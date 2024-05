Guitarte pide invertir fondos de cohesión europeos en mejorar y potenciar el tren convencional como infraestructura vertebradora del territorio

En la estación de tren de Calamocha, el candidato de la coalición Existe al Parlamento Europeo, Tomás Guitarte, ha atendido a los medios de comunicación para incidir en la relevancia de impulsar el tren convencional para conectar y dotar de accesibilidad física a todo el territorio.

Guitarte ha destacado que mientras las políticas y directrices de la Unión Europea promueven una movilidad sostenible prioritariamente por ferrocarril, en España se están desmantelando líneas de tren convencional y se pierden servicios. Ha denunciado que las políticas ferroviarias de los sucesivos gobiernos han ido encaminadas a desarrollar la Alta Velocidad, destinando para ello la mayor parte del presupuesto de infraestructuras ferroviarias, en detrimento de la red convencional y de la media distancia. A la falta de inversión se suma el cierre de líneas de tren convencionales, con horarios y tiempos no operativos, han denunciado desde Existe en una nota de prensa.

Además, en cuanto al transporte de mercancías, España está a la cola de Europa en la previsión de cumplir el propósito establecido, que pasa porque en el año 2030 el 30% de las mercancías sean transferidas al ferrocarril para recorridos mayores de 300 Km, y se llegue al 50% en el año 2050.

Desde Existe inciden en que urge apostar de manera decisiva por el ferrocarril convencional porque el tren es el medio de transporte que realmente vertebra el territorio, integrando ciudades pequeñas y medianas y cabeceras de comarcas, conectando los pueblos, generando mayores posibilidades de desarrollo, dotando de la accesibilidad física a todas las personas.

La verdadera apuesta por el tren vertebrador, ha dicho Guitarte, requiere impulsar la renovación integral de las líneas convencionales y superar la actual concepción de la Alta Velocidad Española que diseña las líneas y servicios basándose en una relación origen - destino para garantizar la movilidad sólo entre grandes ciudades, creando un efecto “túnel” donde no se ofrece servicio a los territorios intermedios que atraviesa, y generando un país a dos velocidades.

Por otra parte, sostiene que el transporte por ferrocarril es más sostenible y recuerdan que Europa tiene la intención de fomentar el uso del tren, tanto en viajeros como en mercancías, como una de las estrategias decisivas para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de 2050.

El tren convencional en la provincia de Teruel

Teruel Existe lleva años denunciando que el tren convencional en la provincia de Teruel ha sido un medio de transporte “maltratado y ninguneado. Nunca ha habido una apuesta clara por la línea ferroviaria Valencia-Teruel-Zaragoza, ni para las mercancías ni para los viajeros”.

Exigen acelerar la planificación y las obras del Corredor de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, para uso mixto (transportes y viajeros), con doble vía electrificada. La adecuación de la vía actual, que tampoco lleva el ritmo que debería, según ha expresado Guitarte, no debe confundirse con el Corredor, sino que son obras largamente demandadas para mejorar la vía actual.

Desde Teruel Existe denuncian también que ahora los viajeros de la línea Zaragoza Teruel Valencia se están encontrando con un problema añadido, que es el de la falta de maquinistas que hace que el recorrido sea completado con autobús desde la capital turolense hasta la estación de Valencia. La de Teruel es una de las plantillas que se han visto mermadas a lo largo de los últimos años.

Pide el voto para Existe

Tomás Guitarte ha pedido el voto para la coalición Existe, para que “esta España que se ha sentido olvidada tenga voz en Europa. Los grandes partidos llevan varias décadas en Europa y no se han atendido los temas de desarrollo en equilibrio territorial, la lucha contra la despoblación, de dar oportunidades a todos los pueblos y comarcas de nuestros territorios. Hay otra España que no es la oficial que tiene los mismos derechos y exige las mismas oportunidades, que quiere tener voz directa en Europa para trasladar estos problemas porque los demás partidos no lo han hecho en décadas”.