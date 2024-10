Los alcaldes del Jiloca afectados por las tormentas unen su voz ante la Confederación del Ebro

Una veintena de municipios pertenecientes a tres comarcas distintas de Teruel y Zaragoza acordaron este miércoles unir sus voces ante la Confederación Hidrográfica del Ebro para exigir que se acometa cuanto antes el mantenimiento del cauce del río Jiloca y de las ramblas y barrancos que en él desembocan para evitar que se repitan episodios como los ocurridos en los últimos días de agosto y primeros de septiembre.

La decisión se tomó en una reunión mantenida este miércoles en el ayuntamiento de Burbáguena, uno de los municipios más afectados por las tormentas. Allí se barajó la posibilidad de constituirse como una plataforma para poder actuar con más agilidad ante la administración de cuenca. Mientras tanto, se acordó remitir una carta a la CHE explicando la situación en la que han quedado estos municipios y los riesgos a los que están sometidos por el estado en el que se encuentran los cauces. Del mismo modo, se va a requerir una reunión en persona de representantes de los pueblos de las tres comarcas con el presidente de la Confederación Hidrográfica, Carlos Arrazola.

El cónclave estuvo presidido por los alcaldes de Báguena y Burbáguena, como afectados por las riadas enel Jiloca, y los de Maluenda y Daroca, en representación de las dos comarcas por las que discurre el río Jiloca.

El alcalde de Burbáguena, Joaquín Peribáñez, apuntó el abandono de estos pueblos por parte de las administraciones en “momentos tan duros como los que estamos viviendo” con la excepción, dijo, de la Diputación Provincial, a la que agradeció la celeridad con la que desplegó sus máquinas para acudir en auxilio de los municipios tras las riadas. Sobre la responsablidad de las administraciones para sufragar los gastos en los que están incurriendo los municipios, acuciados por la situación de emergencia, Peribáñez explicó que “mandaremos las facturas para que asuman, en la medida de lo posible, responsabilidades otras administraciones”. También la alcaldesa de Maluenda, Carmen Herrero, confirmó que se pedirán responsabilidades. “Creeremos en la buena voluntad del presidente de la Confederación y mostraremos la denuncia que, a nivel individual, hemos hecho durante muchos años todos los alcaldes. Espero que cuando nos juntemos todos de todas las comarcas y de todos los pueblos, nos escuchen y no sea necesario tomar otras medidas”.

La teniente de alcalde de Calamocha, Sonia Palacio, apostó por dar protagonismo a las comarcas a la hora de representar a los municipios ante la Confederación, aunque la alcaldesa de Maluenda opinó que a “los primeros a los que nos tienen que recibir es a los ayuntamientos y después, con lo que salga (de la reunión), irán las comarcas”, dijo. Calamocha tenía concretada na reunión con la CHE para mañana y allí le trasladará las inquietudes de los alcaldes del Jiloca.

La edil del municipio zaragozano exhibió un informe técnico que ha elaborado el Ayuntamiento con las actuaciones que hay que acometer en el cauce del Jiloca a su paso por el casco urbano. Herrero explicó que se encargó este trabajo después de dos décadas en las que la CHE no ha atendido sus peticiones, y arengó que “el momento de reivindicar es ahora”.

Por su parte, la alcaldesa de Báguena, María José Rubio, recordó que desde su Ayuntamiento se habían remitido varias cartas al organismo de cuenca alertando del peligro que suponía en estado de las ramblas y del cauce del río. Sus predicciones se confirmaron y durante los día de las avenidas se sacaron cerca de 20 camiones de sedimentos de la rambla que atraviesa el casco urbano.

“Ni hace ni deja hacer”

Todos los presentes coincidieron en que la Confederación “no hace ni deja hacer” y reclamaron la urgencia de que el organismo de cuenca actúe en estos cauces o que, al menos, permita que los vecinos lo hagan, como se había venido haciendo hasta hace poco tiempo.

El alcalde de Daroca, Míchel García, subrayó que la Confederación Hidrográfica es “la única administración cuyo silencio administrativo tiene sentido negativo” y apostó por no descartar la vía judicial. “Los problemas son comunes (a todos los ayuntamientos), el conductor de nuestros problemas es el río Jiloca y la falta de limpieza, y la ausencia de una CHE que no ha hecho nada. Un árbol ha crecido en el río y no crece de un año para otro. Hay árboles que tienen 20 y 30 años y eso es porque no se hace ni mantenimiento ni limpieza”, apuntó.

Un agricultor de Báguena, presente en la reunión, aseguró por su parte haber contado 18 tapones en el cauce del río en su término municipal, en buena parte producidos por los materiales que dejó el incendio de Burbáguena de hace dos años, explicó.

El alcalde de Odón, que aunque el Jiloca no baña su término municipal, sus barrancos sí son jurisdicción de la CHE, apostó por ser expeditivo: “Cuando la cosa necesita una solución hay que solucionarlo en ese momento”, dijo, apelando a que se solucionen los “tapones de los barrancos” y limpiar las ramblas porque, continuó, “lo único que hace es facilitar que el agua corra cuando haga falta”.

Los testimonios sobre el mal estado de los cauces recordaron cómo se ha cegado los ojos del puente de Villafeliche o el estado de la rambla de Lechago, a la que los materiales depositados por la riada han elevado el cauce varios decímetros, facilitando su desbordamiento.