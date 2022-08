La cita previa en la Guardia Civil no sustituirá la atención presencial en el acto

Por

La cita previa en los puestos de la Guardia Civil no sustituirá a la telefónica y presencial que se da en el acto, según ha aclarado el Gobierno central en una contestación parlamentaria en la que asegura que se trata de un complemento para ofrecer mejor servicio. El anuncio hecho a principios del verano por el Ejecutivo de que se iba a implantar de forma experimental este sistema de cita previa para hacer denuncias en los puestos de Alcañiz, Alcorisa, Mas de las Matas y Calanda, generó un gran rechazo en la provincia e incluso un acuerdo unánime de la DPT para que no sustituyese la atención personal.



El Gobierno aclara ahora que no afectará a la asistencia personal que se presta en los cuarteles de la Guardia Civil, sino que es una medida complementaria para mejorar el servicio y que quienes necesiten acudir a los puestos de la benemérita puedan planificarse. La contestación la acaba de realizar el Ministerio del Interior en respuesta a una pregunta que registraron los senadores de Teruel Existe, Joaquín Egea y Beatriz Martín, a principios de julio.



En la pregunta, la agrupación de electores se interesaba por saber qué trámites requerirían de este proceso, si iba a suponer una reducción de personal en los cuarteles y si estaba previsto algún proceso de alfabetización para que la ciudadanía de estos territorios pudiera acceder al manejo de este servicio.



En la contestación del Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, que lleva fecha de registro de entrada del pasado 12 de agosto, se indica que la cita previa “no sustituye la atención al ciudadano que ordinariamente se presta en los puestos de la Guardia Civil, ofrecida por su personal, ya sea telefónicamente o incluso presencialmente”. Añade que por el contrario, es “un complemento de mejora, para que, si el ciudadano lo desea, haga uso de él aprovechando los beneficios de previsibilidad y certidumbre, entre otros”. Competencias digitales

El Ejecutivo explica que la medida ha sido tomada por el Gobierno “consciente de las diferentes realidades en la implantación geográfica y social de las competencias digitales”, motivo por el cual ha querido “complementar los procedimientos de acceso a la citación favoreciendo el aprendizaje del ciudadano”.



En este sentido, indica que el proyecto “contribuye en el proceso de transición digital” que están poniendo en marcha las distintas administraciones públicas, y “favorece el incremento de las competencias digitales de los diferentes colectivos afectados por esta medida”.



Se indica por otra parte en la contestación que se han elegido los puestos de Alcañiz, Alcorisa, Calanda y Mas de las Matas para este proyecto de cita previa “al objeto de comprobar sus efectos operativos, organizativos y de aceptación social, y así sacar conclusiones y, en su caso, poder generalizarlo a toda la geografía nacional”.



El Gobierno incide en que para poder evaluar el grado de satisfacción y accesibilidad de los diferentes colectivos sociales y zonas geográficas donde presta servicio la Guardia Civil, se han ampliado experimentalmente los procedimientos de solicitud.



Precisa a este respecto que “los procedimientos o tecnologías para la atención al ciudadano en los puestos de la Guardia Civil que cuentan con cita previa seguirán siendo los mismos que hasta ahora, con la salvedad de que, en aquellos puestos que cuentan con cita previa, se pone a disposición del ciudadano un nuevo medio, que permite ofrecer una mejor atención pues tendrá la certeza, si así lo elige, de ser atendido en el lugar y hora que más le convenga, dentro de los horarios ofertados para ello”.