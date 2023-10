Utrillas ofrece los minerales más exóticos, las gemas más curiosas y fósiles sorprendentes

Por

Piedras preciosas, minerales raros y fósiles de todos los tamaños se pueden contemplar y adquirir en la primera edición de la Feria de Minerales, Gemas y Fósiles que se celebra este fin de semana en el frontón de Utrillas. Una docena de vendedores profesionales y alguno amateur se citaron en la villa minera desde el viernes para ofrecer sus referencias tanto a particulares como a instituciones y, sobre todo, a los museos mineros de toda España que se citaron en el VII Encuentro de Patrimonio Minero que se celebró el viernes en Escucha y Utrillas.



La Feria de Minerales, Gemas y Fósiles de Utrillas cumple, además, con el propósito de despertar la afición por la gemología y la geología a través de actividades lúdicas, como la de desenterrar muestras de minerales en un terrarium habilitado en el centro del espacio de exposición. Mientras, los aficionados pueden aprovechar las mesas de intercambio habilitadas para ofrecer o encontrar los minerales que crean que faltan en sus colecciones, así como para compartir con otros geólogos conocimientos y anécdotas. Y para mirar al planeta llamado Tierra y otras rocas tan grandes o más que están repartidos por el Universo, la Asociación Cuatrineros de Montalbán ofrece durante el fin de semana una cúpula en la que cada hora proyecta un documental envolvente sobre el universo.



El alcalde, Joaquín Moreno, aseguró que “está Utrillas a reventar”, en buena parte debido a la celebración de la Feria de Minerales y Fósiles. Moreno destacó el papel didáctico de la muestra y aprovechó para recordar que “Utrillas y la Cuenca Minera son la cuna de la Paleontología y fue la primera fuente de ingresos para el desarrollo y la revolución industrial”.



La idea de organizar un certamen de este tipo “surgió en el Encuentro de León (de Museos de Patrimonio Industrial) celebrado el año pasado” aprovechando la experiencia del municipio berciano de Fabero con su exposición, explicó el edil utrillense. “A Teruel se le conoce por Dinópolis pero todavía no se le asocia con la minera. Es una asignatura pendiente que vamos a intentar cambiar”, sentenció Moreno, que recordó cómo, cuando era niño, “venían autobuses de geólogos de todo el mundo, de Japón, Sudáfrica, Rusia o China, porque Utrillas es de las pocas zonas en las que se pueden ver todos los estratos geológicos”. Además, apuntó que para recoger minerales hace falta un permiso especial.



El coordinador de la muestra, Miguel Ángel Pascual, aseguró que “la feria ha empezado bien y la gente está contenta”. El certamen ha congregado a una docena de expositores procedentes de toda la geografía nacional con varios miles de objetos para vender o cambiar. Además, en la muestra participan editoriales con libros especializados, o mapas, además de una tímida oferta de restauración. Las expectativas con las que arranca esta exposición son ambiciosas. El coordinador de la feria dijo esperar que por el recinto de exposición pasen al cabo del fin de semana cerca de 4.000 personas. Un objetivo que calificó como “ambicioso” sobre todo en una “zona con tan poca población”.



Mientras, el alcalde fue categórico al asegurar que la feria de Minerales, Gemas y Fósiles ha venido para quedarse, aunque no pudo asegurar la fecha ni si tendrá carácter anual o bienal. Además, se baraja su traslado a otra ubicación más espaciosa en la que se pueda acoger a más expositores. Un lugar para vender

Uno de los puestos más grandes de los doce que se han habilitado en el recinto del frontón de Utrillas es el de la empresa Tesoros Naturales. Al frente de la parada, Nicolás Mesas confirmó que hace “todos los circuitos a nivel nacional y también ferias en lugares como Japón, Francia o Alemania” y este fin de semana han hecho escala en Utrillas. Junto a un extenso mostrador en el que destacaban las geodas y fósiles de gran tamaño, Mesas explicó que “por lo general, la gente que se dedica a esto suele tirar más hacia una rama o hacia otra, pero en mi empresa vendemos de todo porque es una empresa familiar y mi madre se dedica a los minerales y mi padre a los fósiles y yo, que soy el hijo, me tengo que dedicar a las dos cosas”, dijo.



Gustavo Rojas, de Piedras Naturales, viajó a Utrillas desde Madrid para desplegar un amplia surtido de gemas, insistiendo en que se trata siempre de productos naturales, no sintéticos. “Hay minerales y hay fósiles. No hay nada sintético”, aseveró. Además, explicó que en su taller trabajan “tanto la piedra en bruto como terminada en bisutería”.



Todos los expositores coincidieron en que entre los distintos profesionales siempre se “compra y se vende”, generalmente para poder acceder a determinados minerales que en su zona de trabajo son menos frecuentes. Además, la posibilidad de encontrar algún tipo de mineral poco frecuente en las mesas de intercambio. “Es algo muy típico en este mundillo, que entre los colegas haya uno que traiga algún lote de algo muy particular que se termina vendiendo entre los demás expositores”, explicó Gustavo Rojas.



La parada de Álvaro Menudo es una de las primeras que se encuentra el visitante de la feria. Menudo reconoció que las ventas están respondiendo mejor de lo esperado, “sobre todo para ser la primera edición” y, además, confirmó que los contactos establecidos con los responsables de los museos de minería presentes en Utrillas este fin de semana han sido muy provechosos.



La presencia en Utrillas de los participantes en el Encuentro de Museos de Patrimonio Minero fue un aliciente para los expositores, que pudieron establecer puentes comerciales con los responsables de estas instituciones para poder proveerles de gemas para las tiendas de sus museos.



Una de las últimas incorporaciones al catálogo de expositores fue la del geólogo aficionado Juan Carlos Gavaldá, de Tarragona, que se reservó una mesa de intercambio después de que el resto del espacio estuviera ya comprometido. En ella hace “intercambios y alguna venta”, confirmó. En su exposición abundaban los minerales de Cañada de Verich, que “es una zona en la que se ha explotado siempre el lignito pero en la que hay una paragénesis mineral por la que pueden aparecer otros minerales asociados como la baritina, pirita, calcita o marcasita.



Casi todos los expositores aterrizaron en Utrillas de la mano del geólogo Juan Carlos Escudero, que confirmó que la idea surge al calor del Encuentro de Museos y Patrimonio Minero que se celebró en Escucha y Utrillas el viernes.



José Manuel Clua, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ha llevado a la feria el libro Fósiles con Nombre Aragonés, editado en 2020, que “recoge todos los fósiles que se han catalogado y significado con el nombre de Aragón hasta 2020”, explicó. El volumen recoge cerca de 200 ejemplares de los que una buena parte lleva en su nombre alguna referencia a la provincia de Teruel o sus municipios “porque hay muchos catalogados del Cretácico, de la época de los dinosaurios, de amonites y que están my relacionados con Alcorisa, Calanda, Teruel y la Cuenca Minera”. Planetario

Uno de los atractivos de la exposición fue, sin duda, la cúpula planetario montada por la Asociación de Astronomía de Montalbán-Cuatrineros. Al frente de esta actividad estaba Antonio Rodríguez quien explicó que “la Asociación tiene la misión de la divulgación científica” y, además, tiene un planetario de cerca de siete metros de diámetro que trasladan a las ferias y colegios que se lo requieren. En él se proyecta “una película para sacar el gusanillo a la gente de querer aprender qué hay más allá de nuestro planeta”. En esa proyección se ahonda sobre “los exoplanetas para concienciar de que el universo es muy grande y que hay que cuidar y conservar la Tierra”, y se hacía hincapié en la necesidad de preservar las zonas Starlight ya que “la comarca de Cuencas Mineras tiene el sello de destino y reserva Starlight, que es que el cielo está limpio de contaminación lumínica y es una zona óptima para ver el cielo nocturno”, alertando del riesgo que corre este recurso.