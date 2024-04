Utrillas abrirá un nuevo espacio cultural en las antiguas aulas del Ifes cedidas por UGT

El teniente de alcalde, Eduardo Fernández (der.), el concejal Antonio Fontenla y José Hinojosa, de la Asociación de Patrimonio

Utrillas abrirá una biblioteca y un aula de estudios en las antiguas dependencias del Instituto de Formación y Estudios Sociales - Ifes, que han sido cedidas al municipio por el sindicato UGT por 20 años.El espacio, que está cerrado desde hace dos décadas, ha sido objeto de una profunda remodelación y actualización en la que el consistorio ha invertido cerca de 160.000 euros, confirmó el teniente de alcalde de la villa Minera, Eduardo Fernández. “Se dejó de hacer cursos hace 20 años y ya no se ha usado más”, confirmó el edil, que no puo ocultar su satisfacción por haber podido recuperar este céntrico inmueble antes de que su estado de abandono hubiera terminado en ruina.Ahora, con los trabajos casi concluidos, el objetivo del Ayuntamiento de Utrillas es poder estrenar este espacio cultural antes del verano.La restauración ha consistido en una profunda actualización de las instalaciones en las que se ha cambiado toda la carpintería exterior por una energéticamente eficiente, se ha instalado climatización por aerotermia y se ha cubierto toda la techumbre de plazas solares, además de la sustitución delos suelos y una redistribución de espacios para ofrecer una gran sala de estudio, un espacio destinado a exposiciones y una gran aula multiusos en la que poder llevar a cabo desde charlas y ponencias a proyecciones. Además, se ha actualizado todo el sistema eléctrico y se ha llevado fibra óptica para poder ofrecer Internet de alta velocidad.El edificio tiene cerca de 500 metros cuadrados en una sola planta, aunque el piso presenta distintas alturas y los espacios están aterrazados. “La sala grande que es la que decimos que podría ser de proyecciones o conferencias o tal, la de biblioteca que es justo la silla contigua y la de exposiciones que sería la que hay entrando a la izquierda”, explicó Fernández.Los trabajos comenzaron hace ahora seis meses y apenas faltan unos retoques en el interior y la instalación de una verja que impida el acceso a la rampa de entrada.Con esta actuación se recupera un edificio con más de medio siglo a las espaldas en el que los más veteranos asistieron en su día a cursos de formación y reciclaje profesional tras el cierre de las minas en el año 2000 y en que durante la época de actividad minera se acudía como centro social. “Aquí veníamos a jugar la pin pon”, recordó Eduardo Fernández. “Antes era otro edificio más viejo y más pequeño. Es el que me decían de Acción Católica”, recordó.“Cuando se erro Minas y Ferrocarriles de Utrillas (MFU) quedábamos 450 obreros nos reunimos aquí y aquí se decidió cerrar la mina. Aquí nos informamos de las indemnizaciones que iban a dar, las empresas que iban a traer, lo que íbamos a cobrar en esas empresas. O sea, aquí se dio información de todo, mejor o peor, pero aquí nos informamos. Y aquí se hizo la votación para cerrar MFU”, recordó José Hinojosa, voluntario de la Asociación de Patrimonio Minero de Utrillas. “Aquí se han hecho cursos de todo tipo, de fontanería, electricidad, albañilería e incluso informática”, recordó Fernández en relación a ese momento crítico en el municipio.La intención del Ayuntamiento es que el centro esté en funcionamiento todo el día y para ello se va a contratar una persona que lo atienda, explicó el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno.La primera exposición que, previsiblemente, acogerá este espacio será una colección de fotografías antiguas aportadas por Tomás Andreu, vecino del municipio. “Queremos hacer una exposición fotográfica bastante amplia, sobre todo dedicada a lo que ha sido la minería, la vida de la minería y el entorno de los mineros y los propios mineros y sus gentes, sus familiares y demás, lo que sea, que todo lo que traiga recuerdos de la época”, explicó el teniente de alcalde. La muestra estará compuesta por “unas 90 fotografías”, dijo Eduardo Fernández. Algunas de estas imágenes ya están expuestas dentro de la casa consistorial, aunque la intención de la corporación es mostrarlas en un “espacio más amplio”, añadió.