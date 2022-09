La Comarca del Maestrazgo recomienda que se adquieran los pases de setas en la web para evitar colas

Las lluvias de agosto han propiciado que las setas crezcan en los bosques del Maestrazgo. Por este motivo la Comarca del Maestrazgo ha activado la campaña de pases para poder buscar en los pinares. Ante la avalancha de campañas anteriores desde la Comarca del Maestrazgo se ha recomendado a los aficionados que adquieran los pases de día, fin de semana y temporada en la web www.deportesmaestrazgo.es/setas

El presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza, ha incidido en que “la web es la forma más cómoda de tener garantizado el pase para no colapsar la sede de la comarca y los establecimientos colaboradores a primera hora de la mañana”.

Desde la comarca, ante lo prematuro de la temporada, se ha comenzado la distribución de los pases que se venden para vecinos y empadronados en los respectivos ayuntamientos. Así mismo los pases también se podrán adquirir en establecimientos asociados de la comarca.

Rebollones, champiñones, setas de chopo, llanegas, colmenillas son solo algunas de las especies que se pueden recolectar en la comarca. Desde la Comarca del Maestrazgo se gestiona la venta de pases y la vigilancia para compatibilizar la afición de los buscadores y una correcta gestión de los bosques. Los ingresos que provienen de la venta de pases se invierten directamente en la contratación de la vigilancia y en la realización de mejoras directas en los bosques y su entorno.

En la web de la Comarca del Maestrazgo, además de la venta de los pases, se ofrece una completa guía con recomendaciones para los aficionados a las setas.

Desde la comarca se ha insistido, en una nota de prensa, en la importancia de no circular por fuera de las pistas forestales y respetar los cercados de ganado, así como las zonas de caza. Igualmente desde la comarca se recomienda a todos los buscadores ir provistos de cesta, navaja plegable, botas, chubasquero para la luvia, teléfono móvil y alimentos calóricos para reponer fuerzas. También se ha hecho hincapié en no consumir las setas que no se conozcan ya que hay riesgo de muerte. El Coto Micológico del Maestrazgo fue en su día pionero en la gestión de la recogida de setas para racionalizar la presencia de aficionados con los usos y explotación tradicional de los bosques de la comarca. La temporada de setas supone una importante llegada de visitantes y una importante fuente de ingresos para los establecimientos turísticos.