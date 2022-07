Teruel Existe colabora en el informe Digitalización en la España Despoblada de la Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas ha presentado hoy el informe “Digitalización de la España despoblada” en un acto al que han asistido el diputado y los senadores de Teruel Existe, Tomás Guitarte, Joaquín Egea y Beatriz Martín, dado que la Fundación contó con la Agrupación de electores como colaboradores para su desarrollo transmitiendo la situación real que sufre el medio rural, informa un comunicado de prensa de Teruel Existe.

El presidente del Consejo Asesor de la Fundación, Nicolás Sartorius, ha presentado el evento, denunciando que la despoblación es “uno de los graves problemas del país, que implica un desarrollo enormemente desigual que debe corregirse”, afirmando que “la despoblación es el primer signo de la decadencia”. Ha indicado que el estudio presentado ha indagado precisamente en “la contribución de la revolución digital en la resolución de este problema”.

El informe constata que España dispone de una de las mejores redes de fibra óptica de Europa y del mundo, en cuanto a calidad y penetración, pero también confirma la existencia de una brecha digital importante entre el mundo rural y el mundo urbano, que está lastrando diversos ámbitos de desarrollo del medio rural. También recalcan que esta brecha no solo se debe a la falta de infraestructura sino a las carencias en capacitación digital de los habitantes, que puede traer consigo que el mundo rural pueda quedarse desconectado.

Brecha digital

El equipo que ha desarrollado el informe, indica, en definitiva, que sin una conectividad de alta capacidad “estaremos lastrando, una vez más, al entorno rural, no permitiendo el desarrollo de industrias basadas en tecnología, de formación de calidad a distancia, de servicios de telemedicina, la competitividad de la empresa de transformación agroindustrial o la educación de calidad de los niños del mundo rural”.



Así, concluyen que reducir la brecha digital es preciso y urgente porque “la digitalización está propiciando la emergencia de una nueva era en la que los individuos y la sociedad van a verse radicalmente transformados y, como país, no podemos permitirnos que los territorios despoblados pierdan este tren mientras los territorios urbanos se suben a él”. Aseguran que precisamente “en la revolución digital y la conectividad radican las mejores oportunidades que jamás han tenido las áreas despobladas para ponerse al día en la superación de las graves carencias que acumulan”.

Estrategias

Manuel Sierra se ha referido a la Estrategia España Digital 2025 del Gobierno, que apuesta por “llegar al 100% de la población con una velocidad de 100 Mbps para el año 2025”. En esta propuesta, al igual que planteó Teruel Existe en sede parlamentaria, la Fundación se decanta porque esa conectividad sea simétrica y plantean que se lleve fibra óptica “al menos hasta un nodo y en el último tramo generar la conexión con un sistema 5G”.

Al término de la exposición, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha trasladado a los asistentes que “los diagnósticos están casi todos hechos, el problema de la despoblación está asumido y las soluciones también están, pero no acabamos de comprender por qué no se aplican decididamente, que falta un punto de valentía, convencernos de que merece la pena para el conjunto del país apostar por solucionar de verdad este problema, como un problema estructural de primer orden, es lo que no acabamos de ver en la acción del Gobierno”.