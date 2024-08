La DPT se reúne con todos los ayuntamientos del Maestrazgo para buscar soluciones contra la sequía

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, se ha reunido este lunes con todos los ayuntamientos de la Comarca del Maestrazgo para conocer de primera mano las necesidades que estos municipios tienen en relación a la sequía y analizar en profundidad el problema que sufre esta comarca turolense con el consumo de agua humano y animal.

Esta reunión, en la que también ha participado el vicepresidente segundo de la institución, Rafael Samper, así como el diputado delegado del Servicio de Bomberos, Francisco Narro, y en la que se ha puesto de manifiesto la implicación que el equipo de gobierno tiene con este problema que está afectando a la provincia de Teruel en general, pero que tiene una mayor incidencia en esta comarca en la que a la falta de lluvia durante la primavera se ha sumado la falta de nieve durante el pasado invierno, que suponía una gran reserva hídrica otros años.

Juste ha explicado a los alcaldes del Maestrazgo las medidas que desde la Diputación de Teruel se están llevando a cabo para luchar contra la sequía. Así, el presidente de la DPT ha explicado que la institución provincial es la que más se está implicando, puesto que ha destinado un millón de euros para sondeos en busca de fuentes de agua. En este sentido, Juste ha anunciado que ya se ha decretado por emergencia el sondeo de Mirambel, que comenzará el próximo 20 de agosto. También se ha decretado de emergencia el de La Iglesuela del Cid y en próximas fechas se decretará por el mismo proceso el sondeo para el municipio de Cantavieja.

El presidente provincial también ha explicado que los Bomberos de la DPT están suministrando agua a todos los municipios que lo precisan y solicitan. Tres de los municipios que precisamente están recibiendo suministro de agua por parte del SPEIS son los tres para los que se han decretado estos sondeos. Un suministro que alcanza ya este 2024 los cuatro millones de litros en toda la provincia y que ya ha superado el total de suministro de 2023.

En la reunión también han participado el director general del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, así como el director provincial de Agricultura, Elifio Féliz de Vargas. Desde el Instituto Aragonés del Agua se ha propuesto el intento de habilitar ayudas a través del FITE para canalizaciones y amueblamiento de los pozos que va a realizar el Gabinete Geológico de la DPT, para conducir el agua extraída hasta los depósitos, mientras que el departamento de Agricultura valora la posibilidad de otorgar ayudas a los ganaderos que tienen que llevar agua desde kilómetros hasta sus instalaciones, algo extraordinario porque las balsas de suministro que utilizan habitualmente están secas, y ese transporte supone un gasto enorme que se une a la falta de pastos.



El presidente de la Comarca y los alcaldes exponen la crítica situación de sequía al presidente de la Diputación y al director del Instituto Aragonés del Agua



A su vez, el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Fernando Safont, ha pedido en la misma reunión que se declare la Emergencia Hídrica en la comarca, ante la grave sequía que se padece. Safont así se lo ha expresado al presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y al director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún. Ambos han podido escuchar, de la mano de los alcaldes de la comarca, la situación de todos y cada uno de los municipios.



Fernando Safont ha incidido en la necesidad de destinar más ayudas para las canalizaciones de agua que van desde los pozos hasta los pueblos y también en la necesidad de fondos para mejorar la infraestructura de distribución, tanto en depósitos de almacenamiento como en las vetustas canalizaciones de los pueblos.



El presidente comarcal ha agradecido la presencia de Juste y Estaún y también las ayudas de emergencia que se están prestando en pozos y sondeos, así como el abastecimiento de agua que se realiza a través de los bomberos de la Diputación de Teruel. Fernando Safont ha incidido en la necesidad de seguir abordando la emergencia hídrica y en acometer a través de planes inversores mejoras estructurales que beneficien a todos los pueblos. En este sentido se ha incidido en la necesidad de evitar fugas y en la digitalización del suministro. Los alcaldes han pedido que se acelere la tramitación de todos los proyectos en marcha.



En el encuentro también se ha incidido en la importancia de modificar las ordenanzas para adaptarlas a la situación actual.



En estos momentos la situación es especialmente crítica en pueblos como Cantavieja y Mirambel, también en La Iglesuela. Los alcaldes han expuesto sus necesidades. En Cantavieja además de los 350.000 litros diarios para boca hacen falta dos millones de litros por día para ganadería. Los manantiales ya no dan de sí y son necesarios los pozos y en este caso el Ayuntamiento ayuda a los ganaderos. Fortanete facilita el agua a otros municipios, pero tiene problemas estructurales y en la ganadería.



En el encuentro también se ha hecho hincapié en la dificultad de encontrar empresas especializadas en la realización de sondeos de manera rápida y efectiva. La situación es tal que, en localidades como Pitarque, históricamente rica en agua, se está recomendando no beber del grifo por la turbidez del agua. En Bordón hay dificultades para aprovechar el agua superficial, en Molinos el río está seco y el pozo cada vez está en peor situación, en Castellote se está bombeando agua desde el embalse y por el momento la situación no es acuciante.



Uno de los pocos pueblos que por el momento se salva es Villarroya donde el manantial sigue suministrando y cuentan con una balsa de abastecimiento para los ganaderos.