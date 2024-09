La provincia de Teruel se promociona como escenario de rodajes para el mercado británico

La provincia de Teruel se está promocionando estos días como escenario de rodajes entre productoras cinematográficas del Reino Unido con un viaje de familiarización, "fam trip", organizado por la Diputación de Teruel, a través de la Teruel Film Commission (TFC). En esta iniciativa participan cinco destacados profesionales del sector que tienen ya un proyecto de producción que podría acoger la provincia, y están conociendo, sobre todo, las posibilidades que ofrecen los páramos turolenses.

En su visita a Lidón les ha acompañado el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y la diputada delegada de Turismo, Marta Sancho, que les han trasladado la buena disposición del territorio para facilitar los rodajes, conscientes de las posibilidades que tiene como motor económico y de promoción para la provincia.

Este viaje de familiarización, que busca abrir la provincia al mercado británico, se está centrando en los páramos puesto que los profesionales desplazados cuentan con un proyecto en ciernes cuyo escenario serían las praderas y páramos del Medio oeste norteamericano a principios del siglo XX, que podrían llegar a simularse sin dificultad en diferentes espacios de la provincia de Teruel.

"Teruel es una provincia de cine”, ha destacado el presidente Juste, "no solo por el patrimonio, por los paisajes o por lo entornos, sino también por estos espacio abiertos como son las paramos”. Ha llamado a “aprovechar estas oportunidades para dinamizar nuestra provincia” y ha afirmado que “desde la Diputación Provincial de Teruel se va a hacer todo lo que podamos para que se queden en la provincia estas producciones”.

La diputada de Turismo ha expresado su alegría porque vengan este tipo de proyectos al territorio. Además ha explicado cómo surgió esta oportunidad: “Contactaron tras el reality que tuvimos en el Matarranya y así se abrió un nuevo mercado en el Reino Unido, los cuales están muy interesados hasta ahora”. Finalmente espera que se cierre todo y que sea el inicio de una relación continua.

A lo largo de varios días, este viaje, guiado por el coordinador de la TFC José Antonio Martín, está llevando a estos destacados profesionales por páramos y praderas de Ojos Negros, entorno de la Laguna de Gallocanta, Blancas, Lidón, El Pobo, Puerto de Cabigordo, Griegos, Guadalaviar, Villar del Cobo y Bezas,

Participantes

En este viaje de familiarización participan profesionales de larga trayectoria como Bianca Gavin, nacida en Hammersmith, Londres (Inglaterra). Es directora de producción, conocida por las películas 'El reino de los cielos', y la serie 'Chernobyl'. También forma parte del viaje Helen Gladders, que ha participado en proyectos como 'Tuesday', 'Night Bus' y 'Run'. Otra de las participantes es Astriz Thorvaldsen, nacida en Noruega, que es directora y escritora, conocida por 'Who Goes There?', 'Festen' y 'Förändring Fryder'.

Y completan el grupo dos profesionales españoles, que han desempeñado además puestos ejecutivos en destacadas producciones: Jacobo Martínez, conocido por 'Gran Hotel', y 'Gran Reserva' e Imperium, junto a Sara Gonzalo, que ha participado en 'Velvet', 'Fariña' y 'Las Chicas del Cable'.

“Ellas se pusieron en contacto con nosotros porque buscaban algún paisaje en España que pudiera asimilarse a Minnesota y tras valora varios sitios pensamos que Aragón es el sitio que más se adecuaba a lo que ellos buscaban”, ha relatado la productora de cine Sara Gonzalo. Además, ha añadido que “les enviamos fotos y les gustaron, pero al verlo en persona se han dado cuenta que de la amplitud de los paisajes que tienen Teruel y Aragón”.