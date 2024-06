El PSOE urge ayudas ante la "sequía extrema" que afecta a agricultores y ganaderos de Teruel

Por

El grupo del PSOE en las Cortes de Aragón solicitará el próximo jueves en el pleno de la institución el apoyo de todas las fuerzas políticas para instar al Ejecutivo regional actuar de forma urgente para paliar la situación de "sequía extrema" que afecta a agricultores y ganaderos de varias comarcas de la provincia de Teruel.



La iniciativa ha sido presentada este martes en rueda de prensa por la diputada socialista y alcaldesa de una de las poblaciones turolenses afectadas (Mirambel), Carmen Soler, quien ha destacado que la falta de agua en embalses y manantiales no sólo han provocado ya la pérdida del 90 % de la cosecha de cereal de secano, sino que compromete la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas.



En concreto, la proposición no de ley del grupo socialista reclama al Gobierno de Jorge Azcón y a su consejero de Agricultura, Ángel Samper, la habilitación de ayudas económicas para garantizar el transporte de agua a las explotaciones ganaderas y el establecimiento de una línea de ayudas a los municipios afectados para la ejecución de obras hidráulicas de emergencia para garantizar el abastecimiento.



"Necesitamos que el Gobierno de Aragón actúe rápido y ya", ha asegurado la parlamentaria, para quien "es lamentable que Azcón y Samper no hayan destinado ni un solo euro aún a paliar los efectos de esta devastadora sequía".



Soler ha incidido en la situación que atraviesa su propio municipio de Mirambel, donde, ha afirmado, el hecho de que se haya secado uno de los dos manantiales de abastecimiento a la localidad y el otro haya disminuido su caudal en un 50 % ha obligado a adoptar restricciones como el cierre de las piscinas durante el verano y a contar con el apoyo de la Diputación de Teruel para garantizar el suministro de agua de boca.



Ha explicado, sin embargo, que el ayuntamiento, como responsable de garantizar el agua a las explotaciones ganaderas, necesita del apoyo del ejecutivo regional para acometer las obras necesarias para facilitar su suministro mediante ayudas al transporte y a la ejecución de infraestructuras hidráulicas de emergencia.



La parlamentaria se ha referido a la situación de alerta que atraviesan otras poblaciones turolenses como Calanda, donde se ha tenido que desviar agua a un embalse para garantizar agua al sector primario, o la Iglesuela del Cid, con problemas de abastecimiento de agua de boca.



Ha lamentado, asimismo, que el Gobierno de Aragón no haya pagado aún las ayudas directas comprometidas con el sector agrícola y ganadero.