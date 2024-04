PP y TE frenan una propuesta del PSOE en la Comarca del Maestrazgo para mejorar el servicio de bomberos

El PSOE de la Comarca del Maestrazgo lamenta, a través de un comunicado de prensa, que tanto Partido Popular como Teruel Existe hayan priorizado sus alianzas políticas a la aprobación en el pleno de la institución comarcal de una propuesta socialista en la que se exigía la mejora del servicio de bomberos y la construcción de un nuevo parque en ese territorio. El Partido Aragonés sí voto a favor.

Para los socialistas, que presiden el Maestrazgo con apoyo del PP y el PAR, la moción presentada respondía a las necesidades de la comarca sobre un servicio fundamental que presta la Diputación “que se encuentra a más de 100 kilómetros y un tiempo superior a hora y media”. Han destacado que, además de que en estos últimos meses está siendo noticia por problemas laborales y de falta de efectivos, en un conflicto abierto que ya ha sido judicializado, el servicio arrastra un problema estructural para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta que debe ser solucionado puesto que afecta fundamentalmente a esta comarca.

El portavoz socialista y presidente de la institución, Fernando Safont, se ha preguntado “qué es lo que pasará si algún día sufrimos un gran incendio” para justificar la necesidad y urgencia de la propuesta, finalmente rechazada por PP y Teruel Existe. “Sin duda, les ha pesado más sus correspondientes intereses políticos que la realidad. Por no molestar a sus representantes en los gobiernos provincial y autonómico, han rechazado pedir lo que es de justicia”, dijo.

Dominio público

Safont explicó que es ya “de dominio público” los problemas que los partidos de gobierno en la DPT están teniendo con parte de los trabajadores del servicio y recordó que la propia diputada de Personal, Rosa Sánchez, admitió que faltaban plazas por cubrir. “Para los intereses de nuestra comarca, es fundamental exigir que todas las plazas se cubran en aras del mejor de los servicios y que se cumplan los requisitos básicos que marca la Ley del Fuego y los decretos que la desarrollan en cuanto a los grupos de trabajo. Eso es básicamente lo que pedía la propuesta y es de sentido común”, sentenció.

“Por anteponer, anteponen antes los intereses del Emma Buj en el Ayuntamiento de Teruel que los del territorio al que representan”, reprochó el portavoz socialista a PP y TE, después de recordar que la propuesta rechazada también pedía al consistorio de la capital que asumiera las responsabilidades que le obligan por ley a prestar o colaborar con la prestación de un servicio de bomberos, en su calidad de ciudad de más de 20.000 habitantes.

El también presidente de la Comarca del Maestrazgo se preguntó qué ocurriría si coincidieran dos servicios de gran magnitud en la capital y en alguna de las localidades de la provincia. “La aportación de la capital a los bomberos, que no es un capricho sino una obligación que marca la ley, mejoraría la prestación del servicio para toda la provincia e incluso permitiría iniciar cuanto antes nuestro parque. Que el Ayuntamiento de Teruel no cumpla, significa que no haya bomberos en el Maestrazgo. No se puede desligar, en ningún caso, de la mejora del servicio”, lamentó.

De hecho, el portavoz socialista afeó a Teruel Existe que pretendieran, mediante una enmienda, eliminar las referencias de la propuesta socialista al ayuntamiento turolense. “Las medias tintas sólo sirven para ocultar el problema. El problema existe y el responsable todos sabemos quién es. A Teruel Existe le ha ganado aquí su alma capitalina, sus dirigentes siempre están más preocupados por los intereses de la capital que por el resto del territorio”, señaló.