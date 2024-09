La segunda Feria de Minerales, Gemas y Fósiles repite cifras de participación

La segunda edición de la Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles cerró este domingo sus puertas en Utrillas con un volumen de visitantes similar al del año pasado y un nivel de ventas que no satisfizo a todos los expositores. Por contra, la inclusión de las conferencias y charlas técnicas, la exposición de fósiles habilitada en las instalaciones del nuevo edificio multiusos y los trayectos en el Tren Minero sirvieron para dinamizar un poco más el certamen, que aunque mantiene un perfil profesional entre sus visitantes, gana peso en el turismo familiar.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, aseguró tras el fin de semana que “está habiendo una diferencia sustancial respecto al año pasado porque se ha dado a conocer más” y señaló que “está viniendo mucha gente coleccionista, amante de la mineralogía, de la Paleontología y mucha gente conocedora del tema en profundidad”, por lo que destacó el “acierto concentrar charlas divulgativas y muchas son charlas técnicas que las aprovecha gente con conocimientos y que extiende el mensaje de que Utrillas es epicentro de la Paleontología y la minería”.

Una madre y su hija observan los minerales de un stand. J. L. R.



Por su parte, Miguel Ángel Pascual, de la empresa Mapss, organizadora del evento, manifestó su satisfacción con el resultado del certamen asegurando que “los expositores están contentos y han comentado todos que se está vendiendo más que el año pasado”.

Sin embargo, algunos responsables de los puestos de venta y exposición reconocieron que no se habían cumplido sus expectativas comerciales. Es el caso de Javier Vatres, que exponía por primera vez en esta feria. Vatres explicó que la afición por los minerales y los fósiles le viene desde pequeño. “A los 7 años tenía un poco de tiempo y empecé cogiendo alguna piedrecilla por el campo. Me fui aficionando y ahora estoy un poco enganchado a los minerales”, recordó.

Vatres conoció la Feria de Utrillas en los foros especializados y, una vez transcurrido el fin de semana, no estaba ilusionado con los resultados, ya que apenas ha vendido como para “cubrir gastos”, explicó.

El geólogo Juan Carlos Escudero, durante una de las charlas de ayer



Tampoco le ha sonreído el fin de semana a Álvaro Menudo, expositor de Sevilla, que repitió en Utrillas después de la primera edición. “En la primera edición no me fue tan bien, pero dije mira, vamos a probar y en esta segunda me ha ido peor y seguramente no venga más, porque el número de público es más o menos el mismo”, lamentó.

Sin embargo, otros puestos sí se fueron satisfechos de los resultados. Es el caso de los responsables del stand del Museo de Molina de Aragón, que aportó, además, los fósiles de crías de mesosaurio a la exposición. Nadia Samir expresó su confianza en que la feria “siga adelante, y que sea por muchos años”.

Sobre este punto, el alcalde Moreno se mostró “casi convencido” con la continuidad del certamen.