Juegos, animación, música y toros en las fiestas de la Virgen del Cid de La Iglesuela

La comisión de fiestas de La Iglesuela del Cid ha dado a conocer la programación de las fiestas en honor a la Virgen del Cid que se celebrarán del 5 al 10 de septiembre. Seis días de festejos en los que no faltarán actividades variadas y pensadas para todos los gustos y edades.

El martes 5 habrá una excursión a la Loma Barragán a pie o a caballo, el bandeo de campanas inaugurando las fiestas, un taller infantil, la Novena a la Virgen, el chupinazo, la presentación de los representantes festeros 2023 y baile en la plaza de la Iglesia con Discomóvil DML.

El miércoles será el turno de la Holi Colours con animación infantil, la Novena a la Virgen, un encierro de reses bravas de Germán Vidal patrocinado por Los Terribles, la primera eliminatoria del campeonato de guiñote, un pasacalles con charanga Los Mataos, un toro embolado de la peña Los Terribles y baile de disfraces con discomóvil DML.

El jueves 7 habrá misa baturra en honor a los mayores, ofrenda a la Virgen y rondalla en el Centro de Día, un encierro de reses bravas de Adell Piquer patrocinado por Los Kabrones, vino español con picoteo, música con Dúo Armonía y concurso de pasodobles para los mayores, la segunda eliminatoria del campeonato de guiñote, un pasacalles con la charanga Magos del Ritmo y suelta de vacas de Adell Piquer patrocinado por la peña Los Kabrones, toro embolado, noche ochentera con espectáculo Eddy Eighty The Power Of The 80's y discomóvil DML.

Almuerzo popular

El viernes 8 habrá un almuerzo popular en la Era del Olmo con fiesta de disfraces y chocolatada para los más pequeños, un encierro infantil de reses mansas y carretones, Novena a la Virgen, actuación del grupo Inusual Band, tercera eliminatoria del campeonato de guiñote, corro de vacas de Fernando Machancoses, prueba de toro de Adolfo Martín, tardeo con Rumba lo que hay, embolada de toro y baile con el Grupo Vudú y discomóvil The End.

El fin de semana llegará el sábado con la despertada a cargo de la charanga Ximiraxa JR, el reparto de carne de toro, pasacalles infantil con encierro y carretones, Novena a la Virgen, dos corros de vacas de Miguel Parejo, paella popular, final del campeonato de guiñote, prueba de toro de Adolfo Martín, tardeo con Doble Embrague, campeonato de morra, embolada del toro de Adolfo Martín, concierto de Fat Bottomed Boys (tributo a Queen) y discomóvil The End.

Los festejos en honor a la Virgen del Cid acabarán el domingo 10 de septiembre con la Solemne Aurora, poesías a la Virgen del Cid y Danzas tradicionales de Pastoras y Gitanas, procesión a la Ermita del Cid y regreso al pueblo con el acompañamiento de la Banda de Música de Vilafranca, misa en la Ermita del Cid, juegos tradicionales, entrega de los trofeos de los campeonatos, traca, castillo de fuegos artificiales y entierro de la sardina.

Actividad cultural y deportiva

Por otro lado, este sábado se retomarán las actividades de la agenda cultural con la actuación a las 18:00 horas en el centro social de Jenny Marsó y sus sevillanas DeArte. Además, se jugarán las semifinales y la final del torneo de pádel, un triangular de fútbol sala infantil y sendas salidas en bicicleta de montaña: el sábado habrá un circuito circular de 2,5 kilómetros para personas de entre 10 y 14 años y el domingo uno abierto de 20,5.