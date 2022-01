Torre de las Arcas reivindica en su feria el aroma de la trufa negra de secano

Torre de las Arcas reivindicó este sábado el aroma de la trufa negra de secano en la celebración de su segunda feria de este producto. Torre de las Arcas es un pequeño municipio de la Comarca Cuencas Mineras que apuesta por la truficultura. En la segunda feria de la trufa de secano de Torre de las Arcas destacó también la degustación de las tapas con trufa negra.El portavoz de la II Feria de la Trufa de Secano de Torre de las Arcas, Juan Francisco Chopo, recordó que el pasado año no se pudo celebrar el certamen por la situación de la crisis sanitaria, la primera fue en 2019, pero que este año se volvía a celebrar para reivindicar el aroma que tiene la trufa negra de secano y para dar a conocer al municipio. Juan Francisco Chopo reseñó que aunque se celebraba la feria se hacía con todas las medidas de seguridad y con los actos al aire libre.El también truficultor de Torre de las Arcas, Juan Francisco Chopo, afirmó que la trufa negra de secano tiene por su aroma una mayor calidad aunque sea más fea de presentación. Igualmente dijo que sería muy costoso en Torre de las Arcas el regadío para las plantaciones de trufa.Juan Francisco Chopo reseñó que en Torre de las Arcas por su suelo, clima y altitud (940 metros) es un terreno idóneo para la truficultura como lo es Sarrión. Informó que actualmente hay en Torre de las Arcas entre 22 y 24 hectáreas de trufa plantadas y que esta campaña estaba siendo muy buena por la lluvia registrada. “En una hectárea se está sacando una producción de unos 70 kilogramos y algún año ha habido que se han sacado unos 90 kilogramos. Torre de las Arcas cuenta con un microclima muy bueno para el cultivo de la trufa”, afirmó.En esta línea, Juan Francisco Chopo comentó que en esta campaña el precio que se estaba comprando superaba los 300 euros por kilogramo, mejor que la campaña anterior pero muy lejos de un año que se vendió la trufa a 800 euros el kilogramo.Por su parte, Teresa Gamarra explicó el programa de la II Feria de la Trufa de Secano de Torre de las Arcas donde destacó la degustación de tres tapas con trufa más vino o cerveza por el precio de 5 euros.Teresa Gamarra valoró que en la celebración de la feria colabora todo el municipio de Torre de las Arcas para poderla sacar adelante. “No tenemos ninguna subvención y se financia por lo que se saca con la degustación. Para la tercera edición pediremos alguna subvención para financiar la feria”. Torre de las Arcas tiene una población censada de 30 habitantes.La II Feria de la Trufa de Secano de Torre de las Arcas se inició poco más tarde de las 10 de la mañana con la presentación de la feria en la que estaba previsto contar con el periodista José Ramón Marcuello, que no se pudo desplazar y, a continuación, el técnico de la empresa Cultivos Forestales y Micológicos, que está instalada en la localidad, David Gracia,ofreció algunas pautas sobre el cultivo de la trufa y, en concreto, sobre las peculiaridades que tiene este hongo cuando se cría en secano, como es el caso de las plantaciones que hay en esta zona de Cuencas Mineras. Al mediodía es cuando se ofreció la degustación de trufa pero sin haber comida popular como en la primera edición, que contó con dos centenares de comensales. Teresa Gamarra explicó que las medidas de seguridad por la crisis sanitaria de la covid obligaba a no tener la comida popular y evitar de esta manera el riesgo de contagio por la pandemia.En la II Feria de la Trufa de Secano de Torre de las Arcas se podía comprar planteros de árboles micorrizados de trufas o quesos elaborados con trufa.