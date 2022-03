La comarca de Cuencas Mineras apuesta por el cicloturismo y marca más de 700 kilómetros en 27 rutas

La Comarca de Cuencas Mineras está apostando por el cicloturismo con un proyecto que contempla más de 700 kilómetros de 27 rutas señalizadas y acondicionadas de BTT . Las primeras actuaciones se están llevando a cabo en la zona norte de la comarca, área de Muniesa, con 7 rutas señalizadas que estarán terminadas en el presente mes de marzo. En este año se continuarán el acondicionamiento y señalización de rutas por la zona centro y la zona sur para superar en total los 700 kilómetros.



El proyecto contempla, además, las conexiones, enlaces, a los caminos naturales-vías verdes Teruel-Alcañiz y la Eurovelo (Lisboa-Toulouse). La financiación corre a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel, Fite, de los ejercicios de 2019 y 2020. En la señalización y acondicionamiento de las 7 rutas cicloturistas de la zona norte la inversión es de 48.517 euros. Para la segunda fase del proyecto cicloturista se invertirán a través del Fite 130.000 euros.

El presidente de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, destacó la apuesta que se está realizando por el cicloturismo que va a marcar y señalizar cuando se termine el proyecto más de 700 kilómetros a través de un total de 27 rutas BTT, algunas de interconectadas entre ellas y algunas conectadas con las futuras vías verdes o caminos naturales a Alcañiz por un parte y a Zaragoza-Teruel por otra. “Con esta apuesta queremos ofrecer un atractivo más para el turismo. Tenemos que ir reinventando la comarca para atraer el turismo”, afirmó.

La Comarca Cuencas Mineras no contaba hasta ahora con rutas señalizadas BTT, no así de rutas senderistas entre las que destaca la GR-262 por su espectacularidad y que discurre por el Parque Cultural del Río Martín. Merino recordó que con el Plan de Dinamización Turística se hicieron senderos pero no rutas cicloturistas BTT.

Propuesta

En la propuesta técnica para la señalización de senderos ciclables turísticos de Aragón se explica que “la Comarca Cuencas Mineras presenta una enorme diversidad natural y paisajística: altas cumbres del sector sur (sierras de Majalinos, San Just,…), profundos desfiladeros, hocinos o estrechos de los ríos Martín y Guadalope en el sector central y suaves parameras y relieves alomados en la zona septentrional. Esta diversidad de paisajes y naturaleza se ha puesto muchas veces en escena mediante proyectos de dinamización, señalización y divulgación turística como el GR 262, lo senderos turísticos comarcales, las vías ferratas y de escalada, etc. Sin embargo, falta hasta la fecha un producto turístico en Cuencas Mineras que responda a las necesidades crecientes de los aficionados a la bicicleta de montaña”.



Las rutas están marcadas y señalizadas en la zona norte de Cuencas Mineras



“En atención a esta urgente necesidad de falta de espacios ciclables y rutas señalizadas de BTT la Comarca ha establecido conversaciones con los clubes ciclistas del territorio para conocer las necesidades y demandas de estas infraestructuras deportivas y recreativas en la sociedad. Como resultado de estas negociaciones se pretende realizar un proyecto cicloturista por la zona centro y sur de la Comarca que complemente el proyecto que se redactó de la zona norte de Cuencas Mineras en 2020 a instancia del club BTT “Peña Amarilla” de Muniesa”.

“De este modo, se contará con los documentos técnicos necesarios para configurar un gran espacio BTT en Cuencas Mineras que malle el territorio a través de un conjunto de rutas circulares cicloturistas reconocidos como Senderos Turísticos de Aragón que conecte todos los pueblos entre sí, para satisfacción de locales y foráneos amantes de la bicicleta”.

7 rutas

La técnico de turismo de la Comarca Cuencas Mineras, Lucía Aguilar, señaló que las primeras actuaciones de rutas señalizadas BTT se están llevando en estas semanas por la empresa Prames en la zona norte de la comarca, área de Muniesa, y son en total 7 y que estarán terminadas en este mes de marzo. “De las 7 rutas 6 son circulares y una lineal que es la vía verde o camino natural”.

Las 7 rutas en concreto son Sierra de las Cucutas (Muniesa). Valdejunco (Muniesa). Río Martín (Muniesa-Alcaine-Muniesa). Río Seco y Cantalera (Muniesa-Josa-Muniesa).Sierra de Cortes (Cortes de Aragón-Hoz de la Vieja-Maicas-Plou-Muniesa). Por el río Aguasvivas (Muniesa-Huesa del Común-Blesa-Muniesa). Ferrocarril Minero de Utrillas (Vía verde Muniesa-Ventas de Muniesa).

Aguilar añadió que esta primera fase de la propuesta técnica para la señalización de senderos ciclables turísticos de Aragón para la Comarca Cuencas Mineras se financia a través del Fondo de Inversiones de Teruel de 2019 con un presupuesto de 48.517 euros.

En esta línea, la técnico de turismo de la Comarca Cuencas Mineras anunció que para este año, 2022, se continuará con el proyecto cicloturista con las zonas centro y sur de la comarca con las rutas señalizadas BTT, contándose con un presupuesto de 130.000 euros provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel de 2020. “Con estas actuaciones tendremos en este año la Comarca Cuencas Mineras señalizada de BTT con 27 rutas en total”.

Unas rutas que van desde las fáciles y familiares de color verde a las difíciles señalizadas de color negro.

Lucía Aguilar agradeció por último la colaboración que ha habido para la elaboración de las rutas ciclistas BTT con los clubes de la comarca de Cuencas Mineras y que son BTT Montalbán Bike, Club Ciclista Peña Amarilla de Muniesa y el club BTT de Aliaga.

Creación de contenidos

La técnico de turismo de la Comarca Cuencas Mineras, Lucía Aguilar, reseñó que el proyecto de acondicionamiento y señalización de rutas BTT se contempla también la creación de contenidos para Web y App así como su difusión.

En la propuesta técnica para la señalización de senderos ciclables turístico de Aragón se recoge en este apartado que “una parte muy importante de este proyecto de puesta en marcha de un Espacio BTT descansa sobre la existencia de unos contenidos digitales que sirvan para presentar y desarrollar este producto de dinamización turística. La idea original es diseñar y tener un espacio cicloturista dentro de la página web comarcal en la que se presente e informe sobre las características del Espacio BTT y todas sus rutas ciclistas”.



La técnico de turismo de la Comarca Cuencas Mineras, Lucía Aguilar



“Desde este servidor los usuarios podrán descargarse en varios formatos todos los tracks de las rutas, las fichas técnicas, los rutómetros y las hojas cartográficas. Además, será el único modo de conocer parte del conjunto de rutas cicloturistas, ya que aquellas más largas, complejas o difíciles no se señalizarán sobre el terreno para reducir costes de ejecución, mantenimientos futuros, etc., sino que se realizaran mediante el sistema de autoguiado con navegadores personales o alquilados (gps, ipod)”.

“Además en el proceso de confección de este material se ha de tratar que se convierta en una herramienta vital de dinamización de la oferta turística-deportiva con la inclusión, por ejemplo, de foro de usuarios, videos, noticias, enlaces a youtube, facebook, twitter, gestión de servicios y reservas, informaciones prácticas (climatología, fiestas locales), etc”.

Por último, en la difusión se expone que un capítulo importante a tratar dentro de este proyecto es la de ofrecer una serie de propuestas encaminadas a lograr estos claros objetivos propagandísticos y de comercialización del producto turístico cicloturista a través de una imagen atractiva e interesante que invite a explorar el nuevo territorio ciclable del Cuencas Mineras a los futuros usuarios.

Los medios utilizados para alcanzar este fin son plurales y abarcan desde: presentación a los medios de comunicación, artículos en prensa y revistas especializadas, etc. a la edición de pósteres, folletos desplegables, hojas publicitarias, cuadernos de viaje, libro de ruta, topoguías, mapas excursionistas, etc y un calendario de eventos o actividades relacionadas con el medio rural, la naturaleza y la bicicleta.



La fallida línea ferroviaria Teruel-Alcañiz a la altura de San Just

El camino natural entre Teruel, Utrillas y Alcañiz

El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, anunció el pasado mes de diciembre el impulso del camino natural o vía verde entre Teruel-Utrillas-Alcañiz con el inicio en este año del tramo entre Teruel a Alfambra. Un tramo de 25 kilómetros y coste de 1,3 millones de euros que cuenta con la financiación de la UE. Soro presentó también el proyecto de red de vías ciclistas de Aragón con los caminos naturales (Santander-Mediterráneo, Ojos Negros, Val de Zafán) y la ruta Eurovelo Lisboa-Toulouse que pasa por Canfranc a Utrillas y Albarracín

El presidente de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, calificó de importancia extrema esta infraestructura para el turismo rural del camino natural o vía verde Valfambra y la de Eurovelo siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril minero de Utrillas a Zaragoza.

José María Merino comentó que ahora se estaba en el proceso de actualizar las memorias para el proyecto del camino natural o vía verde Valfambra en el que están las comarcas de Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Cuencas Mineras y que irá por el ferrocarril fallido de la línea Teruel-Alcañiz. Merino reseñó que ahora se está en el proceso de la actualización de la memoria, 28.000 euros, al producirse un incremento de costes y apuntó que la conexión de este camino natural se hará bien en Escucha o en Utrillas, inclinándose por Utrillas.