La Comarca del Jiloca sigue recopilando las relaciones de los daños provocados por las tormentas

Báguena, Burbáguena, Calamocha y sus pedanías, Caminreal, Fonfría, Fuentes Claras, Lagueruela, Odón, Torrijo del Campo, Pozuel del Campo y Monreal del Campo, además de Martín del Río ya han presentado la relación de infraestructuras públicas y bienes particulares afectados por las tormentas que a finales de agosto y principios del mes de septiembre asolaron la zona Oeste de la Comarca del Jiloca. Esa documentación se va someter a una valoración económica aproximada para poder presentarla en la Confederación Hidrográfica del Ebro, junto con los balances de daños de los municipios bañados por el Jiloca en las comarcas de Daroca y Calatayud, para protestar con una única voz por el desamparo que sienten estos municipios ante el organismo de cuenca.

A las 10:00 horas de este miércoles se llevará la documentación aportada por los municipios turolenses a que un técnico del sindicato agrario UPA realice una primera valoración económica aproximada con la que poder tener una primera base de reclamación ante la CHE.

La lentitud en la respuesta de los ayuntamientos implicados podría retrasar la presentación de la documentación ante la Confederación del Ebro, que estaba previsto, inicialmente, que se pudiera presentar este jueves, como último plazo.

Las tres comarcas habían recibido el encargo de recopilar esa documentación. El presidente de la Comarca del Jiloca, Javier Hernández, trataba de contener su premura explicando que “como presidente de la comarca tengo que oír a todas las versiones y a todos los municipios y todos los alcaldes. Y si un alcalde me dice que no ha podido por una circunstancia, o el otro no ha podido por otra circunstancia, pues yo tengo que aguantar”, dijo.

Una veintena de municipios de las comarcas de Jiloca, Daroca y Calatayud se unieron a principios del mes de octubre para llevar su malestar antes la CHE con una única voz.

La primera de las reuniones se celebró en el ayuntamiento de Burbáguena, uno de los municipios más afectados en la vega del Jiloca tras la dana que dejó una sucesión de tormentas a finales de agosto y principios de septiembre. En esa cumbre se acordó remitir una carta a la CHE explicando la situación en la que han quedado estos municipios y los riesgos a los que están sometidos por el estado en el que se encuentran los cauces.

Además, se requirió una reunión con el presidente del organismo de cuenca, Carlos Arrazola. En esa cita la CHE habría asegurado su disposición en “agilizar las solicitudes de los pueblos”, aunque las explicaciones dadas por Arrazola no satisficieron a los alcaldes de las tres comarcas.