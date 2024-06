La Diputación de Teruel adquirirá desfibriladores para los municipios de la provincia

La Diputación Provincial de Teruel implementará una partida presupuestaria en su cuenta general del próximo año para la adquisición de desfibriladores en los municipios de la provincia de Teruel. Este es el anuncio que el presidente de la institución, Joaquín Juste, ha realizado durante la inauguración de la ‘Ruta Enfermera’ que se ubicará estos días en la provincia de Teruel.

Juste ha explicado que la DPT va a destinar una partida presupuestaria en las cuentas de la institución que preside del año 2025 para que “tanto en los coches de la Guardia Civil como en los consultorios de la provincia de Teruel no falte un desfibrilador”. Durante los próximos meses desde la institución provincial se llevará a cabo un proceso que recabe las necesidades de los distintos municipios a la hora de obtener estos aparatos para los distintos municipios que en algunos casos “no lo tienen quizá por desconocimiento del funcionamiento del aparato y miedo a que lo van a hacer mal, pero cada vez son más avanzados, no se puede hacer mal porque si el propio desfibrilador no detecta la necesidad de descarga, no la realiza”. “Lo que tenemos que hacer en los municipios es primero adquirir esos desfibriladores y después formación para que cualquiera lo pueda utilizar y se pierda el miedo porque con una vida que salvemos ese presupuesto estará perfectamente invertido”, ha concluido Juste.

Respecto a la localización de los futuros desfibriladores, el presidente de la DPT ha asegurado que “cada municipio decidirá dónde se ubica”, aunque ha recordado que en la provincia “tenemos una red de 104 multiservicios que puede ser un lugar adecuado para ubicarlo”.

Apoyo a la enfermería

Esta noticia la ha anunciado el presidente Juste durante la inauguración de la ‘Ruta Enfermera’, una iniciativa que persigue la promoción de la salud y dar visibilidad a los cuidados enfermeros. Juste ha puesto en valor que “desde el pueblo más grande al más pequeño son las enfermeras las que sí que están todos los días atendiendo a los pacientes, sobre todo a las personas mayores, por lo que hay que agradecerles esta vida saludable sobre la que nos han concienciado los profesionales de enfermería”.

Esta ‘Ruta Enfermera’ está impulsada por el Consejo General de Enfermería de España, junto con todos los colegios provinciales, en este caso, el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel. En el tráiler, se ofrecen charlas, talleres, contenidos interactivos y didácticos, pruebas diagnósticas y juegos para todas las edades, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la labor de las enfermeras y enfermeros y la necesidad de mantener hábitos saludables. Este lunes y martes, 17 y 18 de junio, el tráiler -que está recorriendo España- va a estar instalado en la Fuente Torán de la capital turolense y el miércoles, 19 de junio, visitará Alcañiz.