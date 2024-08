Teruel Existe ofrece a los ciudadanos los documentos descargables para presentar recursos de alzada contra el Clúster Maestrazgo

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha puesto a disposición de la ciudadanía la documentación necesaria para que particulares y asociaciones puedan presentar recursos de alzada por las irregularidades detectadas en el Clúster Maestrazgo. Se trata de una nueva acción para tratar de salvar las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre de la instalación de los parques eólicos y fotovoltaicos del macroproyecto del fondo danés CIP (Copenhagen Infrastructure Partners).

Se trata de 22 recursos de alzada contra los 22 parques (20 eólicos y dos fotovoltaicos) que ya han obtenido autorización administrativa de construcción, así como la Utilidad Pública para permitirles expropiar a los propietarios de los terrenos. Teruel Existe ha presentado recursos de alzada contra esos 22 parques del Clúster Maestrazgo. Los recursos de alzada se han presentado también contra la Resolución que contenía las Declaraciones de Impacto Ambiental (de diciembre de 2022).

Cada uno de los recursos de alzada se puede descargar desde la página web de Teruel Existe (teruelexiste.info). De este modo, cualquier ciudadano, organización, asociación, entidad o administración pública tienen ya a su disposición los recursos redactados y listos para presentar. La presentación de un recurso de alzada no tiene ningún coste económico.

El objetivo de esta acción, según han explicado en rueda de prensa los portavoces de Teruel Existe Jesús Villamón y Joaquín Gargallo, es hacer el máximo ruido posible frente a este ecocidio. “Tenemos que generar una avalancha de recursos en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ante este inmenso ecocidio que generará una destrucción del medio ambiente sin precedentes en dos de las sierras más valiosas de España”, ha señalado Villamón.

El portavoz de Teruel Existe ha indicado que, ante la “gravedad de la situación” y lo “cuantioso y volumoso” del destrozo que se va a cometer en uno de los paisajes naturales “más espectaculares del país”, no cabe ponerse de lado. Por este motivo, ha animado a todos los ciudadanos y asociaciones que lo deseen a presentar los recursos. Igualmente, ha invitado a los partidos que se han posicionado en contra del Clúster públicamente. “Ahora tienen la oportunidad de demostrar que su posición es real y no una impostura. No basta con hacer proclamas detrás de los micrófonos”, ha aseverado.

Trámite sencillo

Junto a los archivos con los recursos, en la página web de Teruel Existe están las indicaciones para la realización de los trámites de presentación, que puede realizarse tanto por vía telemática como personalmente, y dirigiendo los documentos de recurso de alzada a la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así, los ciudadanos únicamente tienen que adaptar los documentos con sus datos y apreciaciones.

El proceso para presentar los recursos por vía telemática puede hacerse a través del portal del Registro Electrónico General de la Red Sara, accediendo desde https://reg.redsara.es. Las asociaciones están obligadas a presentarlo de manera telemática. Los interesados particulares también pueden presentarlo de forma física en cualquier registro de la administración pública, tanto del Gobierno nacional, autonómico, provincial o local. Por ejemplo, puede presentarse en la Delegación del Gobierno del Estado de cada capital de provincia.

Hay un mes exacto para presentar el recurso de alzada, el primer anuncio salió el día 9 de agosto y el último el 26. Es decir, el 9 de septiembre acaba el plazo para presentar alguno de los recursos. Presentar este recurso de alzada obliga a la Administración a pronunciarse y, cuando conteste, se abrirá un plazo de dos meses para poder presentar recurso contencioso administrativo si se desea.

Cualquier persona o entidad que presente estos recursos de alzada, si no causan efectos, podrá valorar la oportunidad de presentar recursos contenciosos contra estas Resoluciones. En ese caso, hace falta contratar a un abogado y tiene unos costes elevados. Aunque si se presenta colectivamente se pueden repartir los gastos.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ya presentó alegaciones, denuncias en las fiscalías por posible delito medioambiental, y ha presentado recientemente denuncias ante la Comisión Europea y ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por incumplimiento de diversas directivas medioambientales. Además, junto a la Fundación para la recuperación del Quebrantahuesos y las Plataformas Paisajes Teruel y NO a la MAT han presentado Recursos Contenciosos Administrativos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra las Resoluciones de Autorización administrativa previa de estas centrales renovables.