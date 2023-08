Exhumados dos cuerpos de la guerra civil en una fosa del cementerio de La Iglesuela del Cid

Por

ArqueoAntro ha exhumado dos cuerpos de la guerra civil en una fosa común del cementerio de La Iglesuela del Cid, donde finalizó la semana pasada una campaña de excavación arqueológica al igual que lo hizo en el municipio vecino de Vilafranca (Castellón). Javier Iglesias, antropólogo de ArqueoAntro, indicó que el estudio de los huesos deberá ayudar a aclarar de quiénes se trata, puesto que estaban buscando soldados franquistas enterrados ahí, pero uno de los cuerpos ha aparecido boca abajo y con el brazo hacia atrás, una posición muy extraña que abre otra hipótesis puesto que podría tratarse de un fusilado. Van a pedir al Gobierno de Aragón, que es quien tiene competencias en la materia, poder continuar con la excavación de esta fosa para esclarecer quiénes se hallan en ella.



La campaña de excavación arqueológica se llevó a cabo dentro del VII Curso teórico-práctico de Arqueología y Antropología Forense organizado por ArqueoAntro, una asociación científica que trabaja en la exhumación de restos de personas de la guerra civil y la represión franquista por encargo de las asociaciones memorialistas y los familiares de las víctimas.



En esta ocasión se buscaba en el cementerio de La Iglesuela del Cid una fosa con restos de soldados franquistas víctimas del frente de combate que fueron enterradas allí. Durante la excavación, el antropólogo de ArqueoAntro explicó que han aparecido cuatro sepulturas individuales y que han exhumado los esqueletos de dos de ellos, uno enterrado en caja pero el otro sin ella, que es el que más les ha llamado la atención e “intrigado” porque estaba boca abajo y con el brazo levantado.



El científico comentó que van a estudiar los cuerpos para intentar esclarecer a quiénes pueden corresponder los cuerpos, porque si bien los que están en cajas bien podrían ser los de los soldados franquistas, el que está boca abajo podría corresponder a otra persona.



En este sentido, comentó que han podido conocer también que hubo al menos 18 víctimas civiles de retaguardia asesinadas en el pueblo, “con lo cual no podríamos descartar tampoco que se tratara de un fusilado”. El problema, indicó, es que el estado de conservación del hueso es “muy deficitario” y va a ser necesario hacer un estudio pormenorizado de los esqueletos.



Recordó que el proyecto era de búsqueda y localización de los soldados, pero ante la duda de quiénes pueden ser los que están allí enterrados, han decidido sacar dos de los cuerpos para estudiarlos. Aclaró que no han encontrado restos ni de indumentaria ni de botones, “ni nada que nos pueda certificar que sean ellos”.



Tras haber exhumado esos dos cuerpos esperan poder hacer un estudio más detallado de laboratorio. Apuntó que resulta extraño que en una zona en la que nadie había confirmado que hubiese personas enterradas las haya, y que una de ellas esté boca abajo. No han encontrado evidencias claras en los huesos, que buscarán ahora en el laboratorio.



Iglesias indicó que van a comunicar al Gobierno de Aragón la necesidad de poder continuar con esta excavación en toda su superficie de cara a poder profundizar y esclarecer. “Sobre todo para que las familias se queden tranquilas”, dijo el miembro de ArqueoAntro, quien apuntó que es necesario “resolver las dudas” sobre quiénes están allí enterrados, pensando, incidió, en los familiares.