Expertos e instituciones abogan por el mantenimiento de la presa de Los Toranes por ser clave para el desarrollo sostenible de la comarca Gúdar-Javalambre

La jornada La Viabilidad de la Presa de Los Toranes celebrada este martes en el Centro Sociocultural San Julián de Teruel reunió a destacadas autoridades locales, expertos en ingeniería, representantes de la administración y vecinos de la comarca Gúdar-Javalambre para abordar el futuro de esta histórica infraestructura hidráulica. Durante el evento se analizó el impacto social, cultural y económico que tendría la posible demolición de la presa, así como los beneficios que su mantenimiento podría seguir ofreciendo a la región.



Según argumentó la organización en una nota de prensa, la reciente dana ha puesto de manifiesto la importancia de las infraestructuras hídricas para prevenir desastres. Las infraestructuras de drenaje y contención, como embalses, canales y presas, son esenciales para mitigar los impactos de fenómenos extremos. Además, la falta de limpieza y mantenimiento de cauces dentro de los actuales planes hidrológicos incrementa el riesgo de inundaciones, ya que la vegetación, los sedimentos y los residuos bloquean el flujo natural del agua. A pesar de su antigüedad, las infraestructuras juegan un papel crucial en la protección de comunidades y entornos naturales. La experiencia reciente en Valencia ilustra cómo el desvío del Turia y el embalse de Forata han sido claves en la canalización y control del agua, minimizando daños y salvando vidas.



Como conclusión, los asistentes coincidieron en que la demolición de la presa de Los Toranes tendría un impacto muy negativo no solo en el medio ambiente, sino también en la economía y el desarrollo social de la región. Más allá de su función hidroeléctrica, la presa es un importante recurso para el riego agrícola, el control de inundaciones y la prevención de incendios, además de ofrecer oportunidades en el sector del agroturismo. La conclusión principal de la jornada ha sido clara: la conservación de la presa resulta fundamental para el desarrollo sostenible de la comarca de Gúdar-Javalambre y para preservar su patrimonio hidráulico y cultural.

Desarrollo de la Jornada

La jornada comenzó a las 10:00h con un minuto de silencio por las víctimas de la dana. A continuación, Enma Buj, alcaldesa de Teruel, y José Trigueros, Presidente de FAAS y de la Asociación Caminos, dieron la bienvenida a la jornada.



Posteriormente, en la apertura titulada La Presa y su Entorno: Más allá del Suministro, autoridades locales, como Yolanda Sevilla Salvador y Antonio Abad (Diputados Provinciales de la Diputación Provincial de Teruel), incidieron en que todos los partidos políticos están de acuerdo en el mantenimiento de la presa y la Diputación Provincial de Teruel aprobó por unanimidad una propuesta de no derribo porque “la Presa de Los Toranes trasciende cualquier ideología”.



Los alcaldes de Albentosa, Olba y San Agustín, expusieron la importancia histórica y cultural de la presa, que lleva en pie desde 1943, y cómo su demolición impactaría negativamente en la comarca, afectando sectores clave como la agricultura y el agroturismo. La alcaldesa de Albentosa, Yolanda Salvador aseguró que “la comarca no es nada sin la presa”. Por su parte, el alcalde de Olba, Federico Manuel Martín señaló que el aprovechamiento económico se liga al hidroeléctrico, pero se preguntó cómo se cuantifica el valor económico para la comarca, para afirmar que “nuestra riqueza son los montes, los ríos y la presa es un aporte importante en defensa de la biodiversidad”. Para el alcalde de San Agustín, Daniel Riera, “estando todo el espectro político de acuerdo y también la sociedad civil de la zona, no se entiende que el Ministerio no escuche y revierta la demolición”.



A las 10:50h, la mesa redonda ¿Hay una Alternativa a la Demolición? Beneficios Económicos y Sociales de su Mantenimiento reunió a destacados expertos moderados por Ramiro Aurín, ingeniero de caminos y vicepresidente de FAAS. Todos los participantes defendieron la viabilidad técnico-económica del aprovechamiento hidroeléctrico de la presa, y se subrayaron las principales conclusiones del estudio realizado por Andoni Larreategui, ingeniero industrial, encargado y financiado por las tres alcaldías afectadas directamente, en el que se demuestra esa viabilidad con varios escenarios posibles que se acercan al millón de euros de beneficios anuales.



También se analizaron las alternativas legales, el impacto medioambiental del derribo y la posibilidad de una concesión pública pero más cercana al territorio, de la mano del representante del colectivo Mijares Vivo, Javier Marín. La intervención de José Luis González Vallvé sirvió para ensalzar el valor cultural de Los Toranes y la obra del ingeniero que la diseñó y proyectó, el turolense José Torán. Por su parte Rafael Romeo, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, defendió la necesidad de conservar el patrimonio hidráulico e hizo un repaso de los cambios sucesivos de la legislación. También reivindico el papel de los ingenieros: “las decisiones tienen que ser técnicas, tienen que venir de los ingenieros”.



Finalmente, Francisco Flores, doctor ingeniero de Caminos, ofreció una reflexión sobre La Pérdida de Infraestructuras Hídricas, alertando sobre el futuro incierto de otras presas españolas que, como Los Toranes, se enfrentan al riesgo de demolición a pesar de su valor patrimonial, su relevancia para las comunidades locales y de su valor no solo en términos de desarrollo económico, sino también por su papel fundamental en la contención de fenómenos extremos.



El Foro de Agua, Alimentos y Sostenibilidad (FAAS) es una Asociación creada para concienciar y educar sobre la importancia del agua, alimentos y su sostenibilidad en el contexto del cambio climático, y promover las políticas correspondientes de adaptación ante este desafío que garanticen la seguridad hídrica y alimentaria de la mano de la ingeniería.