El nuevo hospital de Teruel estará operativo a finales de 2025 con radioterapia y accesos

Accesos

Ampliación

Obispo Polanco

Proyecto de implantación de medicina

Los vecinos seguirán de cerca los avances para el acelerador

José Luis Bancalero conversa sobre la radioterapia con Pepe Polo y Joaquín Larramendi

Teruel Existe pide psicólogos clínicos en los centros rurales

La construcción del nuevo hospital de Teruel estará finalizada en el verano de este año, tras lo cual se procederá a su equipamiento y la previsión es que entre en servicio a finales de próximo año, con servicio de radioterapia y con los accesos terminados. Así lo aseguró este jueves el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, durante su visita a las obras.Fernando Mateo, arquitecto de la dirección técnica de esta infraestructura, explicó que de los 94 millones de presupuesto de esta actuación ya se han ejecutado 86 millones lo que supone el 90 % del total. Un proyecto con 64.000 metros cuadrados construidos 98 habitaciones dobles, 36 individuales y nueve quirófanos.A pesar del buen ritmo de los trabajos que se prevé que estén concluidos el próximo verano, el consejero insistió en que “hay que ser realistas” porque “todavía queda mucho esfuerzo por delante y el Gobierno de Aragón lo va a hacer, queda montar el hospital”, por lo que la puesta en marcha será a finales de 2025.El titular de Sanidad explicó que el Servicio Aragonés de Salud trabaja en paralelo para la dotación tecnológica, de material y recursos humanos que será necesario para que empiece a prestar servicio.Bancalero resaltó que se trata de “una infraestructura sanitaria moderna que va a poder ubicar todo tipo de servicios para que la población de Teruel se sienta con equidad a la hora de recibir asistencia sanitaria”.En cuanto al servicio de Radioterapia oncológica con un acelerador lineal de electrones, el consejero aseguró que será un equipo nuevo y recordó que ya hay una ubicación prevista. Comentó que se está trabajando en el plan funcional para poder realizar la obra del búnker para esta tecnología. Se han iniciado los trámites administrativos para alcanzar este objetivo que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros. Actualmente, el proyecto está en Intervención porque requiere fiscalización previa. En cuanto se apruebe, se publicará la redacción del proyecto, que debe durar unos dos meses y luego licitarse la obra.Bancalero añadió que la construcción se hará durante 2025 para que en el segundo semestre del año se instale el acelerador y empiece a funcionar cuando el hospital esté operativo.El consejero de Sanidad resaltó la colaboración interna que se está produciendo en el Gobierno de Aragón entre las diferentes consejerías para agilizar este proyecto. En este sentido, recordó que en el último Consejo de Gobierno se aprobó la declaración de utilidad pública para los accesos a este hospital. “Esperamos acortar los plazos para que no se nos vaya la fecha en la apertura a la asistencia sanitaria de este hospital más de finales del año 2025”, insistió. Un convenio entre las consejerías de Sanidad y Fomento permitirán que la actuación la realice Suelo y Vivienda de Aragón.La obra de los viales, que ya cuenta con el proyecto redactado, tiene un presupuesto de 10.829.882 euros, de los cuales para el 2024 hay prevista ya una dotación de 1.500.000 euros. El tiempo de ejecución es de 16 meses y se prevé que se inicie en el último trimestre de este año.Bancalero explicó que ya están trabajando en determinar qué fincas y en qué superficies hay que realizar las expropiaciones que “son necesarias para poder realizar esta obra”.También se están realizando los estudios de los tendidos de alta tensión, no sólo para los acceso sino para que el helipuerto que estará próximo a la zona de Urgencias pueda tener la capacidad de actividad nocturna.El consejero de Sanidad confió en que a finales del próximo año el nuevo hospital ya esté completado con el nuevo módulo de ampliación que prevé dotar al centro de 54 camas más que se quiere ejecutar de forma paralela al proyecto actual. “Vamos a ser lo más ágiles posible en poder ejecutar esos 3,5 millones que se aprobaron en los presupuestos de Aragón por las enmiendas de nuestro socio de gobierno”, aseguró.En cualquier caso, el titular de Sanidad indicó que, aunque esta obra no estuviera terminada, el resto de instalaciones que se están realizando ahora podrían entrar en funcionamiento sin problema.José Luis Bancalero afirmó que el nuevo hospital de Teruel mantendrá el nombre del actual, Obispo Polanco, ya que es una estructura nueva, pero que sustituye a la anterior. Además, defendió la figura de Anselmo Polanco, que fue obispo de Teruel entre 1935 y 1939. “Creo que a la ciudadanía le gusta el nombre del hospital. Tenemos que recordar quién fue el Obispo Polanco de Teruel. Fue una persona con unos grandes valores y principios de atención a la ciudadanía en la época que le tocó vivir aquí en Teruel. Atendía igual a los que estaban en un bando como los que estaban en el otro. Fue un mártir de aquella situación por sus valores religiosos”, argumentó el consejero.El consejero de Sanidad estuvo acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco; el delegado del ejecutivo autonómico en Teruel, Benito Ros; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; la alcaldesa de la capital, Emma Buj, y otros representantes institucionales.Nolasco aseguró sentirse “contento” como vecino de Teruel porque después de mucho tiempo este hospital ya es “una realidad palpable” y se ve “la luz al final del túnel”. El vicepresidente criticó al anterior gobierno por “su oscurantismo”.Asimismo, recordó que en el acuerdo de Gobierno firmado por Vox con el Partido Popular se recogía que había que agilizar las infraestructuras sanitarias de Teruel y Alcañiz. Además, Vox presentó dos enmiendas al presupuesto de la comunidad que han permitido incorporar una partida 3,5 millones de euros para ampliar el número de camas de esta infraestructura de la capital y otros 3 millones para el búnker.La alcaldesa de la capital agradeció la visita del Bancalero y afirmó que fue el primer consejero del nuevo Gobierno de Aragón con el que contactó y lo hizo para pedirle dos cosas: “que dijera la verdad sobre la ejecución” del hospital y que “sacara del cajón donde estaba el proyecto de los accesos”. Tanto Buj como Bancalero destacaron la colaboración entre ambas instituciones.José Luis Bancalero también adelantó que en el futuro hospital de Alcañiz se prevé que el próximo 20 de marzo se firme el acta de recepción de obra. A partir de entonces, se iniciará el periodo de subsanación, que son los repasos propios de toda obra y que en el caso de proyectos de esta envergadura se debe prolongar por un periodo de tres meses. El vial del hospital de Alcañiz ya está en ejecución. Se adjudicó por valor de 9 millones de euros y los trabajos avanzan a ritmo normal.Preguntado por los medios de comunicación sobre el proyecto para implantar el grado de Medicina en Teruel, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, explicó que el primer paso es contar con un hospital universitario y que se van a realizar los trámites para ello.“Lo primero que tenemos que tener es la infraestructura sanitaria acabada. Para que un hospital sea universitario tiene que tener, además de un número de camas, un número determinado de profesionales y un número determinado de especialidades médicas que se desarrollen en esa infraestructura. Y en eso estamos trabajando. Pensamos que el nuevo hospital Obispo Polanco de Teruel, que va a estar dotado de infraestructuras tecnológicas y de profesionales podrá ser un hospital universitario”, afirmó.El titular de Sanidad comentó que, una vez que se tenga esa infraestructura, se solicita a la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) la acreditación para poder realizar esos estudios universitarios.“Es un camino que hay que recorrer”, pero aseguró que se cumplirá le compromiso del presidente Azcón y que será un éxito.El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, aprovechó su visita a las obras del hospital de Teruel para mantener un pequeño encuentro con los representantes de la Federación de Vecinos y de la Asociación Española contra el Cáncer para hablar sobre el futuro servicio de radioterapia. El responsable sanitario aseguró que su labor se va a caracterizar por la transparencia y que ofrecerán toda la información al respecto, sin embargo, descartó reactivar la comisión de seguimiento de este proyecto que se creó en la anterior legislatura.El presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Polo, manifestó que van a continuar insistiendo para que este proyecto se convierta en una realidad.“Lo importante es que tengamos datos con documentos en tiempo, estar informados para informar a la ciudadanía”, defendió y valoró el planteamiento que había hecho el consejero de que la directora de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, tendrá la puerta abierta para atenderles.Por otro lado, Polo explicó que van a pedir una reunión con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, para continuar con ese seguimiento del proyecto sobre el que confió en que se cumplan los nuevos plazos que se han dado y esté en marcha a finales de 2025.Por otro lado, el representante vecinal mostró su decepción con el tamaño de las habitaciones del nuevo hospital, que pudieron ver durante la visita a las obras. Lamentó especialmente las dimensiones de las habitaciones dobles que solo tienen “unos pocos centímetros más” que las del actual Obispo Polanco y son más pequeñas que las individuales del Hospital La Fe de Valencia.Pepe Polo consideró que la supresión de una planta por las modificaciones realizadas por los riesgos sísmicos ha dejado un hospital con espacios demasiado pequeños.Aprovechando la reunión del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, con los portavoces de los grupos políticos de la Diputación Provincial, la diputada de Teruel Existe Beatriz Redón le entregó un documento con necesidades que tiene la provincia. Solicitó redoblar esfuerzos en salud mental y que “los psicólogos clínicos lleguen al medio rural con un servicio periódico y fluido” en los centros de salud.Teruel Existe recalcó la problemática de la cobertura de plazas de sanitarios en el ámbito rural y preguntó al consejero por las medidas que plantean para mejorar la estabilidad y oferta de plazas en estos centros de difícil cobertura.Además, denunció la falta de especialistas en hospitales como Teruel y Alcañiz y la necesidad de garantizar que todos los centros de salud tengan el personal sanitario necesario, poniendo el ejemplo de la falta de pediatras.