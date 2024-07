Aragón-Teruel Existe culpa al Gobierno PSOE-PAR del “ecocidio que se va a cometer en el Maestrazgo”

Por

El portavoz de grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe , Tomás Guitarte, ha pedido este jueves en una rueda de prensa en las Cortes, frenar el “ecocidio que se va a cometer contra el Maestrazgo” tras la autorización por el Consejo de Ministros para la construcción del macroparque eólico del Clúster del Maestrazgo.



Lo ha comparado con “llenar de placas y molinos el parque de Ordesa” y señalado como ejemplo de “cómo no debe ser el despliegue de las renovables” realizada para el aprovechamiento de una multinacional danesa y de “cuatro vendepatrias sin escrúpulos”. “¿A quién beneficia esta destrucción del territorio? No a los turolenses, en Aragón se va a quedar el daño ambiental y el expolio del recurso, y para otros territorios será el desarrollo” ha afirmado.



Guitarte ha subrayado que el “primer responsable” de esta situación es el PSOE aragonés, destacando que este miércoles “la portavoz Maite Pérez dio una rueda de prensa en la que no dijo nada sobre este atentado contra el Maestrazgo”, como tampoco se habló de ello en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Hay una voluntad de tapar este asunto que tiene gran contestación social”, ha afirmado señalando que “la autorización de este Clúster del Maestrazgo ha sido uno de los objetivos prioritarios de los dos gobiernos del señor Lambán” en unión con el PAR, y se ha destacado la “implicación profunda del PSOE de Teruel, cuyos máximos dirigentes actuaron como ‘comerciales’ de este proyecto”, en contraste con “el PSOE de Huesca” que, por el contrario “han apoyado a muchos ayuntamientos a parar a Forestalia”.



Ha insistido en que aún se está a tiempo de parar este “atentado ambiental” porque “la agresión todavía no se ha producido” y ha exigido que “desde todas las instancias” se haga todo lo posible para evitar este “atropello inmenso”, por ejemplo instando a que “se negocie con los promotores para evitarlo”.



Igualmente ha instado al Gobierno de Jorge Azcón a que presente recurso administrativo y posteriormente recurso contencioso administrativo contra la autorización al megaproyecto del último Consejo de Ministros. “La Generalitat valenciana, del PP, ha anunciado que lo va a hacer” ha afirmado dirigiéndose al actual ejecutivo ‘popular’ aragonés, del que ha dicho que “debería haber sido más beligerante” contra esta autorización y “no ponerse de perfil”.



Igualmente, Guitarte ha propuesto que las Cortes suscriban “una declaración institucional de condena y denuncia y de compromiso de preservación del patrimonio natural del Maestrazgo”. “Lo mismo que existe unanimidad sobre las placas fotovoltaicas y los embalses, debería haberla sobre espacios naturales protegidos” ha dicho.



Guitarte ha recordado que desde los escaños de Aragón-Teruel Existe se trabajó para evitar que se llegase a esta situación. “Hemos presentado en estas Cortes dos mociones intentando impedir lo que al final ha ocurrido. Dos mociones que buscaban una moratoria y una planificación energética que, de haberse aplicado, hubiese impedido este delito medioambiental. A una de ellas se opuso el PSOE y a la otra Vox, porque hablaba de cambio climático, pero las apoyaron el resto de grupos”, ha detallado el portavoz turolense.



Por otra parte, ha llamado la atención sobre el “rápido desmarque” de Chunta tras el Consejo de Ministros, si bien de poco sirve porque “siguen dentro del Gobierno que ha aprobado esta medida” ha puntualizado, poniendo en duda la utilidad para los ciudadanos de “los golpes de pecho” y de “la política de tuits”. Además Guitarte ha recordado a CHA que durante dos legislaturas y hasta hace un año “eran parte del Gobierno de Aragón y podían haber hecho algo por frenarlo”, desde el Departamento de Ordenación del Territorio que dirigían. “Lo recuerdo porque aquí todo el mundo tiene la memoria muy corta”, ha enfatizado.



Y se ha dirigido a ellos y a todos los demás partidos para indicarles que “tienen la oportunidad de demostrar que son coherentes con lo que dicen: interpongan recurso de reposición cuando se publique la Resolución del Ministerio, presenten también contencioso- administrativo, y apoyen una declaración institucional de defensa del Maestrazgo”.



“Repito, la agresión todavía no se ha producido: el clamor social en todo el país por la destrucción de este espacio natural es inmenso. Exigimos que se negocie con los promotores cómo evitarlo. No demos pasos que faciliten que este proyecto se lleve a cabo”, ha concluido.