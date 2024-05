El PSOE critica el retraso en la apertura de los hospitales de Teruel y Alcañiz y pide fecha

El portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes, Iván Carpi, ha criticado este viernes el retraso en la apertura de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y ha exigido un calendario concreto para que entren en funcionamiento.Carpi ha anunciado que su grupo parlamentario presentará en el próximo pleno una iniciativa en la que pedirán al Gobierno de Aragón un compromiso claro y transparencia, y que aclaren una fecha concreta para la puesta en funcionamiento de ambos hospitales."El retraso en la inauguración de estos centros es otra muestra más de la ineficacia de un ejecutivo con un Departamento de Sanidad sumido por completo en el caos", ha lamentado el diputado socialista, quien ha denunciado que cada vez que habla el consejero del ramo, José Luis Bancalero , aplaza la inauguración de estos dos centros.Carpi ha recordado que son obras planificadas y ejecutadas en su mayor parte por el anterior Gobierno de Javier Lambán y que, pese a que en Alcañiz los trabajos ya están acabados y en Teruel terminarán este verano, la fecha prevista para que entren en funcionamiento "no es hasta finales de 2025".El diputado ha criticado que en la gestión de la sanidad aragonesa "hay mucho directivo pero muy poca gestión efectiva", como lo demuestran unas listas de espera "interminables, caos organizativo y el retraso de las grandes infraestructuras".Ha criticado además el Decreto de Fidelización que se ha publicado este viernes, que nace ya "estrellado", dado que existe "un récord negativo de 20 plazas de MIR de familia sin cubrir" y además se publica "sin cuantía económica", lo que es, ha dicho, "una falta de respeto a los profesionales, además de una chapuza".A este respecto, ha señalado que a varios de los MIR de otras especialidades se les ha denegado plus de fidelización y se ha preguntado cuál es el criterio y por qué.Carpi también ha denunciado el "raquítico descenso" de las lista de espera quirúrgica del mes de abril publicados este jueves, con 93 personas menos que el mes anterior, y que, a su juicio, "no puede servir para sacar pecho, porque hay que tener en cuenta que en los meses anteriores la subida había sido del doble", toda vez que ha agregado que en la actualidad hay 1.510 pacientes más en listas de espera desde la llegada de este Gobierno.