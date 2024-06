Juste destaca que "los turolenses siguen confiando mayoritariamente en el Partido Popular tras incrementar en dos puntos su resultado con respecto al 23J”

El Partido Popular ha ganado las Elecciones Europeas en Teruel con 20.064 votos, un 37,06%. Este dato supone que los ‘populares’ han obtenido 10,75 puntos más que en los últimos comicios europeos celebrados en 2019 y dos puntos más que en el último llamamiento a las urnas, las pasadas Elecciones Generales del 23 de julio.

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha valorado muy positivamente el resultado electoral cosechado por la formación en estos comicios europeos. En opinión de Juste, “los turolenses siguen confiando mayoritariamente en el Partido Popular”. “El Partido Popular es el más respaldado por todos los turolenses, cosa que evidentemente nos enorgullece. No solo ha sido el más respaldado, sino que hemos subido en porcentaje respecto al 23 de julio, es decir, los alcaldes, los concejales, todos los que estamos trabajando dentro de la marca Partido Popular se ven respaldados en su gestión”.

Después de un año de las elecciones autonómicas y municipales el porcentaje de votos que los ‘populares’ han aumentado, mientras que los ciudadanos “siguen quitando respaldo al Partido Socialista. Las políticas que está realizando el PSOE, totalmente contrarias a la provincia de Teruel, se ven reflejadas en estas elecciones”.

“Cuando Teresa Ribera cierra la térmica y no hay alternativa, cuando no quiere aplicar las Ayudas al Funcionamiento, cuando quita de la planificación las balsas del Matarraña, que son fundamentales para mejorar la economía de esa comarca… Eso evidentemente los turolenses no lo quieren, no lo respaldan, y ha sido el reflejo de las elecciones”, ha concluido el presidente del Partido Popular en la provincia.

Por último, Juste también ha querido agradecer a todos los interventores, apoderados y simpatizantes del Partido Popular su trabajo en este domingo electoral y en esta campaña en la que “han recorrido cada rincón del territorio”.