La Sareb estudia alternativas para dar una salida al edificio de San Agustín

Por

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), estudia varias opciones para solucionar el abandono en el que se encuentra el bloque de 70 pisos que tiene en propiedad en San Agustín. El director de gestión de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Sareb, Alberto Molowny, le comunicó este viernes al alcalde de la localidad, Dani Riera, en una reunión que mantuvieron vía telemática que barajan tres opciones para poder dar salida a este inmueble construido en el año 2008.



Molowny les planteó que una posible salida sería terminar ellos la obra y acondicionar los desperfectos para poner luego las viviendas a la venta, bien a una promotora o a particulares a través de sus empresas asociadas. Otra opción es venderla tal y como se encuentra y que sea una constructora la que se haga cargo de solventar los trabajos que queden por acometer.



La tercera de las propuestas que plantean desde la Sareb es una cesión al Ayuntamiento de San Agustín por un periodo de tres años por un alquiler de 125 euros por vivienda y año. “Sería durante tres años porque un decreto establece que en 2027 tiene que desaparecer la Sareb y a partir de ese momento debería comprarlo una administración o una promotora”, relata Riera.



En cualquiera de los tres casos será el denominado Comité de Sanción que tiene la Sareb el que valorará las opciones y el alcalde comentó que no se ha hablado de precios puesto que la Sociedad no dispone de la valoración de la actuación que hay que acometer para que los pisos estén listos para la venta. De todas formas, desde la Sareb adelantaron que la decisión se tomará en las próximas semanas.



El regidor municipal se mostró muy contento con el resultado de la primera toma de contacto ya que supondrá una solución para la falta de vivienda en el municipio y, además, se dará uso a “la gran mole que hay desde hace años” en el pueblo.



Además, otra de las posibilidades que salieron a relucir durante la reunión entre Riera y Molowny es que sea el Gobierno de Aragón el que asuma la gestión del edificio, bien tal y como está o cuando esté ya reparado, para destinar al menos una parte de los pisos a viviendas de carácter social.



El edificio consta de 70 pisos totalmente terminados y equipados incluso con cocina, aunque habrá que hacer reparaciones derivadas del desuso . Se ubica en el casco urbano de San Agustín, concretamente en la calle de as Eras. Fue construido por una empresa que tenía previsto poner en marcha un complejo turístico compuesto por campo de golf y cabañas para el alquiler vacacional, y la primera de las obras que hizo fue el bloque para albergar a los trabajadores del recinto.



Dani Riera destacó a su vez el interés mostrado por el Secretario General para el Reto Demográfico, Francisco Boya, que le llamó personalmente interesándose por la situación del edificio y mostró su compromiso por colaborar en todo lo que esté en su mano.