Teruel Existe presenta a Antonio Abad como su propuesta para el Ayuntamiento de Calamocha

Antonio Abad, arquitecto técnico y licenciado en Ciencias Políticas, encabezará el proyecto de Teruel Existe para el Ayuntamiento de Calamocha. El diputado y coordinador general de la formación política, Tomás Guitarte, y la senadora Beatriz Martín acompañaron este viernes a Abad en la presentación de su candidatura, durante la que Martín recordó que son muchas las localidades que se están sumando “a este proyecto ilusionante, que quiere desarrollar otra forma de hacer política y llevar las preocupaciones de los ciudadanos donde se toman las decisiones”, según informó la formación política en una nota de prensa.



Calamocha, añadió el candidato, “es un punto neurálgico de la provincia por todo lo que implica y es muy importante que el proyecto se pueda desarrollar aquí al mismo tiempo que se trabaja por las mejoras del pueblo y de toda la comarca”. Antonio Abad indicó que la Agrupación de electores de Teruel Existe ha sido la herramienta que está permitiendo introducir la perspectiva rural en la legislación. Ahora, dijo, “desde las candidaturas municipales se trata de crear una cadena de transmisión, que lo que se consigue en el Congreso encuentre su reflejo en el territorio, en los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón”. Aseguró, continúa la nota, que Teruel Existe trabaja “en defensa de nuestros pueblos, por defender los servicios, porque no se cierren escuelas, bares o comercios, por mantener las líneas de tren y autobús, por la seguridad rural, por la vivienda rural, por el retorno joven, por las oportunidades para todas las comarcas” y añadió que da este paso porque “la política local es el lugar desde donde empezar a cambiar las cosas”. También defendió la reivindicación ciudadana frente a la autocomplacencia alegando que “Teruel va bien”y rechazó las alusiones de “victimismo”, que realizan “aquellos cuyo interés es que las cosas no cambien por su interés particular o el de sus partidos”.



Abad se refirió al equipo con el que contará diciendo que se trata de “personas que queremos anteponer el deber público, desde el compromiso desinteresado, traer ilusión, trabajar desde el interés general y no personal en beneficio de Calamocha y sus barrios. Mas allá de siglas nos debemos a los vecinos, por lo que no estaremos condicionados por decisiones partidistas”.



El candidato de Calamocha trasladó que entiende las subvenciones, ayudas y financiación pública desde el interés general y no como publicidad o herramienta para comprar votos”.



Teruel Existe trabajará en Calamocha, añade el comunicado, “con propuestas desde la gente hacia las instituciones, con los pies en el suelo, desde el diálogo y la cooperación, entendiendo que nadie está en posesión de la verdad”. En este punto, Abad aludió a la decisión de trasladar el Centro de Salud de Calamocha al edificio de la residencia, “sin contar con los ciudadanos ni los profesionales, un ejemplo de una forma de hacer política que no aplicaríamos” y explicó que el Ayuntamiento quedó configurado con una mayoría absoluta “que no ha favorecido el diálogo entre las diferentes partes, la realidad sociológica del pueblo creemos que no expresa esa mayoría tan abrumadora ahora mismo” por lo que dijo que “debe primar el diálogo, ser foro de encuentro en el que expresar diferentes opiniones y convertirlas en realidades”.



Por su parte, Tomás Guitarte recordó algunos de los logros de Teruel Existe en estos tres años de legislatura y dijo que “es un lujo tener a Antonio como candidato, una persona formada, generosa, comprometida con su pueblo, con la provincia y con Aragón”. El coordinador general de la formación política aseguró que es el momento de apoyar la consolidación de un proyecto histórico, porque es la primera vez que los turolenses nos damos cuenta de la necesidad que tiene constituir un instrumento de participación política que ponga nuestros problemas en la mesa, y esto sólo será así con Teruel Existe en las instituciones.