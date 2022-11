Teruel Existe dará su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado si al menos aumentan un 10% las ayudas

Teruel Existe sigue condicionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 a que se incremente el porcentaje de las ayudas de funcionamiento, que actualmente está previsto que sea de apenas un 1 % del total de los costes laborales en el tramo inferior. El diputado de esta formación, Tomás Guitarte, aseguró ayer que empezarían a verlo aceptable a partir del 10 % de esos costes, siempre que pudiese ser progresivo porque el objetivo es llegar al máximo del 20 % autorizado por la Comisión Europea, que es además lo que se recogió en la disposición adicional de los PGE de este año.

A pesar de haberse aceptado 14 enmiendas que aumentan las inversiones en Teruel en 10 millones de euros, no habrá apoyo mientras no se incrementen las ayudas para dotar a la provincia de una ventaja competitiva, lo que no se consigue con las bonificaciones previstas por el Gobierno, dijo.

Guitarte hizo esta reflexión durante una rueda de prensa ofrecida este jueves en Teruel en la que informó de los 10 millones de euros que la agrupación de electores ha conseguido incrementar para la provincia en el trámite de enmiendas, que ha tenido lugar esta semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Pese a haber sido aceptadas 14 enmiendas por ese valor de 10 millones de euros, Guitarte insistió en que no apoyarán los PGE del próximo año mientras no se mejoren los porcentajes de ayudas de funcionamiento y se incluya también a los autónomos trabajadores. El parlamentario manifestó que las negociaciones son “tensas” y siguen abiertas al menos hasta la semana que viene, en torno al jueves, dijo, que es cuando deberá votarse en el pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Presupuestos con las enmiendas aceptadas.

Posibilidades

Hasta esa fecha, Guitarte dijo que hay posibilidad de seguir intentando la negociación para que se incremente el porcentaje de las ayudas, que es la condición para votar a favor, puesto que en caso contrario anunció que el voto será “no”. En el debate a la totalidad ya se abstuvo.

Seguirían intentándolo en cualquier caso en el Senado, y Guitarte dijo que harán “todo lo posible” para conseguirlo, si bien reconoció que el voto de Teruel Existe “no es imprescindible” para que puedan aprobarse los presupuestos. “Nunca lo ha sido realmente, salvo en el caso de la investidura”, precisó a preguntas de los periodistas.

Las ayudas de funcionamiento están recogidas en los PGE a través de una autoenmienda del PSOE, puesto que inicialmente no aparecía referencia alguna, en los términos anunciados por el presidente del Gobierno en el Congreso: bonificaciones del 5 % en la cotización por contingencias comunes en todos los contratos indefinidos, del 15 % en los nuevos y del 20 % en los municipios de menos de mil habitantes.

La Comisión Europea permite que las ayudas lleguen hasta un 20 % de los costes laborales. En cambio, ese 5 % de la Seguridad Social en contingencias comunes supone apenas un 1 % del total de los costes laborales.

Dentro del proceso de negociación, Guitarte indicó, ante la insistencia de la prensa sobre qué porcentaje creía aceptable para apoyar los presupuestos, que “a partir de la zona media”. Opinó que a partir de esa horquilla del 10 % de los costes laborales, sería “factible” respaldarlos siempre que fuese progresivo, porque supondría multiplicar por diez lo previsto ahora. Recordó que han trasladado dos propuestas, una de ellas “considerar puntos porcentuales en lugar de tantos por ciento a semejanza de lo que se hace en Noruega”, y la otra incrementar los porcentajes que plantea el Gobierno.

Pero el motivo de la rueda de prensa del jueves era dar a conocer lo conseguido esta semana en la Comisión de Presupuestos, si bien aclaró que la negociación no ha sido solo de estos días sino que “hace tiempo” que lo llevan trabajando.

14 enmiendas

De las 14 enmiendas incorporadas al dictamen de Comisión, que será votado la semana que viene en el Congreso antes de enviarlo al Senado, Guitarte destacó los 4 millones más conseguidos para el Museo de Etnografía de Teruel, para el que en 2022 ya se consignaron 2,5 millones.

Aparte, explicó que se han logrado destinar 2 millones a la mejora de accesibilidad en el cruce de la N-234 y la A-23 de Caminreal, así como medio millón para el Estudio Informativo de la A-24 entre Daroca y Calatayud. En infraestructuras destacó que han conseguido además partidas para mejorar la accesibilidad de la A-23 en Calamocha, así como de esta autovía en Lechago con la creación de una nueva salida.

Está previsto que se aprueben también tras la negociación 200.000 euros para el estudio de la estación intermodal del ferrocarril en el Aeropuerto de Teruel, así como incrementar el apoyo al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) con medio millón de euros más, y de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis incrementando 300.000 euros más.

A ello se suman 100.000 euros para el Consejo Regulador de la Trufa de Teruel en Sarrión, y el apoyo al Complejo Cultural y Redes Fundación Agustín Alegre con 200.000 euros. También se han conseguido 800.000 euros para un museo celtibérico de la trashumancia en Bronchales, y varias partidas para restauración patrimonial: 700.000 euros para la iglesia de Montalbán, 100.000 euros para las murallas de Manzanera y 500.000 para el castillo de Mora.

El diputado de Teruel Existe insistió en que están en el Parlamento para “defender los intereses” de la provincia, y no para quedar bien con nadie.