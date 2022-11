Teruel Existe abre sede en Alcañiz en un acto que reivindica el movimiento ciudadano por el Bajo Aragón

Más de cien personas han asistido a la apertura de la sede de Teruel Existe en Alcañiz, un espacio que pretende ser la casa común de todos los vecinos de la ciudad y las comarcas del norte de la provincia. Durante la inauguración de este espacio de encuentro y de trabajo, situado en el centro de la ciudad, han intervenido el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte y el senador Joaquín Egea, que es además el responsable de la agrupación electoral en la capital del Bajo Aragón, informa una nota de prensa.



Además, las comarcas han estado representadas por personas que participan activamente en el movimiento ciudadano de sus respectivos territorios. Así, han contado su experiencia personal y la importancia de formar parte de Teruel Existe Javier Ciprés, del Matarraña; Ainhoa Gascón del Maestrazgo; Luis Miguel Vela, de Cuencas Mineras; Enrique Marín, de la Comunidad de Teruel; Raquel Benedí, del Bajo Aragón y María Ángeles Lahoz, de Alcañiz. También ha tomado la palabra, Amado Goded, miembro histórico de Teruel Existe, que ha felicitado a los bajoaragoneses por la apertura de esta sede, en un día histórico para la agrupación electoral.

Joaquín Egea, bajo la pancarta histórica de la primera manifestación de Teruel Existe, ha destacado el “orgullo que produce” cada vez que el presidente del Congreso o el Senado da la palabra a un representante de la agrupación de electores “y se oye la voz de la provincia”. Egea, quien ha dicho que es de Teruel Existe “incluso antes de que naciera Teruel Existe”, ha recordado que el movimiento lleva trabajando por la ciudad desde 2003, cuando participó en la protesta para reclamar las obras de la carretera de Ráfales al límite de la provincia con Castellón y ha destacado el hito que supuso la organización en 2008 “de la mayor manifestación celebrada en Alcañiz, con 4.000 personas reivindicando una variante para la ciudad. Egea, que empezó su militancia con la reivindicación de un transporte sanitario digno de Alcañiz a Teruel, ha destacado la importancia “de tener representación política”, pero especialmente de “estar en las calles”, porque es la fuerza que permite después “conseguir cosas en las instituciones”.



El senador alcañizano ha insistido en la importancia de ese apoyo social: “Reconforta mucho saber que hay mucha gente detrás empujando cuando negocias con un secretario de Estado”. Ha animado a los alcañizanos a participar de las actividades que Teruel Existe en Alcañiz va a emprender con la apertura de la sede.

Bienvenida

Por su parte, el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha dado la bienvenida al proyecto que se está consolidando en todo el Bajo Aragón con la nueva sede, que pretende “abrirse a todos en Alcañiz y todas las comarcas, porque Teruel Existe es la casa común de todos los turolenses, donde no importa de donde se viene sino del proyecto compartido” que todos queremos.



Guitarte ha destacado el trabajo de décadas realizado por el movimiento ciudadano y la importancia de “haber dado un paso más” en noviembre de 2019 con la presentación de Teruel Existe a las elecciones generales. “Fue una buena decisión presentarse, ha ensanchado el movimiento ciudadano y ha permitido influir en la conciencia de los españoles de que en Teruel pasaba algo, que los turolenses queríamos influir y no nos resignamos”.



Guitarte ha insistido en este proyecto político como una “herramienta imprescindible” que ahora pretende ampliarse con la presencia en las instituciones locales, provinciales y autonómicas. “Durante años había un problema escondido en el cajón y no queríamos seguir permitiendo que se escondiera. Por eso, Teruel Existe ha puesto en el centro del debate político el problema de la despoblación, se ha asumido el problema y estamos proponiendo medidas estructurales para cambiarlo”, tanto desde Teruel Existe como desde Aragón Existe o el proyecto nacional de la España Vaciada.



“A los que durante años nos han vaciado les molesta que hablemos de la España vaciada, pero así ha sido durante décadas y nosotros estamos aquí para decir que las cosas no van como deberían ir, pero Teruel Existe lanza un mensaje optimista y de oportunidad, porque tenemos ilusión para cambiar la situación, porque creemos en el futuro de esta provincia”.

La sede de Teruel Existe en Alcañiz es un local situado en pleno centro histórico, concretamente en la calle Alejandre, número 11. Consta de un amplio espacio expositivo, dos despachos y una sala de reuniones. Pretende ser un espacio de encuentro para toda la ciudadanía. Al acto, además de numerosas personas de Alcañiz, han asistido vecinos de Calanda, Castellote, Torrecilla de Alcañiz, Teruel, Alcorisa, Valmuel, Caspe o La Codoñera, entre otros municipios.