Tercer aniversario de la Revuelta de la España Vaciada: los Jóvenes reivindican en Madrid planes de empleo al Injuve

Un grupo de jóvenes representantes de la plataforma España Vaciada ha reivindicado este jueves planes de empleo para no tener que emigrar de sus pueblos en un acto celebrado frente a la sede del Instituto de la Juventud (Injuve), donde se han reunido con altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.



Aunque la ministra Ione Belarra tenía anunciada su presencia, finalmente no ha asistido a encuentro, durante el cual los representantes de las asociaciones de España Vaciada han pedido que “los programas que el Injuve tiene nos lleguen allí, desde los premios a emprendedores a los distintos productos culturales", ha expresado Diego Loras Gimeno, portavoz de la España Vaciada de Teruel.



"Queremos que esos productos culturales del Injuve den una visión más positiva de cómo es vivir en el pueblo. Nos han dicho que se comprometen a ello”, ha añadido.



“La revuelta de la España Vaciada sigue viva y demandando un futuro digno para el medio rural español. Tras la gran manifestación del 31 de marzo de 2019, todos los años conmemoramos esa fecha para demostrar que la sociedad civil sigue luchando por su futuro”, señalan los representantes de la España Vaciada en un manifiesto leído esta mañana.



“Los jóvenes de la España Vaciada nos vemos obligados a marcharnos. A dejar nuestra tierra ante la falta de ofertas formativas, profesionales y vitales”, añade el texto, antes de demandar “un plan de retorno rural, con políticas activas de empleo, vivienda, comunicaciones y ocio, que ayuden a incentivar a esos jóvenes que viven en una ciudad y que querrían vivir en el mundo rural”.



“También pedimos un plan para que no se vayan los que ya están, un plan que fije población en el territorio y que retenga el talento que está destinado a generar desarrollo repartido por todo el territorio. Por todo ello, hacemos hoy un llamamiento público a la implicación de todos los actores sociales ante este problema”, señala también.