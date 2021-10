Gúdar enseña qué setas se pueden coger y las formas para comerlas

Más de 180 personas han tomado parte en la V Feria Micológica de Gúdar, localidad que se ha propuesto no solo ganarse un puesto entre los lugares con más potencial de setas de la provincia de Teruel, si no también dar a conocer qué setas son las que se pueden echar a la cesta y las distintas formas de consumirlas.

La feria se desarrolló en dos jornadas, el sábado, cuando participaron 122 personas, y el domingo, con 60 asistentes. En torno a 35 personas asistieron a la actividad los dos días. El buen tiempo acompañó durante la sesión del sábado y los seteros pudieron disfrutar del monte con sol, mientras que la jornada del domingo fue lluviosa y la salida al campo tuvo que retrasarse hasta las 10:30 horas. Aún así los participantes pudieron recolectar una amplia variedad de setas que luego clasificaron en el pueblo.

El alcalde de Gúdar, Alberto izquierdo, manifestó que las jornadas tienen un objetivo didáctico y comentó al respecto que en Aragón no todas las especies son recolectables, para añadir que la mayor parte de las personas que acuden a los montes de Teruel a recolectar setas no conocen la normativa vigente puesto que proceden de otras comunidades autónomas vecinas. “Es conveniente que aprendan qué se puede coger y qué no, lo que es bueno y lo que es malo y saber cocinar las comestibles más allá de hacer un revuelto con huevo, porque las setas también pueden ser otras muchas cosas, como un postre, y hay que disfrutarlas gastronomicamente”, argumentó.

La mayoría de los participantes eran procedentes de las provincias de Valencia y Castellón, aunque también había gente de Teruel, de Zaragoza Eibar y dos desde Madrid. La organizadora de la actividad, Visi Falcó, detalló que este año el público ha sido muy heterogéneo ya que había tanto personas con conocimientos avanzados de setas como otras que nunca antes habían pisado el monte.

Los hermanos Luján Ocando disfrutaron con sus padres de los montes de Gúdar

Las salidas al campo se complementaron con unos menús gastronómicos con las setas como protagonistas en las que se implicaron los tres restaurantes que hay en Gúdar, que durante la jornada del sábado no pudieron atender toda la demanda de clientes. En este sentido, Visi Falcón manifestó que las jornadas son todo un revulsivo para el municipio a nivel hostelero y precisó que este año ha habido gente que se ha tenido que desplazar hasta la vecina Alcalá de la Selva para poder comer. Además, hubo una demostración de cocina en la que se ofrecieron algunas recetas que se pueden hacer con las setas de la zona.

La falta de lluvias en las últimas semanas ha hecho que este año se hayan recolectado menos variedad de especies, pero se han localizado varias que no se habían encontrado en las anteriores ediciones de las jornadas micológicas en el monte de Gúdar.

Estreno en Teruel

Los especialistas salieron al campo con varios micólogos de la Sociedad Micológica Turolense, como Eleazar Suárez o Demetrio Vidal, pero además también contaron con la colaboración de varios vecinos de la localidad, que son expertos en hongos y grandes conocedores del monte.

La familia Luján-Ocando ha empezado este año a recolectar setas y se apuntaron a las jornadas con el fin de conocer algunas de las especies comestibles. Son de Valencia, pero llevan ya dos semanas por los montes turolenses y califican el resultado de muy bueno. El domingo en Gúdar aprendieron mucho y sobre todo pusieron en valor el hecho de estar acompañados en el monte por expertos: ·Es un lujo que alguien te lo explique con esa paciencia y te acompañe toda la mñaana”, comentó Alejandro Luján. El fin de semana anterior se habían estrenado a lo grande en Bronchales, donde lo primero que echaron a su recién estrenada cesta fueron tres Boletus edulis. “El guía nos dijo que para ser la primera vez estaba muy bien”, precisó Elena Ocando.

Maite, Isidoro y varios amigos son habituales en los montes de Teruel, sobre todo en Formiche Alto, donde reconocen que siempre que van llenan la cesta. El domingo se apuntaron a la jornada de Gúdar porque reconocen que solo conocen “el níscalo y gracias”, comentó Maite. Se desplazaron aposta para participar en las jornadas y, bajo una fina lluvia, se afanaban por localizar diferentes especies: “Tenemos que coger de todo lo que encontramos para que luego nos digan cuáles valen y cuáles no”, argumentó Isidoro.

La de 2021 es la quinta edición de la feria, ya que en 2020 no pudo celebrarse a consecuencia de la pandemia, pero los organizadores ya están pensando en las actividades para el año que viene. En este sentido, Alberto Izquierdo argumentó que van a intensificar las charlas formativas y quieren ampliar las jornadas también el viernes, de forma que la mayor parte de los participantes estén en la localidad de Gúdar durante todo el fin de semana y puedan aprovechar al máximo la feria.