SOS Montes Universales quiere preservar de las talas de pinos la Dehesilla de las Monjas

Estrategia

Joaquín Martínez, Javier Martínez y José García Lahoz, durante la asamblea. Bykofoto / A. G.

El doctor en Ecología y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, considera que la gestión forestal de la Sierra de Albarracín es “absolutamente insostenible”, mientras que el teniente de alcalde de Bronchales, José García Lahoz, califica las últimas cortas de pinos realizadas como “la chapuza más gorda que hemos visto en la historia”.Estas fueron algunas de las opiniones que pudieron escucharse este sábado en la asamblea ciudadana convocada por la asociación SOS Montes Universales celebrada en el salón municipal de Bronchales, que contó con la asistencia de más de 50 personas de la propia localidad y de otras como Griegos, Guadalaviar, Orihuela del Tremedal, Frías de albarracín y Villar del Cobo.La asociación también había convocado al mediodía a los 23 alcaldes de la Comunidad de Albarracín en la Dehesilla de las Monjas, una finca de su propiedad de unas 100 hectáreas donde está prevista la tala de 2.400 pinos, pero solo acudió el de Griegos.Desde SOS Montes Universales, Joaquín Martínez explicó que esta actuación supondría “un expolio”. “Con esta visita queríamos mostrarles como los pinos más gordos que se talaron en los años 80 no se han recuperado porque están en solana y que tomaran conciencia de lo que puede suponer la nueva corta”, argumentó.La asociación pretende que la Dehesilla sea considerada un espacio protegido “porque se trata de un monte de especial interés por sus endemismos y porque preserva las singularidades de una zona poco intervenida”, dijo Javier Martínez. “Es un testigo que va a ser agredido con tanta virulencia que nos resulta incomprensible. Están destruyendo las partes más importantes de nuestros montes”, comentó, antes de añadir que la Sierra de Albarracín cuenta con una superficie tan grande como Vizcaya pero que solo cuenta con 4.000 habitantes.El Plan General Ordinario de aprovechamientos de madera publicado en el BOPT establece de forma estimada la corta durante el presente ejercicio de 20.000 pinos en el Puerto de Bronchales y de 10.000 en la Vega del Tajo, además de los 2.400 de la Dehesilla de las Monjas.Después de la visita a esta última finca, los miembros de SOS Montes Universales acompañaron a biólogos y naturalistas a algunas de las turberas afectadas por las últimas actuaciones. El doctor en Ecología y uno de los autores principales del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, consideró que “es una gestión forestal absolutamente insostenible, que está buscando el máximo beneficio en el mínimo tiempo, con impactos irreversibles sobre especies de mariposas y especies botánicas endémicas”. “Se están cortando todos los árboles gruesos y se está transformando un ecosistema maduro en una zona sin valor ecológico”, concluyó.El profesor titular de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla La Mancha y experto en humedales, Máximo Florín, explicó que los palos y los alambres que protegían las turberas han desaparecido y que la entrada de maquinaria pesada ha causado la erosión del suelo, con lo que se ha eliminado el tapiz de turbera o pastizal y ha quedado al descubierto el suelo pobre que hay debajo. .“Esto está provocando islas de sedimentos en la cabecera del Tajo y apresamientos que son ilegales. Además, se han talado árboles que estaban situados en dominio público hidráulico y tan solo se han impuesto infracciones administrativas”, dijo. “Además, las turberas acogen especies de interés que gozan de la máxima protección a nivel de la UE y que, por tanto, no se pueden eliminar”, añadió.Por la tarde en la asamblea, SOS Montes Universales explicó a los asistentes el resultado de las acciones que han llevado a cabo y les solicitó su opinión para diseñar la estrategia a seguir en los próximos meses. Joaquín Martínez lamentó que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y la ciudad de Albarracín y la Comunidad de Albarracín como propietarios de los montes, no atiendan sus solicitudes.El teniente de alcalde de Bronchales, José García Lahoz, se dirigió a los asistentes a la asamblea para denunciar que “están haciendo la chapuza más gorda que hemos visto en la historia”. Si nuestros padres y abuelos hubieran hecho lo mismo, ahora no habría nada”, sentenció.En su opinión, las cortas se están realizando “sin control ninguno”. “Una cosa es limpiar el monte, las pinochadas, y otra tirar ejemplares de 30 o 40 metros de alto. Estoy orgulloso del monte que tenemos y no se pueden tirar pinos y vender a 8 euros la tonelada para llevárselos a Barcelona”, explicó.Desde SOS Montes Universales, Javier Martínez añadió que “se están utilizando ecomentiras y excusas contrarias a los principios de la ciencia”. En este sentido, recordó que en 2021 un grupo de 57 científicos firmó un manifiesto para advertir de lo que podía suceder si se ejecutaban los planes de ordenación de montes. En su opinión, quienes después han decidido que se podían llevar a cabo “deberán asumir sus responsabilidades, incluidas las penales”.La Fiscalía Provincial de Teruel cerró recientemente las diligencias informativas sobre las talas forestales llevadas a cabo en los montes de la Sierra de Albarracín.“Estamos a favor de una explotación racional de los montes, pero no de que los vayan a arrasar”, concluyó Javier Martínez en Bronchales.