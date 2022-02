Muniesa se moviliza contra posibles recortes en transporte sanitario urgente

A las puertas del centro de salud de Muniesa se congregaron el domingo por la mañana más de 150 personas para protestar por el anuncio por parte del Gobierno de Aragón del nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del contrato para el trasporte sanitario urgente para el periodo 2022-2026 para la comunidad, por el temor de que se eliminen los medios en Muniesa, Perales del Alfambra, Mas de las Matas, Mosqueruela, Sarrión, Cella, Orihuela del Tremedal y Alcorisa, zonas con una gran dispersión geográfica que cuentan ahora con ambulancias convencionales que la normativa europea ya no reconoce como transporte sanitario urgente.

El centro de salud de Muniesa atiende a personas llegadas desde Alacón, Alcaine, Anadón, Cortes de Aragón, Huesa del Común, Josa, Maicas, Muniesa, Obón, Plou y Monforte de Moyuela, lo que lo convierte en el punto neurálgico de la atención sanitaria de estos pueblos con una población envejecida que requiere de este servicio de ambulancia convencional a diario.

Los vecinos de la localidad y de diferentes puntos de la comarca y de otras limítrofes desplegaron sus pancartas para mostrar su malestar. El acto contó con la presencia y apoyo de asociaciones locales, concejales y alcaldes de localidades afectadas y del Movimiento de Acción Local (MAR), que mostró su preocupación por este nuevo recorte.

El manifiesto preparado desde Muniesa fue leído por Karol Giraldo, párroco de la localidad, quien destacó la situación de emergencia sanitaria vivida durante la pandemia y el papel importante que desarrollan los sanitarios en el medio rural. Se solicitó una mejor organización y gestión de recursos y se mostró una total oposición a cualquier nuevo recorte que suponga mermas de servicios, especialmente sanitarios. Simplemente reclaman igualdad, añadieron, iguales derechos que los que viven en las ciudades.

El alcalde de Muniesa, José Luis Iranzo, quiso destacar el esfuerzo que ha hecho este Ayuntamiento para hacer un helipuerto para poder evacuar a enfermos graves, “si no tengo ambulancia no puedo subir los enfermos al helipuerto”, se ha invertido en sanidad por la localidad y la zona de salud limítrofe y “el Gobierno de Aragón quiere tirar todas esas inversiones”, dijo. Este centro de salud está abierto 365 días al año, señaló Iranzo. “No pueden dejarnos sin ambulancia con una población tan envejecida, nadie va a querer quedarse porque temerá enfermar y no poder ser atendido. Esto solo provoca más despoblación”, matizó Iranzo.

De los 18 vehículos asistenciales que posee la provincia se pasaría a tener diez, uno por cada comarca, permaneciendo solo los vehículos SVB (soporte vital básico), según la recuente rueda de prensa de los responsables sanitarios sobre el nuevo pliego, si bien la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el presidente aragonés, Javier Lambán, han asegurado que el pliego no está terminado y que ningún municipio se quedará sin servicio. Desde el Movimiento de Acción rural se ha hecho un estudio de la situación en la que quedaría la comarca de las Cuencas Mineras si este recorte de ambulancias convencionales se produjera, lo que supondría llegar a unos tiempos imposibles de cubrir con garantías por la ambulancia de SVB con base en Utrillas, ya que debería transportar enfermos al Hospital Obispo Polanco en 59 minutos (área de salud de Utrillas y Aliaga), al hospital de Alcañiz en 83 minutos (desde la base a CS Muniesa 23+57, desde Muniesa a Alcañiz) y al Hospital Miguel Servet o Clínico de Zaragoza en 90 minutos. A esto habría que añadir que implicaría que durante el traslado, la zona estaría sin servicio de ambulancia durante un mínimo de cuatro horas. Estando situado el recurso más cercano disponible en Teruel (59 minutos), Andorra (43 minutos), o Monreal (45 minutos). Otro de los problemas es la grave limitación del acceso de la población de la comarca a los tratamientos de elección del código infarto y del código ictus. Simplemente por vivir en éste área.

“Esta comarca lleva pidiendo una uvi móvil desde hace más de 20 años, dado que es un estratégico enclave geográfico en el centro de nuestra provincia. Desde el MAR consideramos que ya llega el momento de que se nos escuche y en ese camino vamos a seguir. Una reorganización nunca puede ser una eliminación de servicios”, señaló el movimiento ciudadano.