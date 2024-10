La Revuelta de la España Vaciada reivindica una sanidad integral en el medio rural

Por

El movimiento de la Revuelta de la España Vaciada surgido en 2019 y del que forma parte la provincia de Teruel, reivindicará a partir de este sábado una sanidad integral para el medio rural mediante diferentes actos consistentes en concentraciones frente a los centros de salud y las plazas de los pueblos. Las acciones se llevarán a cabo a partir de este sábado y durante toda la próxima semana dentro de la acción reivindicativa que se hace para estas fechas todos los años y que se denomina Yo paro por mi pueblo.



Se trata de una serie de acciones reivindicativas que cada año tiene una temática diferente en torno al medio rural, y que en esta ocasión se centrará en la defensa de la sanidad en los pueblos, en la línea de lo que se ha venido celebrando anualmente a principios de octubre desde 2019, que es cuando arrancó este movimiento reivindicativo.



La convocatoria se ha hecho para que los actos puedan desarrollarse durante toda la semana y uno de los que se realizará este sábado en la provincia de Teruel será en el Mas Blanco de San Agustín. Allí la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel celebra hoy su IV Escuela Vecinal bajo el lema Potenciando liderazgos sociales contra la despoblación. Dentro de los actos organizados en este encuentro, a las doce del mediodía los participantes harán un paréntesis para concentrarse dentro de la acción Yo paro por mi pueblo.



En esta ocasión, la movilización volverá a poner el foco en la problemática de la sanidad pública, especialmente en la atención primaria rural, cuyo deterioro se ha visto agravado por la pandemia y por las políticas de los últimos años, que optaron por el desvío de recursos desde la sanidad pública a la sanidad privada y el desmantelamiento paulatino de lo público, según han indicado los organizadores en un comunicado.



Entre los problemas concretos que señalan los convocantes, se encuentran los recortes en las plantillas de personal sanitario, que abarca desde la supresión de plazas, la falta de cobertura a las bajas, o la no sustitución de los sanitarios en los descansos por guardias o por vacaciones.



La Revuelta explicó en una nota de prensa que esto está llevando a la supresión de días de consulta de manera habitual en muchos pueblos, a que se abandone la práctica de la sanidad preventiva, con los programas de promoción de la salud y el bienestar personal, a que el consultorio no abra en una o varias semanas consecutivas, con todo lo que ello supone para las personas mayores, con dificultades de movilidad o sin apoyos para buscar una alternativa, o a que no se puedan atender las emergencias.



La Revuelta de la España vaciada demanda una sanidad pública de calidad, dotada con recursos y personal suficientes para que los territorios de la España vaciada no continúen despoblándose aún más, y que garantice a todas las personas el desarrollo de este derecho social independientemente del lugar donde residan.



El manifiesto que se leerá en las plazas y a la puerta de los centros de salud este año se centrará en diez reivindicaciones que son exigencias comunes a todos los territorios que sufren la despoblación, entre ellas un aumento de la asignación a la Atención primaria hasta alcanzar el 25% del total del presupuesto de Sanidad.



Las concentraciones se llevarán a cabo desde hoy y durante toda la próxima semana. A ello se unirá una campaña informativa en redes y el apoyo a aquellas otras movilizaciones que se convoquen en todo el territorio en torno a la temática sanitaria y su problemática.