Teruel Existe presenta 108 enmiendas a los PGE para la provincia con una inversión de 270 millones

Teruel Existe ha presentado 108 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para la provincia, que incrementan en 270 millones las partidas recogidas inicialmente. A esas propuestas de inversión se suman otras 28 enmiendas para las provincias de Zaragoza y Huesca, y 53 para el resto de la España Vaciada, además de cuatro generales para políticas de lucha contra la despoblación y once disposiciones adicionales. En total, 204 enmiendas que se defenderán en las Cortes Generales, si bien la agrupación de electores insistió en que no apoyará los presupuestos si antes no se cumple la Disposición adicional 123 de los PGE de este año relativa a la aplicación de las ayudas de funcionamiento para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y el senador de la misma formación, Joaquín Egea, presentaron este lunes en rueda de prensa las enmiendas, después de que el plazo de presentación finalizara el pasado viernes en el Congreso. Guitarte hizo una primera reflexión al afirmar que había muchas cosas todavía sin materializar de los PGE de este año, en particular la disposición adicional relativa a las ayudas de funcionamiento, hecho que calificó de “inadmisible” y que condicionará el apoyo o no a las cuentas del Estado del próximo ejercicio, como viene advirtiendo en las últimas semanas.

El Gobierno no ha aprobado todavía el real decreto que regulará estas ayudas, de las que el presidente, Pedro Sánchez, avanzó a mediados de octubre la aplicación de unos porcentajes que desde las tres provincias se han considerado insuficientes. Sobre hasta qué cantidad deberían aplicarse esas ayudas para cumplir con la disposición adicional de los PGE, Guitarte dijo que el real decreto, “como mínimo, y como es de sentido, ha de tener un contenido que sea suficiente para cumplir su objetivo”.

Objetivo

Recordó que si el objetivo de las mismas es “la consolidación y también la activación del tejido empresarial, pues ha de ser suficiente para eso”. Sobre los porcentajes anunciados reiteró que era “insuficiente”, puesto que lo más bajo sería de 17 euros por trabajador, e indicó que en la documentación enviada a los ministerios han hecho dos propuestas, una de ellas ir a los topes máximos de lo que permite la Unión Europea, que es lo que pretendía Teruel Existe cuando negoció la enmienda de la disposición adicional, y otra lo que se hace en Noruega al reducir para todos diez puntos porcentuales en las cotizaciones de la Seguridad Social.

Aplicar el caso de Noruega supondría unos 150 millones en la provincia de Teruel, aunque Guitarte aclaró que no es un cálculo preciso porque la cifra es abierta, mientras que aplicando el tope máximo de la UE se estaría por encima de 300. En ambos casos, además, teniendo en cuenta tamalgo que no contempla el Gobierno.

Aclaró en este sentido que según les han informado, en Europa “la consideración de autónomo es la misma que la de una empresa, no hay una diferenciación específica en los tratamientos”. Recalcó que en un tejido empresarial como el turolense “es imprescindible que queden cubiertos los autónomos”.

El diputado de Teruel Existe puso énfasis en la condición, para apoyar los presupuestos, de que se cumpla el acuerdo de investidura. “Pactamos unas cosas y hay que cumplirlas”, dijo Guitarte, quien argumentó que no hay explicación alguna sobre los incumplimientos, y que el apoyo se retirará “porque no habrán hecho ni siquiera el esfuerzo de cumplir lo que pactamos el año pasado”.

Engañados

Guitarte se preguntó cómo iban a entrar en otro proceso “si ya te han engañado una vez”, de ahí que el mensaje que quieren que trascienda es “la radicalidad en la exigencia de que se cumpla con nosotros porque creemos que Teruel lo merece”, ya que es una de las medidas que sería eficaz para las necesidades que tiene la España más desfavorecida, cuando ya hay regímenes especiales para Canarias y el que se va a aprobar ahora para Baleares.

El parlamentario turolense manifestó que el proyecto en el que están inmersos es de “largo recorrido”, y que por primera vez “va a hacer que los territorios que no han tenido voz, la tengan, y cada vez esa conciencia va a ir a más, y no vamos a estar admitiendo falta de sinceridad con lo que se nos dice y con lo que se firma”.

Sobre las enmiendas a los PGE, Joaquín Egea indicó que en total se habían presentado 204, de las cuales 108 son específicas para la provincia de Teruel y están cuantificadas en 270 millones de euros. Para las provincias de Zaragoza y Huesca se han presentado otras 28 valoradas en 150 millones de euros, mientras que para el resto de la España Vaciada se han llevado al Congreso otras 53; además de cuatro enmiendas generales para adoptar políticas y medidas de lucha contra la despoblación, que hacen referencia a todo el país, y once disposiciones adicionales.

Sobre las enmiendas de la España Vaciada, explicó que eran propuestas que les habían llegado desde Soria, Valladolid, Burgos, Zamora, Ciudad Real, León, Jaén, Cuenca y La Rioja. Egea y Guitarte indicaron que la pretensión inicial de estas propuestas tal como les llegaron ascendía a 380 millones que ha habido que refundir, por lo que la cantidad exacta final no la precisaron.

Modificaciones

Entre las modificaciones más voluminosas que plantea Teruel Existe está el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), algo en lo que vienen insistiendo. Guitarte indicó que si se actualizara con la evolución del IPC desde el año 2005 debería elevarse a 85 millones, y lo que plantean es que se aumente a 90. Al aportarse a partes iguales entre la administración central y la autonómica, piden un incremento de 15 millones en los PGE.

Otro bloque importante se refiere al cumplimiento del acuerdo de investidura con un incremento que permita agilizar su ejecución en el caso de la A-68, A-40, A-25, o el corredor Cantábrico-Mediterráneo; además de pedir incrementos de las transferencias para el Centro de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

Más dinero para acelerar la electrificación del tren y que esté ejecutada en 2023, al menos entre Teruel y Zaragoza, más partidas para el Museo Nacional de Etnografía tras los dos millones y medio consignados el año pasado, o dinero para adjudicar un estudio informativo para el ferrocarril entre Samper de Calanda y Alcañiz son otras de las enmiendas.

También han planteado enmiendas para proyectos dinamizadores a desarrollar en cada comarca turolense. En el Matarraña las balsas laterales y la adecuación del santuario de Monferrate en Fórnoles; en Cuencas Mineras la restauración del castillo de Aliaga y la iglesia de Montalbán; en el Bajo Aragón la remodelación del pantano de Calanda, fondos para terminar en el 2023 la variante de Alcorisa y el Museo de la Ciudad en Alcañiz; en Andorra-Sierra de Arcos dinero para el proyecto Power Experience; en el Maestrazgo un centro especializado en tecnificación deportiva en atletismo en ruta en Allepuz y la restauración de la iglesia de Molinos; en el Bajo Martín el polígono supracomarcal de La Puebla de Híjar y un plan integral del alabastro; en el Jiloca dinero para el Consejo Regulador del Azafrán, las restituciones del embalse de Lechago y la reapertura de la estación de Calamocha con una terminal ferroviaria; en Gúdar-Javalambre transferencias para potenciar Galáctica, el consejo regulador de la trufa, el castillo de Mora y el balneario de Manzanera; en Albarracín un museo celtíbero en Bronchales y el proyecto del laboratorio del paisaje; y en la Comunidad de Teruel para el parque del Chopo cabecero y la presa de Alcamines.