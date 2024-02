La posible compra de Marie Claire por un grupo inversor del sector textil genera esperanza en el Maestrazgo

Por

El futuro de la fábrica de Marie Claire, ubicada en Villafranca del Cid, podría tener una salida a corto plazo. Las informaciones sobre la posible compra de la planta por parte de un grupo inversor relacionado con el sector textil que tendría la intención de mantener los 110 puestos de trabajo de la actual plantilla y de los que unos 80 están en ERTE.



“Si se confirma lo de Marie Claire, nos ha tocado la lotería de Navidad y la del Niño todo a la vez, porque esto es una gran noticia. Las de este año y las del que viene”, exclamó el presidente de la Comarca del Maestrazgo y alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, quien, sin embargo, prefirió mantener una postura prudente hasta que confirmase esas informaciones.



Según las informaciones recogidas por distintos medios de comunicación de la Comunidad Valenciana, la fábrica de Els Ports podría retomar la actividad el próximo 31 de marzo, coincidiendo con la fecha en la que concluiría la tercera prórroga del Expediente de Regulación Temporal del Empleo que pesa sobre parte de la plantilla, ya que en caso de que Marie Claire no rescatase a esos empleados se vería obligada a declarar un ERE de extinción.



Según fuentes consultadas por DIARIO DE TERUEL, al administrador concursal ya se habría reunido con el comité de empresa para trasladar a los trabajadores la intención del grupo inversor de hacerse con la empresa, aunque esta información todavía no habría trascendido de forma fehaciente a la plantilla. No obstante, los contactos entre el administrador y el fondo inversor se retomarán la semana que viene.



El proceso concursal en el que se encuentra la fábrica de Villafranca del Cid desde hace medio año no permitirá que la actividad se retome de forma inmediata, sino que se debe seguir un procedimiento que de garantías al trámite procesal.



El responsable del área de industria de CCOO, José María Gutiérrez, manifestó en la emisora de Castellón de la Cadena Ser su satisfacción y anunció que “se abre una nueva esperanza”, aunque no confirmó la recuperación de todos los puestos de trabajo del personal afectado por el ERTE señalando que no conoce “el impacto que va a tener la producción que va a comenzar ni el número de personas que van a ser necesarias para esa actividad”.



Antes de su cierre, la empresa textil Marie Claire empleaba una treintena de personas de la Comarca del Maestrazgo, de las que más de 20 eran de La Iglesuela del Cid, cuatro de Mosqueruela y una de Cantavieja. La empresa contaba en junio con una plantilla de 214 trabajadores y tiene activo hasta el 30 de junio un ERTE para 130 empleados de la planta ubicada en Villafranca, donde trabajaban 90 personas en producción.



Marie Claire se fundó en 1907 y tiene un gran arraigo en la Comunidad Valenciana, siempre centrada en la confección y comercialización de medias, actividad que con los años ha diversificado para fabricar otros productos de carácter textil. Es uno de los principales motores de actividad económica de las comarcas de La Plana Alta y Els Ports, así como de las localidades turolenses de Mosqueruela, Cantavieja y, especialmente, La Iglesuela.



En abril de 2021 fue comprada por la empresa Think Textil, que tiene a Inditex como principal cliente, en una operación avalada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a través de un plan de financiación a cuenta de la lucha contra la despoblación.