Vox advierte al PP: si no corta de raíz la inmigración ilegal, no habrá presupuestos en Aragón

El líder de Vox en Aragón y exvicepresidente del gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, ha advertido al PP en la comunidad de que si no "corta de raíz" su "apoyo" a la inmigración ilegal, no habrá ni techo de gasto ni presupuesto para 2025.En una rueda de prensa este miércoles, Nolasco (quien dimitió como vicepresidente del gobierno en julio tras pactar el PP y el PSOE el reparto de varios menores migrantes a las comunidades desde Canarias) ha cargado contra socialistas y populares, de quienes ha dicho que "su jefe" y "quien manda en España" es Mohamed VI, el rey de Marruecos.Ante la "auténtica invasión" que estima que se está produciendo en España, y en Aragón, ha pedido al PP y a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de estafar" a sus votantes y deje de apoyar una política migratoria que es "suicida".Se ha referido en concreto a la posible llegada a Mora de Rubielos de alrededor de un centenar de migrantes refugiados de guerra procedentes de Mali, tal y como ha confirmado la Delegación del Gobierno en Aragón.Personas que, según Nolasco, "se desconoce si tienen pasado delictivo y que el Gobierno de España, ha dicho, en una actitud "irresponsable y criminal" pretende repartir "como si fueran fardos".Por eso, Vox exige a Ministerio del Interior que cancele "de inmediato" esta llegada de "inmigrantes ilegales" y a los propietarios del hotel que los va a acoger les ha pedido que desistan de hacerlo porque "no se puede colaborar con las mafias de tráfico de personas ni con Mohamed VI".Y ha explicado que el próximo domingo Vox va a convocar una concentración en Mora de Rubielos a quien ha llamado a participar a todas las personas "decentes y honradas" que no quieren que sus personas queridas "estén en peligro".Preguntado por las informaciones que dicen que son refugiados que huyen de la guerra, Nolasco ha negado que haya un conflicto bélico en Mali, donde sí que ha reconocido que hay terrorismo.Mali es un país del Sahel gobernado por una junta militar y con alta presencia del Estado Islámico y Al Qaeda y tiene un conflicto armado abierto entre los independentistas del norte y el Gobierno central. De hecho, el pasado 18 de agosto murieron 5.000 soldados en un ataque del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (filial de Al Qaeda en el país).Para Nolasco, "todos los países tienen problemas". También los españoles ha dicho, van a "necesitar asilo" por la acción de este gobierno, y eso "no es motivo para entrar ilegalmente en un país".Por otro ello, ha insistido en que Vox no apoyará el techo de gasto y el presupuesto de Aragón si el gobierno de Jorge Azcón "no cambia su apoyo a la inmigración ilegal". El PP, con 28 diputados en las Cortes, necesita los 7 votos de Vox en el parlamento para alcanzar la mayoría.La inmigración es el principal punto de fricción de Vox con sus exsocios del PP pero, según ha reconocido Nolasco, va a haber otros, como el desarrollo del Plan de Concordia aprobado tras la derogación de la Ley de Memoria democrática en febrero o el Clúster del Maestrazgo que, ha asegurado, supone "el asesinato, la prostitución y el saldo" de la provincia de Teruel."No hay cartas escondidas", ha manifestado el líder de Vox. El programa de su partido, y no el zanjado pacto de coalición, va a ser el eje de la negociación "de máximos" del partido de extrema derecha."Se ha acabado la época del ninguneo y de ser el tonto útil como algunos pretendían", ha añadido Nolasco, quien ha advertido de que van a ser "inflexibles".El PP reclama responsabilidadLa portavoz adjunta del PP en las Cortes, Carmen Herrarte, ha pedido al líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, "la misma responsabilidad" que a su juicio demostró cuando era vicepresidente del gobierno a la hora de apoyar los presupuestos de la comunidad para 2025.