Orihuela mejora la entrada al municipio con la creación de un área de servicios

Por

El Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal está cambiando y mejorando la entrada al municipio con la creación de un área de servicios y de infraestructuras que tendrá un aparcamiento de 75 plazas, aparcamiento y zona para autocaravanas, un centro BTT para el atender el turismo en esta modalidad deportiva y turística de la alta Sierra de Albarracín y un helipuerto para atender los casos de urgencia sanitaria. La primera fase del área de servicios y de infraestructuras de Orihuela del Tremedal, el aparcamiento para vehículos, estará terminada el próximo 5 de noviembre.



El alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, manifestó que se estaba trabajando en la principal entrada al municipio sobre un gran solar para crear un área de servicios que tendrá un aparcamiento de 75 plazas, zona para autocaravanas, un centro BTT con taller para atender el turismo de aventura en la zona de la alta Sierra de Albarracín y un helipuerto para atender los casos de emergencia sanitaria. El helipuerto estará cerca del consultorio médico de la localidad. En pasados meses, el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal compró una parcela de 5.000 metros cuadrados en la entrada principal del municipio de la carretera autonómica 1511, que une Bronchales con Orihuela.



Rafael Samper explicó que en la primera fase, que se está ejecutando y que finalizará el próximo 5 de noviembre, contempla la creación del aparcamiento de vehículos.



El primer edil de Orihuela del Tremedal señaló que existe en el municipio demanda de aparcamientos y más con el creciente turismo que se está produciendo. Añadió que con la puesta en marcha del aparcamiento a la entrada de Orihuela del Tremedal se prohibirá aparcar en la plaza y zona de la fuente aunque no se prohibirá la circulación. “Se podrá circular pero no aparcar por la zona más turística, que es la plaza y la zona de la fuente”, anunció.



El presupuesto de la primera fase del área de servicios de Orihuela del Tremedal alcanza los 90.000 euros, aparcamiento de 75 plazas, pero que el proyecto total de la infraestructura de servicios es de 250.000 euros. “La Diputación General de Aragón nos ha subvencionado el 80 por ciento de los 90.000 euros de la primera fase”, reseñó, Rafael Samper.



En el proyecto del área de servicios de Orihuela del Tremedal el centro BTT tendrá taller, duchas, lavado, punto de información de los senderos de la alta Sierra de Albarracín y alquiler de bicicletas. El alcalde comentó que el centro BTT si alguien estuviera interesado pasará a ser gestionado por un particular. Centro de mayores

El alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, anunció el inicio de una nueva fase del centro de mayores de la localidad. En esta nueva fase se van a invertir 120.000 euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel, Fite, para terminar el comedor y la cocina.



En esta línea, Rafael Samper añadió que el Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal estaba pendiente de una resolución por parte de la Diputación General de Aragón de 200.000 euros para seguir los trabajos del centro de mayores y quedarían pendientes dos fases más.



El centro de mayores de Orihuela del Tremedal acogerá a 16 personas internas en 8 habitaciones y un centro de día. “El centro de mayores de Orihuela del Tremedal es una residencia para acoger a validos y dependientes hasta el grado dos y luego será un centro de día con todos sus servicios. El centro de mayores es una figura que está contemplada en la Diputación General de Aragón y por la que se está apostando por ella”.