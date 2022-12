Un concierto infantil de Gisela abre el programa de Navidad en Calamocha

El alcalde, Manuel Rando, el sábado en el encendido del árbol de Navidad de Calamocha

Calamocha contará en Navidad con una amplia programación dirigida al público infantil y familiar. La artista Gisela será la encargada de estrenar el programa de actuaciones para las próximas fechas festivas en la localidad, con un concierto con las canciones infantiles más conocidas, el lunes 26 de diciembre a las 18 horas en el recinto ferial.El grupo B Vocal vuelve al municipio con un concierto de Navidad diferente y especial con motivo de sus 25 años de trayectoria. Será el 30 de diciembre a las 20:30 horas en el recinto ferial.Y en 2023, concretamente el día 2 de enero, llega a Calamocha el espectáculo musical El Reino del León. Este tributo al Rey León cuenta una historia llena de valores acompañada de una destaca puesta en escena con voces en directo. Tendrá lugar a las 18 horas en el recinto ferial.El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, se mostró ilusionado con estas propuestas organizadas por el Ayuntamiento en navidades, "unas fechas familiares, de amigos, de compartir y de reencuentros, dirigidas a los niños porque se merecen todo", comentó en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.A partir del lunes 12 de diciembre, el consistorio comienza a gestionar las entradas para estos espectáculos, que cuentan con precios especiales y descuentos. Los precios de los conciertos son de 10 euros en el caso de la actuación de Gisela y el espectáculo El Reino del León, y de 5 euros en el de B Vocal.Los descuentos están dirigidos a varios grupos de población. Los niños menores de 6 años empadronados en Calamocha tienen entrada libre. Los niños entre 6 y 12 años con el bono de fiestas de San Roque 2022 también entran gratuitamente. Los niños menores de 12 años que no entren en las categorías anteriores tienen un 50% de descuento; al igual que los mayores de 12 años con el bono de fiestas de San Roque 2022.Las entradas con descuento se recogerán a partir del día 12 hasta el 23, y del día 27 al 30 de diciembre en las oficinas del Ayuntamiento en horario de 10 a 13 horas. En el caso de no estar en Calamocha presencialmente, se permite que otra persona recoja las entradas en tu nombre. Sin embargo, no se aplicarán descuentos en taquilla.Por otro lado, la agenda cultural de Calamocha en el mes de diciembre propone más actividades. El sábado 17, se celebrará el Festival de Navidad de Gimnasia Rítmica a las 12 horas en el pabellón polideportivo. Ese mismo día la localidad recibirá la visita de Papá Noel, de 16:30 a 19 horas en la Plaza del Peirón. También se proyectará la película El cuarto pasajero en el cine municipal, a las 19:30 y a las 22:30 horas.La obra de teatro-improvisación Improamigas de la novia se representará el domingo 18 a las 20 horas en el teatro-auditorio. Esta actuación está dirigida a un público joven y adulto y tiene una entrada de 3 euros.Los alumnos de la Escuela de Música ofrecerán un concierto de Navidad el próximo miércoles 21 por la tarde, con entrada libre en el teatro auditorio. La semana siguiente, el martes 27, tendrá lugar el espectáculo familiar Miss Rimas, a las 17:30 horas en el teatro-auditorio, con entrada libre.Por último, del 22 de diciembre al 15 de enero, la sala José Lapayese acoge la exposición Jingle Bells, compuesta por más de 300 carátulas de CDs y discos de música navideña.