Un taller de Calamocha ofrece tres empleos a afectados por el volcán de La Palma

El taller mecánico de coches San Blas de Calamocha ofrece tres empleos a afectados por el volcán de la isla de La Palma. El empresario de Talleres San Blas, Alberto Blasco López, facilitara además las viviendas para las familias de los trabajadores. La oferta de empleo exige a profesionales del sector. El salario que percibirán los trabajadores está entre los 1.300 y los 1.400 euros al mes.

El empresario de Talleres San Blas de Calamocha, Alberto Blasco López, manifestó que la idea nació porque necesitaba trabajadores por tres bajas y por otro lado ofrecer el trabajo a personas de la isla de La Palma “que lo están pasando tan mal por el volcán. Estaríamos muy contentos de que pudiésemos encontrar personas que tuvieran que venir desde la isla de La Palma hasta que se normalice la situación o si les gusta esta tierra que se quedaran. Serán bien acogidos”.

Alberto Blasco señaló que lo que hizo fue poner un anuncio a finales del pasado mes de octubre en El Diario.es de Canarias que ofrecía a afectados por el volcán trabajo para mecánico, chapista y pintor en su taller de vehículos en Calamocha. “Estaríamos encantados de acoger a los trabajadores y a sus familias. Nuestro taller es de chapa, pintura, mecánica, electricidad. Todo lo relacionado con el mundo del motor. Tenemos también servicio de grúa”, apuntó. “Lo único que pido es que sean profesionales del sector”, destacó Alberto Blasco.

Recordó que a raíz del anuncio en el periódico, “que por cierto se portaron muy bien y ni siquiera me cobraron nada se enteraron en Antena 3 televisión donde me hicieron una entrevista en directo y saltó la noticia a nivel nacional”.

Alberto Blasco confesó que hasta la fecha no había tenido ninguna llamada de trabajadores de la isla de La Palma interesados por la oferta de trabajo, pero que no perdía la esperanza de que se interesaran. “Alguno vendrá. Solo ha llamado una persona interesada de Madrid”, comentó. Talleres San Blas de Calamocha tiene actualmente una plantilla laboral de 7 trabajadores.

La oferta de los tres puestos de trabajo en Talleres San Blas de Calamocha, (mecánico, chapista y pintor) es por el tiempo que ellos quieran y que el salario estaría entre los 1.300 y los 1.400 euros al mes.

Además, Alberto Blasco López reseñó que en la oferta se facilitará de una u otra forma el acceso a la vivienda para las familias de los trabajadores. “Tengo solución para las familias que vengan con los trabajadores. Cuento con una vivienda familiar deshabitada. No va haber problemas para que estén los trabajadores con sus familias en Calamocha”, aseguró.

Por otro lado, Alberto Blasco López hizo una reflexión sobre la situación laboral actual donde los empresarios no encuentran trabajadores. “Los oficios están desapareciendo en España y ello es debido a que no se valoran y no se potencia la formación profesional, ya que los padres solo quieren que sus hijos sean ingenieros y si son de informática mejor. Junto a nosotros hay una carpintería y no encuentra tampoco gente para trabajar y para ser mecánico hoy en día se necesita mucha formación y tiempo”, afirmó.

Camarena de la Sierra

A la muestra de solidaridad laboral y familiar de la incentiva privada de Talleres San Blas de Calamocha se suma también la oferta que lanzó a finales de octubre el Ayuntamiento de Camarena de la Sierra. El Consistorio de la localidad de Camarena de la Sierra ofreció casa y trabajo a una familia afectada por el volcán de la isla de La Palma.

La familia se encargaría de gestionar el albergue, que pasa de la Diputación General de Aragón que se encarga a través del IAF, a manos del Ayuntamiento de Camarena de la Sierra antes de que finalice este año.

La oferta de trabajo incluye también vivienda a un precio simbólico.

El alcalde de Camarena de la Sierra, Francisco Narro, señaló ayer que a la oferta lanzada para familias de la isla de La Palma afectadas por el volcán ya habían recibido llamadas interesándose por la oferta.

Francisco Narro apuntó que están en contacto con La Palma y recordó que la preferencia de la oferta de trabajo y vivienda es para familias palmeras que tengan hijos en edad escolar para reforzar la continuidad de la escuela. En la actualidad, la escuela de Camarena tiene 3 niños y hay 2 más para entrar.