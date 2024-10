‘Artesanía’, de David Pérez Sañudo, gana el Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa

Artesanía, de David Pérez Sañudo, fue la película ganadora en el Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa al llevarse el premio a Mejor Cortometraje de Ficción y a la Mejor Dirección, en una octava edición en la que ninguna de las 16 producciones finalistas se impuso con claridad sobre el resto. Pese al cambio de fechas y de espacio, la cita fue un completo éxito con el Salón Don Diego de la localidad que completó su aforo de algo más de 150 personas durante las dos sesiones de proyecciones que tuvieron lugar este fin de semana.



Imagen de los organizadores y miembros del jurado del VIII Festival de Cortos de Valdealgorfa. Laira/Nebulosa Gráfica



Artesanía logró los dos galardones frente a otras seis producciones que cosecharon un premio cada una, en una edición muy igualada. Así, Andrea Nocena logró el premio al Mejor Guion por el texto de Phatos, dirigida por ella misma; Colorado de Sandra Gallego y Pilar Gómez obtuvo el Premio del Público; Christian Checa fue Mejor Actor por Tribu (Carlos Gómez-Trigo), Andrea Ros Mejor Actriz por Cuarentena (Celia de Molina) y María Karakusheva firmó la Mejor Banda Sonora por la música original de Time of Insurrection, dirigido por Gabriel Fernández-Gil. Por su parte, Fabricio La Palomara se llevó la Mención Especial del Festival por la fotografía del cortometraje Benzina, de Daniel Daquino.



Andrea Noceda (centro) recogió el premio a Mejor Guión. Laira/Nebulosa Gráfica



Artesanía, la película que convenció al jurado de Valdealgorfa, es el último cortometraje de David Pérez Sañudo, bilbaíno que debutó como director de largometrajes con Ane (2020), una película que logró tres premios Goya -Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actriz Revelación.

Con un reparto formado por Paula Usero, Luis Callejo, Fernando Albizu e Isabel Gaudí, cuenta la historia de Manuel, propietario de un pequeño negocio y su hija Vicky, recién licenciada. Sometidos a severas estrecheces económicas, un día Vicky comienza a realizar compras muy por encima de su nivel adquisitivo y desata todas las sospechas de su padre, que no puede imaginar de dónde procede el dinero.

Esta octava edición del Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa ha servido para consagrarlo definitivamente como una de las citas más atractivas de todo Aragón. Los organización no ocultaba sus temores sobre que el cambio de fechas en su celebración, de agosto a octubre, pasara factura en la repercusión y la afluencia de público. Sin embargo el Salón Don Diego vendió las 152 entradas “y mucha gente se quedó sin poder entrar”, según Santiago Sáenz, uno de los organizadores del festival. “En agosto los pueblos de la zona duplican su población y casi cualquier actividad goza de mucho público, pero en octubre es diferente”, explicaba Sáenz. Sin embargo numeroso público procedente de la comarca del Matarranya, del Bajo Aragón e incluso de Reus o Tortosa acudieron a la cita. “Con el cambio de fecha lo que hemos conseguido es que venga la gente interesada en los cortometrajes, y estamos muy contentos porque no esperábamos tanto público”, destacó.



Andrea Ros agradeció su premio a través de un video. Laira/Nebulosa Gráfica



Uno de los elementos que han prestigiado enormemente el festival en Aragón y Cataluña es el jurado del mismo. Encabezado por Santiago Sáenz, el director José Miguel Rabinad y el guionista Miguel Casanova, fundadores del Festival y los tres con estrechos lazos con Valdealgorfa, está completado por Víctor Izquierdo, productor, director y guionista que viene de arrasar en la última edición de los Premios Simón del Cine Aragonés que se celebró en Teruel, en los que El nuevo barrio ganó siete premios; Elisa Forcano, actriz y artista multidisciplinar; David Goñi, realizador y director; y la guionista Ainara Fernández.

Eso y la gran calidad de los 16 cortometrajes seleccionados como candidatos a los premios, todos ellos con un enorme recorrido en festivales de toda España. Fueron seleccionados de entre los 578 que se recibieron a concurso, procedentes de 27 países. Hasta ahora el Festival de Valdealgorfa convocaba producciones con hasta tres años de antiguedad. En esta ocasión ese tiempo se redujo a los dos años y, pese a ello, se ha mantenido la calidad y la cantidad de películas recibidas.



El chef Chema Martínez (izquierda) recibió un detalle del festival como agradecimiento. Laira / Nebulosa Gráfica



“Lo más ilusionante es que estamos recibiendo el cariño y el respecto de todo el mundo que viene a Valdealgorfa, y eso para un festival como el nuestro es importantísimo”, explicaba ayer Sáenz.

Andrea Noceda acudió desde Madrid personalmente para recoger su premio al Mejor Guion por Noceda, y Christian Checa, Mejor Actor por Tribu, tenía previsto hacerlo pero un rodaje de última hora se lo impidió. “El gran problema de Valdealgorfa son las comunicaciones, porque venir desde Sevilla o Madrid es muy complejo. Y aún así viene mucha gente para acompañarnos, y los comentarios siempre son de cariño y respeto”.

Durante las proyecciones de los 16 cortometrajes finalistas el Salón Don Diego estrenó además para esta octava edición del Festival de Cortos un nuevo sistema de sonido, en el que los espectadores utilizan cascos conectados a un equipo en su butaca, de forma que la inmersión es todavía mayor.

El festival, que se prolongó durante el viernes y el sábado, contó además con otros nombres propios. Uno fue el de Víctor Rins, director y realizador de televisión que ha dirigido proyectos como El Gran Sarao (HBO Max/ TNT), Primavera Sound x Amazon Music (Amazon Prime), Alaska y Mario (MTV), House of Cars (Discovery Max), Magic For Humans con El Mago Pop (Netflix), Una de les Nostres (TV3), o Against All Odds (Olympic Channel). Rins ofreció una charla el sábado por la mañana titulada De la idea a la pantalla: el rol del director de TV en acción, en la que compartió su experiencia como director de televisión y explicó los entresijos y las mejores anécdotas de su labor profesional.

Además estuvo Chema Martínez, prestigioso chef vinculado a Valdealgorfa que ha trabajado para el Bulli de Rosas de Ferrán Adriá o el Inopia de Albert Adriá, y que actualmente tiene su propio proyecto gastronómico con la Bodega Amposta. Martínez fue el encargado de elaborar una serie de tapas con las que se agasajaron a los asistentes al festival, que durante el fin de semana pudieron disfrutar además de la exposición Una travesía de cine: Festivales de Cine de Aragón, en la que se mostraron e los carteles delos 25 festivales que forman parte de la Asociación de Festivales de Aragón AraFilmFest.

Un concierto de jazz del saxofonistas Chavi Nadal puso fin a la actividades en Valdealgorfa.