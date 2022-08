Fuenferrada inaugura una vivienda municipal para asentar población

Por

Fuenferrada inauguró este domingo una vivienda municipal para garantizar el alojamiento de la trabajadora del bar del municipio y asentar así población. Esta localidad de la Comarca Cuencas Mineras ha invertido 73.000 euros provenientes del Fite en esta actuación y se encuentra ya a disposición de la gestora del bar.



El alcalde de este municipio de las Cuencias Mineras que está celebrando estos días las fiestas en honor a San Felipe, Rubén Nicanor García, destacó que con esta nueva infraestructura “ofrecemos las condiciones adecuadas para poder resolver dos de los principales problemas que tiene el medio rural en la actualidad”, como es “la creación de puestos de trabajo y la vivienda”.



El Ayuntamiento de Fuenferrada informó a través de un comunicado que esta nueva infraestructura aumenta las posibilidades y oportunidades del municipio después de que gracias a los 73.000 euros procedentes del Fite hayan podido habilitar una vivienda con cocina-comedor, dos habitaciones y baño, dotada de electrodomésticos y también de la instalación de calefacción, de manera que todas las necesidades están cubiertas.



Nicanor García dijo que el alojamiento está a disposición de la persona encargada de la gestión del bar y supone un “nuevo atractivo” para la generación de empleo y vivienda en la localidad. El alcalde se pronunció así durante la inauguración, en la que estuvo acompañado por una nutrida representación que quiso estar presente junto a los vecinos del municipio para conocer los detalles de una de las inversiones más importantes de los últimos años realizadas en la localidad.



“Con esta vivienda ofrecemos las condiciones adecuadas para poder resolver dos de los principales problemas que tiene el medio rural en la actualidad: la creación de puestos de trabajo y también la presencia de una vivienda que permita asentarse en ellos a las personas que quieren quedarse en el medio rural y que muchas veces desisten de hacerlo porque no tienen posibilidades”, recalcó el alcalde.



Valoró por otra parte que el municipio ha sido capaz de “poner en marcha un proyecto que generaba empleo, riqueza y posibilidades de futuro para nuestro pueblo, y por eso conseguimos obtener una importante subvención en una línea tan demandada por todos los pueblos de la provincia”, en referencia al Fite.



Nicanor García dijo que el día de la inauguración “pasará a la historia” de la localidad porque “que un municipio que no alcanza el medio centenar de habitantes pueda haber conseguido materializar esta obra es un ejemplo de que juntos somos capaces de mejorar las oportunidades de nuestro pueblo”.



La vivienda la ocupa la persona que gestiona el bar municipal y se ha querido inaugurar oficialmente durante las fiestas por ser cuando más gente hay en el municipio. Las fiestas comenzaron el pasado jueves y se prolongaron hasta el domingo después de no haberlas podido celebrar en los dos últimos años por la covid.