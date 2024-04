"Para mantener los servicios en los pueblos hace falta que la gente haga uso de los mismos"

Ángeles Martín Delgado regentó el súper de Perales del Alfambra desde 1985 hasta su jubilación hace poco más de un año. El servicio prestado durante 38 años a esta localidad y a otras del Altiplano le ha hecho acreedora del Premio Peirón 2024, que recibió este sábado en la fiesta de la mancomunidad celebrada en su pueblo.

La concejal de Perales y vicepresidenta de la Mancomunidad del Altiplano, Vanesa Maudos, fue la encargada de entregarle al reproducción del peirón porque fue la primera que le ayudó en la tienda cuando todavía estaba en la universidad y además su hermana cuidaba de las dos hijas de Ángeles.

-¿Porqué decidió abrir una tienda en Perales del Alfambra?

-Había acabado la carrera de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, pero era una época de mucha crisis laboral. Mis padres vivían aquí y se nos ocurrió que, para andar dando vueltas por ahí y no tener trabajo, era mejor abrir una tienda.

-¿Contaba entonces la localidad con ese servicio?

-Había dos tiendas más y una carnicería, pero no había Mercadona, Alcampo, Lidl, ni nada por el estilo. Es cierto que podíamos vivir todos, porque la gente de todos estos pueblos de alrededor también venía a comprar a Perales. Con el tiempo, las propietarias de los otros establecimientos se fueron jubilando y, desde hace unos 25 años, me quedé yo sola.

-Desde diciembre, el pueblo cuenta con un supermercado de titularidad municipal...

-La realidad es que ahora tampoco quiere arriesgar nadie porque el trabajo de autónomo no es el mejor. Por eso en mi discurso he hecho un agradecimiento a todos los autónomos, porque en general no se valora la inversión de dinero y de tiempo que conlleva.

Multiservicio

-En este caso, no se ha optado por la fórmula del multiservicio...

-Perales nunca puede tener un multiservicio. Durante el año, yo estaba sola, pero en las temporadas de vacaciones siempre contaba con chicas de aquí para ayudarme. Yo hacía todas las horas del mundo en la tienda, pero no hubiera podido atender al mismo tiempo un bar. Tenemos que tener tienda y bar porque además es un servicio que utilizan también los vecinos de otros pueblos.

-¿Sigue siendo muy difícil emprender en el medio rural?

-Ahora realmente nadie quería invertir dinero para poner un negocio porque no está claro que vaya a ser rentable. Además, las tiendas cuentan con el agravante de las grandes superficies. Para la apertura de la nueva tienda, la cooperación del Ayuntamiento ha sido fundamental porque ha sido quien ha invertido en el local.

-Al menos, Perales es una de las localidades que incluso ganan habitantes...

-Ahora tenemos una población bastante joven. ¡Tener los niños y los carros por ahí es una bendición! Pero lo cierto es que no siempre se refleja en el uso de los servicios del pueblo. Y tenemos una población flotante, que ahora está aquí, pero mañana igual no. Realmente, lo que va a mantener Perales es que la gente del pueblo se quede aquí. Y lo que va a mantener los servicios es que la gente haga uso de ellos. No podemos ir quejándonos de la despoblación y de que no tenemos nada cuando tampoco hacemos nada por conservarlo.

-¿Qué ha supuesto para usted el premio Peirón 2024?

-La verdad es que no me lo esperaba, aunque ya me lo advirtieron hace tiempo desde el Ayuntamiento. Es muy difícil ser profeta en tu tierra, pero durante estos años he tenido mucha clientela asidua, que me ha apreciado y con la que me he llevado bien. Siempre hice lo que pude para la gente del pueblo, el Ayuntamiento y las comisiones de fiestas. Pero una cosa es que tú lo hagas y otra cosa es que te lo reconozcan. He tenido la suerte de que sí que lo han reconocido y me siento muy orgullosa.

-Además de hacer extensivo su reconocimiento a quienes mantiene abierto un negocio en un pueblo, también se ha acordado de sus hijas...

-Ellas fueron las grandes sufridoras de que su madre tuviera una tienda porque el trabajo no se acababa cuando cerraba la puerta. Estoy muy agradecida de las mujeres excepcionales que trabajaron a mi lado y que me ayudaron a cuidarlas. Ahora, mi hija mayor es fisioterapeuta y vive en Cedrillas pero también tiene consulta aquí, y mi hija la pequeña es terapeuta y vive en Teruel.