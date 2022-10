Paisajes de Teruel presenta 28 alegaciones a un proyecto eólico que “desprecia” al territorio

Por

El megaproyecto eólico presentado por Forestalia para las Comarcas del Jiloca, Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín, donde se han proyectado un total de 19 parques con 149 aerogeneradores de 200 metros de altura, muestra, a juicio de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel “el desprecio” de la promotora “a los valores naturales, culturales y turísticos” de Teruel. El hecho de que no se tengan en cuenta Lugares de Interés Comunitario (LICs), Zonas de Especial Protección de las Aves (Zepas), aves en peligro de extinción o el único castillo construido en roca de rodeno de España ha motivado la presentación de 28 alegaciones al proyecto PEol-765 que están respaldadas por 3.459 firmas.



Paisajes de Teruel denuncia que los generadores y líneas eléctricas provocarán un “grave impacto” en el paisaje de la Sierra de Albarracín, una de las zonas turísticas más ricas de la provincia y a la que cada año llegan 400.000 personas, según las cifras que manejan las oficinas de turismo. La plataforma lamenta que el abordaje de los impactos al paisaje está tratado de forma “somera, insuficiente e incluso tendenciosa, ya que la empresa, aunque sí admite importantes cambios en los paisajes, indica luego que la población local se acostumbrará a ellos”. Pegados a la Vía Verde

Las comarcas del Jiloca y Comunidad de Teruel se verán a su vez afectadas turísticamente, justifican en las alegaciones, puesto que la Vía Verde de Ojos Negros, la más larga de España, tampoco se contemplado a la hora de situar los aerogeneradores. Hablan de que hay “hasta 21 de estos grandes molinos a menos de 2.000 metros a la Vía Verde, cuatro de ellos a una distancia de entre 280 y 500 metros”, apuntan.



A ello se suma una línea de de alta tensión a la altura de la localidad de Almohaja, “lo que podría ser suficiente motivo para echar a perder todo el tramo del oeste turolense y la inversión realizada por la comarca de 1.6 millones de euros”.



El turismo ornitológico “también está en jaque” y la plataforma ha presentado en las alegaciones mapas donde se muestran las rutas de las aves, cuya probabilidad de colisionar con las líneas y aerogeneradores es muy elevada por la gran extensión que ocupan.



“Todo apunta que el proyecto provocará sin duda la muerte de gran cantidad de ejemplares”, vaticinan. Se calcula que cada día entre los meses de diciembre y febrero, se desplazan por la zona unas 10.000 grullas a diario.



El PEol-765 tampoco indica las afecciones al entorno del Castillo de Peracense, una de las fortalezas mejor conservadas de la comunidad de Aragón y con mayor interés patrimonial y turístico. Está considerado Bien de Interés Cultural desde el año 2006. Alertan de que son hasta cinco las centrales que se encuentran “a escasa distancia del castillo, perfectamente visibles desde el mismo”. Esta afección visual provoca un “claro riesgo de reducción de la actividad turística”.



Otro de los aspectos que, según recuerdan desde Paisajes de Teruel, ha “olvidado” Forestalia es la contaminación lumínica en un territorio que cuenta con las certificaciones de Reserva y Destino Starlight de la Comarca de la Sierra de Albarracín, el Paraje Starlight de Villar del Salz y la Reserva Starlight cielos de Guadalajara, que también se vería afectada por su proximidad. Detallan que la comarca de la Sierra de Albarracín ha invertido en los últimos años 65.000 euros en el proyecto de astroturismo, con diversas actuaciones como la instalación de 27 miradores astronómicos, uno en cada municipio. “Forestsalia pretende explotar su negocio de eólica sin atenerse a la legislación en vigor ni a los parámetros regulados en la certificación como Reserva y Destino Turístico Starlight”.



Denuncian, una vez más, que se trata de un proyecto “incompleto y fragmentado”, que solo tiene infraestructuras de evacuación (transformadores y líneas eléctricas) para cuatro de las 19 centrales eólicas proyectadas.



El tratamiento de la información sobre geología y geomorfología incluido en el informe es superficial, una “omisión” que “no se entiende, ya que los aspectos geológicos del terreno son imprescindibles para la viabilidad de las instalaciones”, lamentan. Han alegado porque la consideración del patrimonio geológico “de un área tan rica en geodiversidad como es la Sierra de Albarracín y Sierra Menera es pobre y sesgada”. Detallan que el proyecto sitúa aerogeneradores junto a Lugares de Interés Geológico declarados por el Gobierno de Aragón, como las Salinas de Ojos Negros, Jurásico de Pozuel del Campo, Dolinas de Pozondón o Relieves en areniscas triásicas de Peracense.



Las alegaciones, distribuidas en dos bloques, unas generales y otras específicas sobre turismo y salud, han sido presentadas por la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Cuentan con el respaldo de la Asociación Amigos de Gallocanta y la Asociación Naturalista de Aragón. Han contado con el apoyo de 3.459 firmas recogidas en los diferentes pueblos de las zonas afectadas o zonas vecinas de la provincia. También incluyen un anexo con simulaciones fotográficas realizadas desde distintos puntos de observación, que muestran el impacto visual sobre el territorio de las centrales eólicas del proyecto PEol-765. Toda la información se puede consultar en la web www.paisajesteruel.org.



La plataforma ha contado con el apoyo de especialistas de reconocido prestigio a la hora de elaborar las alegaciones y a la vez ha asesorado a muchos particulares tanto del sector turístico como agro-ganadero que querían presentar alegaciones porque el modelo de Forestalia afecta a su forma de vida y/o negocio. Faltan mediciones

Forestalia no ha realizado las obligatorias medicines de viento que hubieran desvelado, como argumenta la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel , que solo 31 de los 149 aerogeneradores propuestos están situados en zonas donde las condiciones de viento permitirían producir energía, por lo que “el proyecto no es rentable”.



Otro de los argumentos que esgrime Forestalia para justificar el mega parque es la fijación de población, algo con lo que Paisajes de Teruel no está de acuerdo puesto que los estudios demuestran que los territorios no ganan población, sino que incluso pierden, como vaticinan que ocurrirá en estas zonas turolesnes. La plataforma alega graves incumplimientos de la Ley del Sector Eléctrico, ya que ninguna entidad puede actuar simultáneamente como productor y, a la vez, como gestor en la red de transporte, que es precisamente lo que ha presentado Forestalia en este proyecto. La propia entidad se jacta, comenta la plataforma, de que configura “las líneas de evacuación como verdaderas líneas de transporte de titularidad privada”.