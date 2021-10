Los veteranos del CD Teruel y el Levante se enfrentan por La Palma

Por

La solidaridad tiene una cita con el fútbol el próximo sábado 16 de octubre en campo Pinilla con el partido benéfico que enfrentará a los veteranos del Club Deportivo Teruel con los del Levante. Ayer se presentó este encuentro que aspira aglutinar tanta ayuda como sea posible para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma.



El encuentro se ha programado para la tarde del sábado 16 de octubre a las 17:30 horas y la recaudación de la taquilla se destinará a los afectados por la catástrofe natural que se vive desde hace casi tres semanas en las Islas Canarias. Las entradas tendrán un precio simbólico de 2 euros y los asistentes podrán participar en diferentes sorteos de material deportivo y equipaciones adquiriendo números para entrar en la rifa. Los sorteos se desarrollarán durante el descanso del partido y con material deportivo y equipaciones donados por distintos clubes deportivos. También se ha abierto una fila 0 para que todas aquellas personas o instituciones, tanto públicas como privadas, puedan colaborar.



Por el momento, tanto la Diputación de Teruel como la Comarca Comunidad de Teruel han comprometido la compra de 500 y 150 entradas solidarias de fila 0, respectivamente.



El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, destacó la oportunidad de este evento. “Cuando me dijeron de qué se trataba el partido benéfico que quería impulsar el CD Teruel (...) no dudamos en ofrecer toda la colaboración posible para poder aportar nuestro granito de arena”, dijo Morón.



El presidente comarcal resaltó el “compromiso” del CD Teruel que viene demostrándose desde “años atrás” con “todo tipo de causas sociales y con la ciudad” y destacó que el club rojillo “siempre está a la altura de las circunstancias”.



El portavoz de la Asociación de ex jugadores del CD Teruel, Ángel Martín, explicó que la intención del encuentro es “recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a los habitantes de La Palma dentro de la desgracia que están padeciendo”. Martín agradeció la disposición de los veteranos del la UD Levante “porque de una forma totalmente desinteresada van a colaborar en este evento deportivo”. Además, los rojillos están buscando la fórmula para implicar también a otras entidades como LaLiga o la Federación Canaria de Fútbol.



El responsable de la Asociación de Veteranos del CD Teruel destacó que “el tema deportivo posiblemente sea lo menos importante porque lo verdaderamente importante es intentar ayudar a gente que lo está pasando mal”. Sin embargo, lo deportivo también tendrá su relevancia al recibir el césped de Pinilla a futbolistas como Ballesteros, Juanfran, Etién o Pedro López, que militó tanto en el Levante como en el Huesca.



El presidente del CD Teruel, Ramón Navarro, matizó que además del partido que se presentó ayer por los veteranos del club rojillo, los ex jugadores de Pinilla celebrarán más adelante el tradicional partido benéfico Memorial Santiago Rueda. Navarro explicó que el club está “contento de poder colaborar en la medida que se puedan” e invitó a que los turolenses se pasen por Pinilla “para que que podamos recaudar lo máximo posible para ayudar en esta desgracia que está ocurriendo”.



Las entradas se pueden adquirir desde este mismo viernes de forma anticipada en el bar O’Neil, del Ensanche turolense, y el mismo día del partido en la taquilla del campo.



El diputado delegado de Deportes de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, aseguró que desde la institución provincial no se dudó en sumarse a la iniciativa en cuanto se conoció el proyecto. “Cualquier movimiento social de la sociedad civil de Teruel siempre es de alabar y la Institución podía ser ajena a ello” y celebró la rapidez en la respuesta del CD Teruel a la hora de “organizar el partido y animar a la sociedad turolense a que colabore con los vecinos de la Palma por esta situación tras grave que están viviendo”. Piñeiro señaló que desde la Diputación de Teruel no se dudó al apoyar “este tipo de acciones”, poniéndose “a d disposición” de los organizadores. “Y una manera de colaborar es que la Diputación de Teruel ha comprado 500 entradas”, lo que supone una aportación de 1.000 euros a la fila cero del encuentro.



El consejero comarcal de Deportes, Nicolás López, confirmó también el apoyo de la institución comarcal con la aportación de 300 euros a la fila cero del partido, equivalente a 150 localidades. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, explicó que en el Consistorio “cuando nos dijeron la iniciativa nos sumamos inmediatamente echándoles una mano con el campo y con la organización”, aunque confirmó que desde el Municipio no se prevé hacer ninguna aportación económica directa.