José Luis Bancalero, consejero de Sanidad: "Para el nuevo hospital de Teruel ampliaremos la plantilla de enfermería y la de onco-radiología"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, quiere dotar con más personal y técnicas avanzadas el nuevo hospital de Teruel y confía en la orden de fidelización para atraer a los sanitarios al territorio.

-¿Qué fórmula se va a utilizar para adquirir el acelerador para la radioterapia en Teruel?

-La fórmula es que a través de la gestión de otros aceleradores podemos tener la oportunidad de adquirir ese nuevo en unas condiciones muy favorables e, incluso, que no sean penosas financieramente para el erario público del Gobierno de Aragón.

-Ha dicho que los trámites serán paralelos a las obras, pero ¿hay algún plazo más concreto para esta adquisición de la tecnología y para el búnker?

-Para lo que es el búnker tenemos que hacer el plan funcional y sacar los pliegos para la construcción. Es verdad que desde el primer momento que llegamos al Gobierno de Aragón, en el departamento lo que hicimos fue hablar con las empresas que están construyendo el nuevo hospital Obispo Polanco de Teruel para que reservaran un espacio en el cual pudiéramos ubicar la radioterapia. Para el tema del búnker ya tenemos la dotación financiera, que es de 3 millones de euros. En cuanto a los plazos, de forma paralela se va a mandar construir la nueva tecnología, el nuevo aparato, y esperamos que esté acabado posiblemente en el verano de 2025 que ya estará finalizada la obra del búnker, con lo cual, a finales del 2025 podremos dar asistencia sanitaria en el nuevo hospital.

-¿Qué planificación hay para incrementar personal para el nuevo hospital?

-Para el nuevo hospital lo primero que tendremos que hacer será dimensionar los niveles asistenciales, las capacidades de los profesionales. Por supuesto, para el tema de la radioterapia tendremos que aumentar en plantilla de enfermería y en plantilla de onco -radioterapia, que es una unidad única central para todo el departamento.

-¿Se ha calculado cuántos profesionales harán falta?

-Mínimo hace falta uno de presencia cada vez que se vaya a hacer ese tratamiento, pero como tenemos que abordar todo lo que es el territorio aragonés, nuestra intención es dimensionar e incluso sobredimensionar la plantilla actual que está centralizada en Zaragoza capital, para que pueda dar esa asistencia no solamente al nuevo hospital Obispo Polanco de Teruel, sino también al hospital San Jorge de Huesca. Nuestra intención es planificar. Sabemos que vamos a necesitar enfermería y oncología radioterápica en el nuevo hospital para lo cual lo que intentaremos será fidelizar al especialista que acabe en este año en las unidades docentes que tenemos en los hospitales, en el Miguel Servet de Zaragoza y en el Clínico, para que cuando llegue la puesta en marcha de ese nuevo servicio de radioterapia en Teruel tengamos el profesional. Si vamos a buscarlo en noviembre, seguramente no lo encontraremos. Luego tendremos que fidelizarlo antes. Por supuesto, tendrá actividad asistencial porque, si no atiende en Teruel, pues atenderá en Huesca o en cualquiera de los dos hospitales de nivel 3 que tenemos en Zaragoza.-

¿Hospital universitario?



El nuevo hospital aspira a ser universitario, ¿qué nuevas especialidades se tienen que incorporar?



-No es necesario tanto nuevas especialidades como que estén bien documentadas de la actividad que realizan las especialidades actuales. Sí que es verdad que vamos a tener una especialidad más que es onco-radioterapia y eso por supuesto facilitará todo lo que es la tramitación para que el nuevo hospital Obispo Polanco de Teruel sea un hospital universitario.

-En este momento que el que se está planificando el equipamiento del nuevo hospital, el servicio de Cirugía y el Colegio de Médicos han planteado la posibilidad de que llegue aquí cirugía robótica. ¿Cómo lo ve?

-Lo vemos totalmente posible porque otra de las líneas para fidelizar el talento es que nuestros profesionales sigan en contacto con la medicina más actual y por supuesto que sigan manteniendo esas habilidades que han adquirido durante su formación y una de ellas es la cirugía robótica. No le puedo dar plazo para cuándo se podrá instalar, es un planteamiento para la puesta en marcha del nuevo hospital, diseñaremos con un cronograma la incorporación seguramente de la cirugía robótica.

-¿Cómo van los trámites para la remodelación del mapa sanitario y cómo va a ser este modelo?

-El mapa sanitario que es muy antiguo, del año 1985, ya se viene trabajando con los profesionales desde hace muchos años el que hay que actualizarlo. El gobierno anterior firmó con los sindicatos médicos la necesidad de actualizar ese mapa sanitario. Estamos realizando un trabajo interno con nuestros técnicos sobre la capacidad a día de hoy, según los profesionales que tenemos, para realizar esa asistencia sanitaria. Lo que sí quiero mandar es un mensaje tranquilizador de que la población tendrá la asistencia que necesite cuando la necesite y que no tendrá que ser siempre una profesión determinada la que preste esa asistencia. Y en segundo lugar, una vez que tengamos el trabajo interno nuestro, lo que haremos será hacer partícipe a los representantes de los trabajadores y la última fase será a los representantes en el territorio para que sean conocedores de ese modelo. Es verdad que estamos trabajando en un modelo que en Aragón, para otros ámbitos, ha tenido una buena acogida, que es la comarcalización. A ver si se ajustaría a lo que sería la proyección de las necesidades y capacidades asistenciales que a día de hoy tiene el Departamento de Sanidad.

-¿Qué plazo se marcan para que esto sea una realidad o al menos para hacer esa consulta con el territorio?

-Nos gustaría tener las dos primeras fases en este año 2024. Es un trabajo arduo que no podemos definir al cien por cien en la actualidad porque estamos muy esperanzados con la nueva orden de fidelización del talento, y no es igual que podamos fidelizar a 30, 40, 50, 70 médicos de familia que van a acabar este año la especialidad en nuestras unidades docentes aquí en Aragón, que fidelicemos solamente la mitad. Con esos nuevos recursos es con los que tenemos que terminar de perfilar todo el trabajo que estamos haciendo. Entendemos que, una vez que tengamos ya los recursos más definitivos, con los sindicatos será mucho más ágil esa tramitación, con lo cual esperamos que en el 2024 tengamos esas dos fases y que podamos hablar a finales de este año o a principios del 2025 con los representantes en el territorio.

Fidelización

-Este plan de fidelización es fundamental para que estos médicos lleguen al ámbito rural. Se plantea incluso vivienda, ¿hay en alguna zona concreta en la provincia de Teruel donde se vaya a ofertar?

-La línea de trabajo que tenemos es que si un profesional quiere acceder a uno de nuestros contratos en muy buenas condiciones laborales y una de las limitaciones que tiene es la vivienda, desde el gobierno autonómico lo que haremos será gestiones con la administración local para facilitar una vivienda y esa labor la vamos a facilitar desde el Departamento de Sanidad. No podemos perfilar un modelo único porque será según lo que nos pida el profesional.

-En el centro de salud de Utrillas en las Cuencas Mineras se va a incorporar un profesional más, pero sigue pendiente la atención continuada. ¿Se ha dado algún paso más?

-Sí, en la línea de atención continuada hemos incorporado otro profesional en las Cuencas Mineras. Es verdad que en una plantilla que era de once profesionales, cuando llegamos nosotros no tenían ni la mitad. Los profesionales que estaban fueron maltratados laboralmente por el gobierno anterior y ha habido una sentencia totalmente desfavorable y les tenemos que indemnizar. Para este departamento es prioritario el cuidar a los profesionales, que se sientan respaldados y valorados. Queremos transmitir a la población que debe tener en cuenta que es un trabajador más y que tiene necesidades de descanso y de conciliación familiar. El profesional no tiene la culpa y hay que tratarlo bien, igual que ellos esperan que el profesional les trate asistencialmente lo mejor posible. Mandar un mensaje negativo como el que se está intentando mandar de que la sanidad en las Cuencas Mineras no va bien no es la mejor medida para atraer a los profesionales. Creo que el mensaje debe ser en positivo. Me parece muy bien, todos somos defensores de la sanidad pública, pero hay que ser claros y hay que ser respetuosos con los profesionales y transparentes con la población. Si nos encontramos una plantilla por debajo del 50%, lo que le pedimos es que arrimen el hombro, menos crítica y que nos dejen trabajar.

-El centro de salud de Calamocha es uno de los temas pendientes, una demanda de la zona, pero ¿cómo se va a resolver esta situación y para cuándo se plantea su mejora?

-El tema del centro de salud de Calamocha fue otro anuncio que no tenía ningún respaldo, simplemente un cartel, humo del gobierno anterior. El compromiso que había era que el Ayuntamiento de Calamocha era el que iba a construir el nuevo centro de salud. No había dotación presupuestaria. El único compromiso que había del Departamento de Sanidad, del anterior gobierno socialista, era que pondría a los profesionales y el material necesario. Pero la construcción de la infraestructura la prometió que la iba a financiar al 100% y nueva el alcalde. Dicho esto, tenemos en nuestro programa electoral del PP la realización de un plan de infraestructuras en el cual recogeremos las necesidades de la población que se atiende desde el centro de salud de Calamocha. Intentaremos llevar a los presupuestos de 2025 las necesidades que podamos detectar.

Atención Primaria y pediatría

-La pediatría en Atención Primaria es otro problema incluso aquí en la capital. ¿Qué medidas se van a adoptar?

-La medida que podemos adoptar es esa orden de fidelización del talento. Vamos a ofrecer contratos en muy buenas condiciones a los especialistas en Pediatría que acaben este año, pero, sabiendo cómo estaba la atención pediátrica en el Servicio Aragonés de Salud, cuando se decidió en la pandemia llevar toda la Pediatría desde el Royo Villanova al Miguel Servet, se llevaron a esos profesionales y en vez de mantenerlos para luego reorganizarlos en otros ámbitos asistenciales, lo que hicieron fue cesarlos. No les continuaron el contrato y se marcharon de Aragón. Perdimos entre cinco o seis pediatras que estaban, según dijeron, por encima de plantilla en el Miguel Servet, estaban por encima de plantilla porque los desplazaron desde el Royo Villanova, pero la población pediátrica que había que atender era la misma. Y si no lo quiere usted en el ámbito hospitalario, ofrézcanles buenas condiciones en Atención Primaria y seguro que se quedarán.

-El transporte sanitario urgente se mejoró como se había comprometido durante la campaña electoral, pero queda pendiente la presencia de médicos para las UVI las 24 horas. ¿Se va a dar algún paso sobre esto?

-Los pliegos del transporte sanitario urgente fueron muy malos para la ciudadanía de Aragón, recortaban la asistencia y, como compromiso del Gobierno de Aragón y del presidente Jorge Azcón, en los primeros 100 días los revertimos y ampliamos la atención al horario nocturno, a nivel rural. El pliego nos impide mejorar el tema de los profesionales en las UVI móviles, pero estamos trabajando en otra fórmula que es dotar a los centros hospitalarios de más profesionales y desde ahí poder dar la asistencia, para eso necesitamos más profesionales. Creo que podremos dar una buena noticia antes de que acabe este año para la ciudad de Teruel.

-Los profesionales se quejan de la situación de las bases en los pueblos.

-Es verdad que los profesionales protestan porque en algunos casos seguramente no se está cumpliendo. Por parte de la empresa se está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros somos conocedores de que el gobierno anterior les tendió la mano diciéndoles que los pueblos en las alcaldías socialistas les iban a facilitar esas bases y cuando perdieron las elecciones, pues perdieron esa intención de facilitar bases adecuadas para los profesionales de ese nuevo pliego del transporte sanitario urgente. A día de hoy, mantenemos conversaciones con la empresa, hemos hablado con la Administración local para que facilite algunos edificios. En eso seguimos trabajando. Pero en algunos ayuntamientos no solamente no ponen facilidades, sino que están poniendo pegas.

-El director general de Salud Mental ha anunciado un plan piloto para la atención a las adicciones y a las personas con enfermedades mentales en Teruel.

-Este departamento tuvo muy claro que había dos ámbitos en los cuales había que trabajar duramente y para eso creó dos direcciones generales: la de Cuidados y Humanización porque la población llega a un momento por edad y por patología que no solamente necesita intervenciones puntuales, farmacológicas o médicas, sino que es más demandante de cuidados; y la otra muy importante fue la detección -después de pasar la pandemia- de las enfermedades mentales. En esa línea, el nuevo director general de Salud Mental ha diseñado este proyecto piloto que se va a hacer aquí en Teruel, que seguro que va a funcionar muy bien. La unidad de atención a estas adicciones en Teruel, estaba externalizada, la vamos a internalizar -en contra de ese mantra que el gobierno anterior y la izquierda se empeña en decir de que el Partido Popular solamente quiere privatizar-. Lo que buscamos es la mejor atención con el presupuesto que tenemos, es decir, pasar de lo que es la eficacia a la eficiencia.