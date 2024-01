Malestar entre los empresarios turísticos ante la bonificación por alojarse en hospederías públicas

Por

La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos (TET) considera "un despropósito para todas las empresas privadas de hostelería y turismo" la bonificación del 50 % a partir de abril a los aragoneses que se hospeden en cualquiera de las nueve hospederías de la Comunidad Autónoma, anunciada por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón.



En un comunicado, la asociación lamenta que las hospederías, que "se han puesto en funcionamiento con mucho dinero público", ahora se beneficien por la bonificación de la estancia en las mismas.



"Las empresas privadas se han levantado con el esfuerzo y el dinero privado, generan mucha riqueza y puestos de empleo en todo el territorio y deben estar, como mínimo en las mismas condiciones que las financiadas con fondos públicos", apuntan desde la asociación.



Los responsables de TET han señalado que el presidente aragonés justificó estas bonificaciones en que "las hospederías dinamizan turísticamente las comarcas en las que se encuentran", pero los empresarios turísticos consideran que este papel es "exactamente igual" en el caso del resto de los alojamientos que ya existen.



"Es insostenible que, si las propias hospederías no son rentables con un uso turístico, se tenga que bonificar todavía más, con dinero de todos, para que sí sean rentables. Las empresas privadas no tienen tantas ayudas cuando el negocio no va bien" y "se sienten en desventaja".



Por lo tanto, desde la asociación se han mostrado "totalmente en contra de la bonificación anunciada" y han señalado "que debe plantearse seriamente la propuesta hecha y que, en caso de bonificación, sean todos los empresarios privados y públicos, los beneficiarios de las mismas y no solo las empresas públicas".