Los padres piden que se cree un aula para bebés hasta un año en Utrillas

Padres de niños de hasta un año de edad piden al Ayuntamiento de Utrillas la creación de un aula en la escuela infantil para bebés para ayudar a la conciliación del trabajo y la familia. También piden la ampliación del número de plazas de la escuela infantil.

Por su parte, el Ayuntamiento de Utrillas señaló que no ha recibido ninguna solicitud oficial para la creación del aula para bebés de 0 a 1 años y que en la escuela infantil existente de 1 a 3 años todavía quedan plazas libres.

La capacidad de la escuela infantil de Utrillas es de 25 niños. Este año en Utrillas ha habido 13 nacimientos.

Una de las madres que reclama la creación del aula para bebés en la escuela infantil de Utrillas, Esther Polo, señaló que hay sitio para crear la infraestructura del aula para bebés de 0 a 1 año y para ampliar la escuela infantil y añadió que si no hay solicitudes oficiales en el Ayuntamiento de Utrillas es porque se les había dicho que hasta que el bebé no cumple el año no se admite para la escuela infantil.

Otra madre de una niña reclamó igualmente la creación del aula para bebés de 0 a 1 año para poder conciliar trabajo y familia cuando se terminan los permisos de maternidad y paternidad.

Informó que son 7 familias las afectadas y 7 niños sin servicio de guardería.

Añadió que hay espacio para la creación del aula para bebés en un espacio infrautilizado anejo a la escuela infantil en el antiguo Instituto, además de otras instalaciones que cuenta el Ayuntamiento de Utrillas.

“La solución tiene que pasar porque se habilite más aulas y profesorado para contar con los servicios que se requieren. Nos dicen que los jóvenes no tenemos que quedar aquí pero tiene que haber servicios. La solución no puede ser que uno de los padres deje de trabajar para atender el bebé. Nosotros en Utrillas no tenemos abuelos para el cuidado de la niña. Se tiene que hacer un aula en condiciones. En Montalbán hay un servicio de guardería que cogen a los bebés desde los 4 meses y en Utrillas hasta el año no se cogen a los bebés”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, recordó que Utrillas dispone actualmente de una escuela infantil de 1 a 3 años y que todos los niños tienen plaza. Hasta que no se tiene un año no se puede entrar en la escuela infantil. “Se ha creado un malestar que no existe”, afirmó.

Joaquín Moreno añadió además que al Ayuntamiento no había llegado ninguna solicitud oficial con las demandas de madres del aula de 0 a 1 año.

“En Utrillas, en la escuela infantil, hay dos aulas, una de 1 a 2 años y otra de 2 a 3 años que se rige según convenio con la Diputación General de Aragón. En el aula de 1 a 2 años quedan plazas libres”, destacó.

En esta línea, el alcalde de Utrillas manifestó que para la creación de un aula más se tiene que hacer con unas bases. Apuntó que en lo que va de año ha habido 13 nacimientos. Que el pasado año hubo 23 nacimientos y que en 2019 hubo 17 nacimientos. “Cuando hay un gasto de dinero público se tiene que hacer con cálculos reales y ver la demanda real, porque hay padres que buscan otras fórmulas o que no utilizan estos servicios”. Por último, Joaquín Moreno recordó también que el Ayuntamiento apoya a las familias en el nacimiento de niños con la concesión de cheques bebés. En 2020 incrementó un 20% su presupuesto para alcanzar los 1.200 euros.