partido Popular, vulnera el acuerdo unánime que fija la celebración de los plenos cada tres meses, y actua “de mala fe” al convocar un pleno ordinario con el tiempo justo y coincidiendo con la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde es diputado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Ángel Peralta.

Los socialistas apuntan que el pleno convocado para ayer jueves ya lleva dos semanas de retraso, según el acuerdo de organización municipal de la legislatura aprobado por unanimidad y “propuesto por ella misma”. Ese acuerdo dice, de forma literal, que la alcaldía propone “la celebración de sesión ordinaria cada tres meses, la última semana de mes” desde la pasada sesión ordinaria aunque, como ya denunció el grupo socialista en el Ayuntamiento hace unos meses, es una “una práctica reiterada”. Por tanto, señalan desde el PSOE, si el último pleno ordinario se celebró el 25 de enero, el siguiente debería haberse convocado antes del abril. “No sólo incumple sin ningún rubor los acuerdos plenarios, sino que además maniobra de forma torticera y malintencionada para evitar el debate con el cabeza de lista de la candidatura de la oposición”, afirman.

Ángel Peralta se mostró “profundamente indignado” tras haber recibido la comunicación del pleno, en el límite del plazo legal de 48 horas previas y tras incumplir con las fechas acordadas por ella misma. “Lo convoca y casualmente coincide con el pleno de las Cortes de Aragón donde soy diputado. Es un síntoma de mala fe y supone falta de transparencia y falta de democracia”, aseveró a través de un comunicado de prensa.

“Estos son los representantes del Partido Popular a nivel nacional: no quieren debatir, no creen en la democracia y, personalmente y con toda la sinceridad, me parece una falta de respeto hacia mí y hacia los celadinos, ya que nosotros representamos a una gran parte con tres de los siete concejales”, denunció.